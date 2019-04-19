Команда Зеленского, которую не показали
Давайте серьезно. До выборов осталось двое суток. И мы до сих пор не понимаем, как и с кем потенциальный будущий глава государства собирается реализовывать свои конституционные полномочия
Хорошая новость состоит в том,
что многих, кого вчера представил Владимир Зеленский, мы не знаем. Это на самом
деле круто. Я без иронии. Вероятный будущий президент не боится
экспериментировать и открыт к новому. Это именно тот шанс для поколения,
который проигнорировал Петр Порошенко, окружив себя лояльными и зачастую
вороватыми людьми, которые в конечном итоге его подвели, а теперь еще и
предадут.
Плохая новость в том, что
Владимир Зеленский снова показал форму вместо сути. Давайте серьезно. До
выборов осталось двое суток. И мы до сих пор не понимаем, как и с кем будущий
глава государства собирается реализовывать свои конституционные полномочия.
Большинству украинцев абсолютно
все равно, кто войдет в патронатную службу будущего президента и кого он
назначит начальником шлагбаума своей администрации. Меня интересует два очень
конкретных вопроса:
1. Кто в команде Зеленского будет
восстанавливать справедливость, сажать бывших и не допустит воровства новых?
2. Как и с кем он будет защищать
наши границы и безопасность?
Другими словами, кто будет у Владимира Зеленского генеральным прокурором, главой Службы безопасности, министром обороны и министром иностранных дел.
Будет ли генеральный прокурор
Владимира Зеленского продавать уголовные производства, нести чушь с трибуны
Верховной рады, отправлять своих заместителей к бывшим министрам
Януковича/Порошенко и прикидываться шлангом, когда ему указывают на очевидное
воровство и махинации.
Будет ли глава Службы
безопасности Владимира Зеленского носить президенту распечатки незаконных
прослушек, делать вид, что Виктор Медведчук – это сказочный персонаж, а не кум
Владимира Путина, устанавливать слежку за журналистами и активистами, закрывать
глаза на то, что департамент «К» – это зло и прочее.
Внесите уже, наконец, ясность и
перестаньте вести себя в лучших традициях раннего Дуремара. Если эти люди
окажутся понятными и вменяемыми, я не просто проголосую за них в парламенте, но
и готов оказать им любое посильное содействие.
Мой опыт в политике и в
политической журналистике подсказывает, что фамилии скрываются в двух случаях:
когда их нет или когда они настолько токсичны, что лучше публику ими не
раздражать.
В случае с Владимиром Зеленским и
с учетом сроков и обстоятельств, катастрофичны оба варианта. Это означает, что – либо
всех обманули и никаких перемен не будет; либо перемены наступят, но рады им
будет небольшая группа ничем не ограниченных лиц.
И тогда через совсем короткое
время вся эта светлая команда, которую мы вчера увидели в эфире, либо
разочаруется, либо громко уволится. И вот это будет по-настоящему трагедия.
Потому что подниматься после разочарований с каждым разом все тяжелей.
Текст опубликован с разрешения автора
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