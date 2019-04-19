Крутой поворот. Мы тактически проиграли Сегодня, 10:19 7474 Цей матеріал також доступний українською

Большинству наших граждан нет дела до наших внешнеполитических достижений. Мы думали иначе. Но ошиблись

Я убежден, что сейчас мы имеем дело с реваншем и нас ждет крутой поворот, который углубит раскол в стране и может уничтожить внешнеполитические достижения Украины за последние годы.

Но большинству наших граждан нет дела до наших внешнеполитических достижений.

Мы думали иначе. Но ошиблись.

Никаких внутриполитических достижений у Украины не было. В плане идеологии мы ориентировались на западные регионы Украины. Но ни переименования улиц, ни открытие новых памятников, ни снос старых не стер региональных различий, а скорее усилил их.

Но стоит сделать вывод – это все граждан Украины не волнует.

Стоит сделать вывод – это все граждан Украины не волнует

Никакой закон о языке не заменит капиталовложений в образование и не заставит тех, кто говорит по-русски, перейти на государственный язык, которого они не знают и – будем откровенны – не хотят знать.

Мы можем называть их малороссами, можем рекомендовать им чемоданы-вокзалы-Россию. Мы можем называть их ватой. Никаких симпатий к этой части населения у меня нет. Но никаких реальных вариантов – игнорировать интересы значительной части наших граждан у нас нет тем более.

Никакая борьба с коррупцией не закончится победой. Мы все, подчеркиваю, все в той или иной степени виновны если не в соучастии в коррупционных схемах, то в смирении и молчаливом согласии.

Я когда-то написал, что Верховную Раду нужно называть сходняком, бюджет – общаком, а налоги – откатом. Это жестко. Но близко к истине.

Граждане возмущаются коррупцией и участвуют в ней одновременно. Плевать они на это хотели. А тем, для кого коррупция мать родная, как отойти от корыта?

Мы думаем, что наши граждане относятся к Путину и РФ, как к врагам. Но большинству до этого нет дела. Между теми, кто кладет жизни на линии раздела (чтобы не сказать – линии фронта) и теми, кто пьет кофе и виски в кафе и ресторанах – огромная пропасть. И те, кто развлекается, сделают все, чтобы их дети не попали на войну.

И это тоже правда о нас.

Я когда-то писал, что пока я минут двадцать на Киевском вокзале ждал посадки на поезд в Одессу, три поезда отправились на Москву и один прибыл.

Я часто проезжаю мимо массивного здания консульства РФ в Одессе. Тут работает Россотрудничество.

И это тоже правда.

Я думаю, мы тактически проиграли. Граждане могут проголосовать за пустое кресло и манекен, или за племенного жеребца.

Тут много букв. Но тот, кто дочитает до конца, узнает: сегодняшний проигрыш не навсегда. И что нынешнее голосование – протестное. Что равнодушные и – чего греха таить – зацикленные на ТВ-шоу граждане победили на время. И что мы остаемся прежними.

Текст опубликован с разрешения автора

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