Команда Зеленского, которую не показали Сегодня, 15:03 9846 Цей матеріал також доступний українською

Давайте серьезно. До выборов осталось двое суток. И мы до сих пор не понимаем, как и с кем потенциальный будущий глава государства собирается реализовывать свои конституционные полномочия

Хорошая новость состоит в том, что многих, кого вчера представил Владимир Зеленский, мы не знаем. Это на самом деле круто. Я без иронии. Вероятный будущий президент не боится экспериментировать и открыт к новому. Это именно тот шанс для поколения, который проигнорировал Петр Порошенко, окружив себя лояльными и зачастую вороватыми людьми, которые в конечном итоге его подвели, а теперь еще и предадут.

Плохая новость в том, что Владимир Зеленский снова показал форму вместо сути. Давайте серьезно. До выборов осталось двое суток. И мы до сих пор не понимаем, как и с кем будущий глава государства собирается реализовывать свои конституционные полномочия.

Большинству украинцев абсолютно все равно, кто войдет в патронатную службу будущего президента и кого он назначит начальником шлагбаума своей администрации. Меня интересует два очень конкретных вопроса:

1. Кто в команде Зеленского будет восстанавливать справедливость, сажать бывших и не допустит воровства новых?

2. Как и с кем он будет защищать наши границы и безопасность?

Другими словами, кто будет у Владимира Зеленского генеральным прокурором, главой Службы безопасности, министром обороны и министром иностранных дел.

Фамилии скрываются в двух случаях: когда их нет или когда они токсичны

Будет ли генеральный прокурор Владимира Зеленского продавать уголовные производства, нести чушь с трибуны Верховной рады, отправлять своих заместителей к бывшим министрам Януковича/Порошенко и прикидываться шлангом, когда ему указывают на очевидное воровство и махинации.

Будет ли глава Службы безопасности Владимира Зеленского носить президенту распечатки незаконных прослушек, делать вид, что Виктор Медведчук – это сказочный персонаж, а не кум Владимира Путина, устанавливать слежку за журналистами и активистами, закрывать глаза на то, что департамент «К» – это зло и прочее.

Внесите уже, наконец, ясность и перестаньте вести себя в лучших традициях раннего Дуремара. Если эти люди окажутся понятными и вменяемыми, я не просто проголосую за них в парламенте, но и готов оказать им любое посильное содействие.

Мой опыт в политике и в политической журналистике подсказывает, что фамилии скрываются в двух случаях: когда их нет или когда они настолько токсичны, что лучше публику ими не раздражать.

В случае с Владимиром Зеленским и с учетом сроков и обстоятельств, катастрофичны оба варианта. Это означает, что – либо всех обманули и никаких перемен не будет; либо перемены наступят, но рады им будет небольшая группа ничем не ограниченных лиц.

И тогда через совсем короткое время вся эта светлая команда, которую мы вчера увидели в эфире, либо разочаруется, либо громко уволится. И вот это будет по-настоящему трагедия. Потому что подниматься после разочарований с каждым разом все тяжелей.

Текст опубликован с разрешения автора

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