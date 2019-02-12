Культура в СМИрительной рубахе Вчера, 15:45 231

Как открыть информационные шлюзы для современной национальной культуры

Уверен, практически каждый образованный украинец слышал о грандиозной выставке Питера Брейгеля, организованной прошлой осенью в Вене. А многие ли слышали о недавней выставке Родена в Черкассах? Родена! В Черкассах! А многие ли знают о том, что в конце лета в Луцке открылся крупнейший в Украине музей современного искусства? Огромный меценатский проект. В Луцке! Пять тысяч квадратных метров – и это только первая очередь музейного комплекса.



Я нарочно поискал в интернете: на национальных каналах нет сюжетов ни об одном из этих двух ивентов, которые безо всякого преувеличения определяют культурное лицо нашей страны. Каждое это событие значит для украинцев не меньше, чем для европейцев выставка Брейгеля в Вене. Тем более для украинцев, которые ради Брейгеля поехали в Вену – а я знаю, что их немало.

У нас на оба события более-менее горячо откликнулась лишь местная пресса. А в результате два невероятных по силе и значимости незаурядные явления прошли мимо сознания большинства наших граждан. Это очень и очень показательный пример того, в каком информационном вакууме находится культурная жизнь Украины.

Это большая проблема, которую нужно как можно быстрее решать

Теперь представьте себе на минуту, что о выставке Брейгеля не написали бы мировые СМИ. Все ограничилось бы несколькими публикациями в венских газетах и парой-тройкой сюжетов на местном кабельном телевидении. Вы представляете себе размер непоправимого культурного ущерба, который был бы нанесен человечеству? Если бы его лишили даже гипотетической возможности прикоснуться к сокровищам?

Я ведь знаю о ситуации не понаслышке. Как руководителю театра, мне не раз приходилось сталкиваться с информационным игнорированием. Даже о тех наших проектах, которые однозначно должны иметь всеукраинский резонанс, говорят в основном только местные телеканалы и пресса. Мы, например, участвуем в KharkivMusicFest – международном фестивале с прекрасной концепцией, когда буквально весь город наполняется классической музыкой в исполнении музыкантов со всего мира. Тем не менее, фестиваль фактически не выходит за информационные рамки города. Даже OperafestTulchin, оперный форум национального уровня под открытым небом, из-за невнимания центрального телевидения де-факто остался региональным событием.

Иногда складывается ощущение, что СМИ интересуются культурой исключительно в пределах столицы. Но ни о каком построении креативной экономики ХХІ века с подобным отношением к культуре со стороны масс-медиа – именно масс-медиа, а не отдельных специализированных сайтов и региональной прессы – говорить не приходится. Информация – необходимое передаточное звено в построении такой экономики. Обойтись без него невозможно, как без цепи в велосипеде, иначе колесо культуры и колесо общественного интереса будут существовать в изоляции друг от друга, как сейчас нередко и происходит.

Это большая проблема, которую нужно как можно быстрее решать. Пока национальные каналы не начнут серьезно относиться к культурному сектору и замечать его, мы будем оставаться обществом масскульта и пошлости, в котором отсутствует критическое мышление – то есть обществом, уязвимым для пропаганды, что особенно опасно в условиях информационной войны. В этом смысле мы не будем иметь потенциала для развития наравне с другими европейскими народами.

Но как открыть информационные шлюзы для современной национальной культуры?

Прежде всего я бы предложил собрать большой круглый стол с участием представителей основных культурных учреждений, институций, ассоциаций, медиа, парламента, Министерства культуры, зарубежных культурных представительств в Украине. Собраться, поговорить, и услышать друг друга. Хорошо было бы подписать меморандум, согласно которому национальные телеканалы обязались бы информировать общество, рассказывать о важных культурных событиях в новостях и специальных программах. Уверен, что это тот самый случай, когда не спрос диктует предложение, а когда спрос отсутствует именно из-за того, что никто не делает соответствующего предложения.

Еще один вариант, может, на законодательном уровне ввести обязательные нормы по освещению культурной жизни. Если мы вводим обязательные языковые квоты, то почему бы не ввести информационные квоты для культурных событий?

Из ничего не будет ничего. Мы говорим, что у нас не хватает квалифицированных критиков, нет специализированных журналов о музыке, живописи или театре. Но откуда же им взяться, если сегодня людям, разбирающимся в этом, просто негде применить свои знания и опыт? Можно удвоить или утроить финансирование культурного сектора, но если не прорвать информационную блокаду, культура так и останется жить как бы сама по себе. Без развития, в изоляции, стагнации.

Когда Черчиллю во время войны предложили сократить расходы на культуру в пользу армии, он удивленно спросил: «Если нет культуры, то за что мы тогда воюем?».

Правительство Украины, оказавшись в сложнейшей ситуации, связанной с аннексией Крыма и боевыми действиями на востоке, ведет себя по-настоящему мудро и ежегодно увеличивает расходы на культуру: прирост финансирования в условиях войны составляет от 10 до 50% в год. Наше правительство знает, за что идет война. Но это наша задача сделать так, чтобы об этом знало все общество.

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