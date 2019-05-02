Куда послать Путина? Сегодня, 11:36 1272 Цей матеріал також доступний українською

Российский лидер решил раздавать паспорта РФ в Украине. С целью провести инвентаризацию пятой колонны и ее мобилизации для внутренней войны с украинским государством

Гражданство – это же не только гордость в советском стиле «мы не сеем и не строим, мы гордимся общественным строем», и не только «паспортина, доставаемая из широких штанин». Гражданство, знаете ли, – это еще и обязанности. И военные повинности. Последнее – обязательная часть придворного балета. Жители оккупированного Крыма это точно знают.

Конечно, процесс будет сопровождаться милой риторикой о правах человека, открытых границах, о «едином народе» и даже о «европейских ценностях». Тем более, предварительные ласки Кремля и попытки Путина объединить Украину и Россию с помощью систем залпового огня зашли в полный тупик. Для активизации процесса, очевидно, потребовалась смена тактики. А нестареющая московская школа КГБ умеет разрабатывать сценарии проникновения в мозги людей и на чужие территории. Поскольку не удалось захватить страну в лобовую, нужно попытаться сожрать ее изнутри. Такая себе «многоходовочка»: после раздачи паспортов – торжественное заседание Госдумы с голосованием за использование вооруженных сил с целью защиты собственных сограждан. Потом – банкет в колонном зале Кремля. Думаю, гримеры российских телеканалов уже создают впечатляющие образы «распинаемых» мальчиков, девочек, их бабушек и дедушек. А Жириновский ржет как конь и режет торт в форме Украины.

Наши родные синие книжечки с тризубом – намного лучше

Нужно отдать должное, в России действительно умеют выдавать паспорта. Отправленному в далекую заполярную колонию Лабытнанги Олегу Сенцову тоже торжественно вручили «двухглавую паспортину». Специально обученные «паспортисты» из ФСБ показали кинорежиссеру, помещенному в клетку, российский паспорт и отправили на 20 лет к зэкам и белым медведям. Изучать классическую российскую глубинку, взаимоотношения в местном социуме между урками и вертухаями и вечные для этой страны лагерные традиции. Конечно, тот факт, что Олег Сенцов, как мог, сопротивлялся процессу «паспортизации» и четко заявил, что он – гражданин Украины и не признает всех этих махинаций, для торжественной процедуры выдачи паспорта не имело ровно никакого значения. Показательно, что пострадавшему лицу сам паспорт не вручили, а лишь продемонстрировали его издали. Олег просто физически не смог разорвать в клочья выписанный ему «документ».

Однако, идея добровольно-принудительной «паспортизации» граждан Украины хозяину России, судя по всему, понравилась. Российский президент пошел еще дальше: заговорил о совместном гражданстве РФ и Украины. Для тех, кого еще не стошнило от такой перспективы реставрации совка: как вам идея – вместо возможности путешествовать без всяческих виз в страны ЕС – открытая дорожка в «прекрасное далеко», например, в ту же Лабытнанги, в Сыктывкар и прочую Мордовию? Симметричное предложение? Конечно, в этом месте по сценарию звучит песня о недоступности чашечки венского кофе для бедных граждан Украины. Знаете, уважаемые: если бы я не бывал в Европе, эту песню я, возможно, и прослушал бы до конца. Но когда посетители ресторанчика в австрийском Пандорфе, услышав вашу украинскую речь, приветствуют вас словами «Слава Украине!», на автопарковке где-нибудь в немецком Бадене хватает автомобилей с украинскими номерами и боксами для лыж, а лента Фейсбука пестрит изображениями знакомых сограждан, которые в данный момент благополучно пребывают в Милане, Стокгольме и Лиссабоне (с нашим родным, украинским паспортом), я понимаю, что теория «недоступности» чашечки венского кофе для граждан Украины несколько преувеличена.

Несомненно, идея выдачи гражданам Украины российских паспортов или не менее изуверское издевательство именуемое «совместным гражданством» будет подаваться под соусом «общечеловеческих ценностей», открытых границ и «единого народа». Будут вышибать слезу рассказами о родственниках, разделенных границами. О далекой заполярной колонии Лабытнанги, о разрушенном войной Донбассе и Сирии и перспективах военного туризма в горячие точки для новоиспеченных граждан РФ вам вряд ли напомнят в торжественный момент раздачи паспортов. Всему, как говорится, свое время. Чтобы избежать досадных неожиданностей в будущем, нужно уже сегодня вполне отчетливо послать инициатора паспортной агрессии очень далеко. Вы знаете, куда. Вместе с его паспортами. Тем более, наши родные синие книжечки с тризубом – намного лучше. Неоднократно проверено лично.

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