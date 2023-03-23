На что способны морские дроны и как ВСУ использует их для освобождения Крыма 23 марта, 16:53 Эксклюзив NV

Можно устроить россиянам такой ад, о котором они будут вспоминать не одно поколение

Меня спрашивают, насколько эффективными могут быть морские дроны-камикадзе в войне против РФ. Скажу, что они уже продемонстрировали свою эффективность. Как я понимаю, инциденты, произошедшие 29 октября 2022 и 22 марта 2023 в Севастопольской бухте, связаны именно с такими дронами.

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Впрочем, сегодня мы еще не можем говорить об их применении в полном объеме, когда можно было бы использовать эти средства поражения на максимальную мощность. Думаю, мы сможем это сделать, когда полноценно выйдем к Азовскому и Черному морям. Именно тогда будет более эффективное использование таких дронов из ближайших точек Азовского или Черного морей к временно оккупированному полуострову Крым.

Есть надводные и подводные версии морских дронов.