Евро против доллара. Перейдет ли весь мир на европейскую валюту

В июне председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что мы «являемся свидетелями глубоких изменений в мировом порядке», которые создают возможности для того, чтобы «евро занял более заметное место на глобальной арене». Она — не единственная, кто так считает. По мере роста волатильности всё чаще звучат вопросы о том, может ли евро стать достойной надежной альтернативой доллару.

Существует ряд веских причин полагать, что евро способен сыграть более значимую международную роль. В настоящее время он составляет 20% мировых валютных резервов — этот показатель остаётся стабильным, в то время как доля доллара снижается. Кроме того, евро используется для оформления счетов в 40% мировых торговых операций.