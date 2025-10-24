Огромный прыжок Трампа

А поки що інвестори і спекулянти зосередились на звітності. Особливо, на звітності 10 компаній, які тягнуть останні роки весь індекс і де сконцентровані всі здобутки фінансових результатів. Нагадуючи період 100-річної давнини з його монополіями. Тесла, наприклад, встигла вже розчарувати аналітиків. Але коли це заважало надуватися бульбашці компанії Ілона Маска.

В цілому, ринок за останній тиждень трохи підріс, і ранок п’ятниці індекс S&P500 відкриває на позначці 6738, що більш ніж на 100 пунктів вище, ніж тиждень тому. А от в золоті, яке невпинно зростало останні місяці, відбулася корекція.