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Мустафа Найем

Народный депутат

Кремль пора лишить монополии на русский язык

Сегодня, 19:21
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Больше всего раздражает вот этот феерический бред о русскоязычных, которым они себя оправдывают

Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Цель этой международной диверсии очевидна. В свое время именно массовая выдача российских паспортов жителям Абхазии и Южной Осетии сделала возможным российское вторжение в Грузию в августе 2008 года.

Но больше всего раздражает вот этот феерический бред о русскоязычных, которым они себя оправдывают. «Получив паспорта, люди будут чувствовать себя более защищенными», – говорит Владислав Сурков.

Вот интересно, от кого вы там защищаете русскоязычных? Там нет украинской власти. Там всем руководят ваши друзья. Там ходит рубль. Весь документооборот на русском. А в окопах радостно бегает Захар Прилепин. Кого и от кого вы защищаете?

Русский язык, в том числе, и наш

Если уж на то пошло, думаю, надо предложить господину Суркову приехать и защищать русский язык, например, на линию фронта, в любую воинскую часть, где несут службу тысячи русскоговорящих. Мне было бы очень любопытно это наблюдать. Или приезжайте даже сюда, в Киев и загляните как-нибудь вечером в Барбакан какой-нибудь или Pizza Veterano, там тоже множество русскоязычных украинцев, очень ждут, когда их защитят. А лучше загляните в полк Азов, попробуйте еще им предложить свою помощь. Чего уж.

В общем.

Послушайте. Я – русскоговорящий украинец. У меня есть единственный государственный язык – украинский. И мне, как и миллионам других русскоязычных украинцев, не нужна защита Владислава Суркова, Владимира Путина и прочих потомков нашего киевского князя Юрия Долгорукого. Точно так же, как английский язык не принадлежит Великобритании, французский - Франции, а испанский – исключительно испанцам, так и русский язык не является собственностью Российской Федерации.

Я считаю, что именно Украина должна стать той страной, которая лишит Кремль монополии на русский язык и единоличное право защищать русскоязычных. Давно готовлю и в ближайшее время предложу свое видение ситуации на оккупированных территориях. Не знаю, какие идеи обсуждаются по этому поводу в штабе у новоизбранного президента и обсуждаются ли в принципе. Но я готов предложить свой план и работать с любой администрацией, которая сочтёт его эффективным для реализации.

А насчет русского языка я серьезно. Что за чертово гуманитарное крепостное право? Русский язык, в том числе, и наш. И речь не о втором государственном, которым, по моему глубокому убеждению, должен быть английский; речь о том, чтобы по-русски с нашими людьми, взятыми в заложники Россией, обращалось не только государство-террорист.

Текст опубликован с разрешения автора

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Теги:   Русский язык Донбасс Владислав Сурков Владимир Путин Кремль

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