Сергей Фурса

Сергей Фурса

Колумнист, инвестиционный банкир, заместитель директора Dragon Capital

Огромный прыжок Трампа

24 октября, 11:58
NV Премиум
Поделиться:

В США продолжается шатдаун, однако рынки, похоже, замечают его только когда это приводит к отсутствию публикации каких-то важных данных

А поки що інвестори і спекулянти зосередились на звітності. Особливо, на звітності 10 компаній, які тягнуть останні роки весь індекс і де сконцентровані всі здобутки фінансових результатів. Нагадуючи період 100-річної давнини з його монополіями. Тесла, наприклад, встигла вже розчарувати аналітиків. Але коли це заважало надуватися бульбашці компанії Ілона Маска.

Реклама

В цілому, ринок за останній тиждень трохи підріс, і ранок п’ятниці індекс S&P500 відкриває на позначці 6738, що більш ніж на 100 пунктів вище, ніж тиждень тому. А от в золоті, яке невпинно зростало останні місяці, відбулася корекція.

Теги:   Сергей Фурса Неделя по-деловому с Сергеем Фурсой

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies