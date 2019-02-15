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Владимир Спиваковский

Бизнесмен, президент корпорации Гранд

Кто сам себя сделал?

Сегодня, 09:54
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Постепенно развенчался миф о self-made man

Во-первых, мало ли что ты сам себя сделал. Подумаешь – подвиг.

А, во-вторых, не в вакууме же люди поднимаются вверх по жизненной лестнице.

Поэтому теперь внимание переходит к их антиподам – аутлайерам. Этот термин, придуманный канадским журналистом, поп-социологом Малкольмом Гладуэллом, применяется для характеристики таких людей, причинами взлётов которых являются вовсе не их личные качества и усердие, а особая смесь «всего разного».

Только самые крутые рекрутинговые агентства знают, что, например, лучшие сейлз-менеджеры (менеджеры по продажам) – дети разведённых родителей с городских окраин, получившие образование историков. Азиатским школьникам математика дается легче, чем другим.

А лучшие банкиры – физики-теоретики, хорошо игравшие в детстве в футбол.

Успешные бизнесмены – троечники в школе, лидеры в университете, любители экспедиций, имеющие ещё 2-3 хобби.

Лучшие банкиры – физики-теоретики, хорошо игравшие в детстве в футбол

Как-то всё нелинейно складывается у таких неселфмейдмэнов.

Так вот, зная сотню-другую таких подробностей, возможно, придется выстроить иную систему образования-просвещения.

Впрочем, это важно только для тех, кто хочет чего-то в жизни добиться. А не просто провести в школе гнетущие 11 лет, только и делая, что зазубривая наизусть котангенсы, валентности и электроны, и не зная – куда их применить.

На самом деле, последний абзац написанного выше, тоже важен. Но его недостаточно ни для счастья, ни для богатства, ни для того, чтобы всё в жизни сложилось хорошо.

Поэтому правильная формула выглядит так: 50% сделал себя сам + 50% – всё остальное, как сложилось.

Однако везет лишь тем, кто именно вот эти последние 50% использовал на все сто.

Текст опубликован с разрешения автора

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Теги:   Формула успеха

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