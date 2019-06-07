Кроличья нора Зеленского Сегодня, 07:13 Цей матеріал також доступний українською

Как один идеалистичный лидер может изменить курс целой страны

Мы с супругой недавно посмотрели украинский комедийный сериал. Учитель истории был заснят на видео во время страстной тирады о жалком состоянии украинской политики. Студенты опубликовали это видео на YouTube, оно стало вирусным и в результате учителя истории избрали президентом Украины.

Сериал называется «Слуга народа» (его первый сезон есть на Netflix с английскими субтитрами). В нем рассказывается о борьбе идеалиста-аутсайдера против коррумпированной системы движимой олигархами. Несмотря на комичность, шоу отлично демонстрирует ничтожное положение украинской политической системы, слабость и потенциал её экономики. В отличие от России, где диктаторским способом вся власть сосредоточена на верхушке, в руках Путина, Украина имеет гораздо более беспорядочную и более коррумпированную демократию, где страна управляется и присваивается олигархами.

В процессе просмотра невозможно не влюбится в этого учителя истории, ставшего президентом. Вы обезоружены его идеализмом и свежим подходом к работе президента и тем, что он желает быть не царем, а слугой народа. Мы посмотрели первые три сезона сериала и нам он очень понравился.

На четвертом сезоне жизнь начала внезапно имитировать искусство.

То, что начиналось как комедийный сериал, в 2019 году превратилось в реалити-шоу. Актер, играющий учителя истории, Владимир Зеленский, на самом деле стал кандидатом в президенты и выиграл с 73% от общих голосов!

История не на стороне Зеленского

Западные медиа писали: «Новый президент Украины — комик!».

Этот заголовок и есть то, что заинтересовало меня в украинской политике и Зеленском, побудив посмотреть сериал. Я хотел понять, почему 73% украинцев могли проголосовать за комика. Я потратил целые выходные, падая в кроличью нору Зеленского, читая и просматривая о нём все, что попадалось под руку.

Я пришел к выводу, что называть его комиком ради заголовков, это то же самое, что говорить — американцы выбрали актера в президенты, после того, как Рональд Рейган прослужил два срока в качестве губернатора Калифорнии. Это преуменьшает его заслуги вне актерства.

Зеленский окончил юридический факультет. Да, он снимался в фильмах, был основателем и выступал в очень популярной комедийной труппе (украинской версии Saturday Night Live, где он выступал в качестве артиста, продюсера и сценариста). И так же он построил продюсерскую компанию (киностудию), создающую очень популярные фильмы, телешоу, мультфильмы для украинского и российского телевиденья. Он член правления и продюсер телеканала.

Я не знаю, какое происхождение позволяет человеку стать президентом. Посмотрите на примеры со всего мира, и вы увидите, что опыт в бизнесе и политике приводит к очень смешанным результатам. Я часами смотрел интервью Зеленского и был впечатлен его вдумчивостью.

Комедийный сериал Зеленского — это его манифест о том, каким украинский президент должен быть. Он был не только актером в этом шоу, но и продюсером. Более того, название сериала стало названием его политической партии.

Я прочел инаугурационную речь и несколько строк этой речи меня тронули. Они касаются не только украинских политиков, но и всех политиков, включая тех, что служат США.

«И я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений. Потому что президент — не икона, не идол, президент — это не портрет. Повесьте туда фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите в глаза им».

Возможно, если бы наши политические лидеры послушали совет Зеленского, у США было бы правительство получше. Редко можно увидеть то, как 73% людей голосует за кандидата на по-настоящему демократических выборах. Можно было бы ожидать этих цифр в какой-то отстающей стране, которую сложно найти на карте, и где электорат выбирает между нынешним президентом-диктатором и картонным оппозиционным кандидатом.

Я могу понять, почему почти три четверти страны проголосовали за Зеленского — он не только не дает пустых обещаний, которые во всем мире дают почти все представители власти. По его идеалистическому представлению, единственной целью президента должно быть служение народу, а не себе самому.

История не на стороне Зеленского. К процветающей, свободной от коррупции стране обычно ведет или сильная, стабильная демократическая система с главенством права или доброжелательная диктатура, такая как правление Ли Куан Ю в Сингапуре (хотя я сомневаюсь в долгосрочности этой доброжелательности). Сейчас в Украине демократическая клептократия. Но потом я вспоминаю о Нельсоне Манделе и о том, как он не дал Южно-Африканской Республике стать похожей на своих северных соседей (таких как Зимбабве), и мои мысли об Украине становятся немного оптимистичней.

Я должно быть идеалист (человек, ведомый идеями, а не практическими соображениями) или может прагматик во мне был изможден токсичностью нашей современной политики. Но я должен признать, что-то, что происходит в Украине, стране с населением в 45 млн человек, в последнее время стало для меня намного интереснее, потому что это дает надежду на то, что один идеалистичный лидер может изменить курс целой страны. И возможно, только возможно, если он преуспеет, это может превратиться в идеалистическую революцию и нам больше не придется выбирать между двумя кандидатами того, кого мы ненавидим меньше. Я идеалист.

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Виталия Каценельсона. Републикация полной версии текста запрещена

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