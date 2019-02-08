Кому и как бороться за Венесуэлу Сегодня, 19:21 291 Цей матеріал також доступний українською

Администрация Трампа столкнулась с испытанием в Венесуэле

Они должны пойти тем внешнеполитическим путем, который поможет стереть одиозный режим президента Николаса Мадуро, не вызывая негативной реакции на так называемый американский «империализм». Администрация должна поддержать переходный политический период, который не угрожает старой гвардии настолько, что та решит бороться до конца. И США должны присоединиться к другим нациям, чтобы помочь стране, которую фактически уничтожили в течении последнего десятилетия. И все это требует осторожной демократии, многостороннего подхода и приглушенного, а не помпезного давления.

И Венесуэла также становится вызовом для Демократической партии. Могут ли они поднять свой голос за Венесуэлу и внешнюю политику в целом? Существуют тревожные признаки того, что новая внешняя политика демократов может обернуться рефлексивным изоляционизмом, что не так уж и отличается от своих инстинктов президента Трампа - «Америка превыше всего».

Республиканка Тулси Хаббард (представляет Гавайи) сказала: «США должны стоять в стороне Венесуэлы. Позвольте венесуэльцам определить свое будущее ». Республиканка Ильхан Омар (Миннесота) сказала: «Мы не можем вручную задать лидеров для других стран во имя многосторонних корпоративных интересов». Сенатор Берни Сандерс (Вермонт) отметил: «Мы должны изучить уроки прошлого и не лезть в дела по изменению режима или поддержки переворотов». Герой левых Ноам Хомски и десяток других академиков и активистов подписали письмо, в котором вину за кризис в Венесуэле целом возлагают на действия США.

Режим разрушил то, что когда-то было богатой нацией Латинской Америки

Действительно надо кому-то объяснять, что проблемы Венесуэлы изначально вызванны ее собственным отвратительным правительством? И что венесуэльцам не позволяли определить их собственное будущее и выбирать своих собственных лидеров годами, начиная с правления Уго Чавеса. Нынешнее правительство подлезло к власти, подтасовывая выборы, разрушая оппозиционные партии, закрывая рот медиа, и используя летальную силу на протестантов. В течение одной только январской недели промадурские силы убили по меньшей мере 30 человек и арестовали не менее 850, в соответствии с ООН.

Режим Чавеса-Мадуро разрушил то, что когда-то было богатой нацией Латинской Америки, создав почти немыслимую инфляцию в 1000000 процентов (цены удваиваются примерно каждые 19 дней). Самым простым, самым мрачным индикатором того, насколько все плохо в Венесуэле, является то, что с 2015 года примерно 3 млн венесуэльцев бежали из страны. Это более 10% населения страны, что эквивалентно 33 млн американцев в случае США.

И миллионы венесуэльцев остались и борются. Они вышли толпой, чтобы проголосовать против своего правительства, почти устранив Мадуро в 2013 году несмотря на несправедливые выборы, и успешно приведя оппозиционный парламент к власти в 2015-м. За последние несколько лет венесуэльцы организовывали массовые протесты против режима, испытывая атаки слезоточивого газа, аресты, убийства. Они объединились вокруг оппозиционного лидера Хуана Гуайдо и используют конституционный процесс смещения контроля над правительством от режима к избранному парламенту.

Годы правительство Венесуэлы использовало свое нефтяное богатство в поддержку антиамериканских движений по Латинской Америке, от Кубы до Никарагуа. Оно имеет тесные связи с наркоторговцами, и документы хорошо подтверждают то, что нация наладила хорошие связи с Ираном и даже Хизбаллой. Режим Мадуро, и это не стало сюрпризом, поддержала недостойная галерея авторитарных лидеров, включая российского президента Владимира Путина, китайского президента Си Цзиньпина и турецкого президента Реджепа Эрдогана.

Впереди большие дебаты о том, каким путем идти навстречу прогрессивной внешней политике. Имеет место и обоснованный скепсис относительно оборонного бюджета США в размере $ 700 млрд, и эта сумма растет. И имеют место уроки, которые следует изучить из чрезмерного разрастания американских власти за рубежом, с тех интервенций, которые продолжались слишком долго. Политика в отношении Венесуэлы требует тактичности, внимательности, регионального привлечения и большего. И чтобы защитить себя от опасности ошибок и плохих действий, ответом уже наверное не должго стать твердое бездействие.

В блестящей книге, которая вышла в прошлом году под названием «Внешняя политика для левых», политический философ Майкл Уолцер говорит, что позиция левых, которую они занимали по умолчанию, имеет склонность превращаться в бездействие. Мир сложен, американской силой можно злоупотреблять, информации никогда не достаточно, поэтому лучше не вмешиваться.

Но такие критерии могут стать причиной для бездействия и дома. В конце концов, быстрый переход к программе медицинского страхования для всех также включает в себя сложности и риски.

Вальцер приводит мощное обоснование: «В мире, охваченном войнами и гражданскими конфликтами, религиозным фанатизмом, террористическими атаками, крайним правым национализмом, тираническими правительствами, ужасным неравенством, и распространенными бедностью и голодом, мировые необходимо взвешенное внимание со стороны левых». Еще один дополнительный пример: вы не можете решать вопросы изменения климата без глубокого и длительного сотрудничества с другими, 95% человечества.

«Нашим наиболее глубоким обязательством является солидарность с людьми, которые в беде», - пишет Вальцер. Прямо сейчас в нашем полушарии существуют миллионы людей в беде, которые пытаются себе помочь. Они заслуживают активную поддержку левых американцев.

Новое Время обладает эксклюзивным правом перевода и публикации колонок Фарида Закарии

Оригинал опубликован на The Washington Post

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