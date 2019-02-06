Красная линия. О чем говорит война против Супрун Сегодня, 07:13 731 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

Окружной админсуд Киева временно запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения, поскольку она не воровала сама и не давала воровать другим

Дивіться самі.

Позов проти Супрун подав депутат Радикальної партії Мосійчук, який став відомий широкій громадськості після того, як Генпрокурор прямо у Верховній Раді показав відео на якому Мосійчук бере хабар і озвучує розцінки за свої послуги. Позов проти тієї Супрун, якій помічник Олега Ляшка і голова «радикалів» Києво-Святошинського району у 2017 році пропонували в якості хабаря квартиру, а вона здала їх правоохоронцям. І от тепер, в 2019, замість того, щоб садити хабарників з Радикальної партії, суд відсторонює Супрун з посади міністра.



«Реформований» суд і впливові люди, які стоять за його рішенням, хочуть покарати Супрун за те, що вона припинила неймовірну корупцію на державних закупівлях ліків, почала справжню реформу неефективної, але дуже вигідної для її очільників медицини, рішуче боролася проти корумпованих ректорів медичних вишів. Перед обличчям страшної загрози працювати по чесному об’єдналися всі представники старої системи: депутат БПП Оля Богомолець і Юлія Тимошенко, «радикали» і «регіонали», Тодурови і Глузмани, фармакологічна мафія і корумповані лікарі. Загроза залишитися без колосальних корупційних грошей в медицині змусила їх оголосити Супрун війну на всіх фронтах.

Краще їм не випробовувати українців

Ставлення політика до Супрун вже давно стало базовим тестом на його порядність і адекватність.



І от тепер, через рішення суду, вони хочуть здійснити показову розправу над найуспішнішим діючим міністром-реформатором. Хочуть позбавити українців надії на якісну медицину ще в цьому житті.

Нахабно плюють в обличчя суспільству: «ми крали і будемо красти, а якщо хтось піде проти нас – знищимо його чи її, і навіть прийдешні вибори нам не заважають».

Прийшов час привести злодюжек до тями. Прийшов час прямо сказати, що відсторонення Супрун і зрив реформи медицини це та червона лінія, перехід якої українське прогресивне суспільство не пробачить. Ні тим, хто подає позиви і дискредитує міністерство, ні тим, хто своїм мовчанням і бездіяльністю покриває це. І краще їм не випробовувати українців – бо будь-яке терпіння не безкінечне.

Текст опубліковано з дозволу автора

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