Коломойский возвращается Сегодня, 19:19 1118 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 18 апреля 2019 года

Коломойский возвращается. Сегодня в Украине случился день Игоря Коломойского и небанальных судебных решений.

Для начала опальный миллиардер и собственник телеканала 1+1, пребывающий сейчас в Израиле, заявил, что намерен вернуться в Украину в случае, если президентом станет Владимир Зеленский.

Об этом он сообщил в интервью журналисту программы расследований Схемы: коррупция в деталях.

«У меня были планы вернуться в Украину между первым и вторым туром, еще до первого тура. Но в связи с тем, что такая острая политическая борьба, и чтобы не вносить сумятицу, переполох, поэтому я решил здесь спокойно отсидеться и не нервировать никого в Украине», - заявил Коломойский.

А после оказалось, что миллиардер уже некоторым образом вернулся в страну. Да еще и с приветом, то есть, с Приватом.

Потому что сегодня Окружной админсуд Киева удовлетворил иск экс-совладельца Приватбанка Коломойского к Нацбанку и Кабмину относительно национализации этого финучреждения.

То есть, судьи (после долгих разбирательств – процесс стартовал в июне 2017 года) признали недействительной национализацию банка.

В НБУ уже заявили, что обжалуют это решение в апелляции.

Не так давно в одном из интервью Коломойский рассказал, что в ходе национализации потерял в Приватбанке $2 млрд, и планирует именно их (а не сам банк) вернуть. И благодаря нынешнему решению суда миллиардер получает шанс вытребовать компенсацию за нанесенный ему «ущерб».

Валерия Гонтарева, которая возглавляла НБУ на момент национализации Приватбанка, объясняла, что тогда в финучреждении была «дыра» в $5,5 млрд. И государству пришлось дофинансировать свою новую «собственность», чтобы спасти ее от краха.

18 декабря 2016-го Кабмин национализировал Приватбанк: Минфин стал владельцем 100% его акций. Банк докапитализировали на 116,8 млрд грн, а затем – еще на 38,6 млрд грн.

Результаты независимого расследования компании Kroll показали, что Приватбанк был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение 10 лет до национализации, и понес убытков на $5,5 млрд.

(Хорошее объяснение всей этой истории – на вот этом видео).

В издании Зеркало недели как раз вышла колонка Энгина Акчакоча, главы набсовета Приватбанка. В ней он написал, что один из основных приоритетов набсовета – вернуть почти 160 млрд грн, «которыми измученная войной страна докапитализировала банк перед лицом краха экономики».

Для этого, по его мнению, следует максимизировать рыночную стоимость банка и выгодно продать его надежному (международному) инвестору до 2022 года. А еще важно «вернуть средства, выведенные из банка бывшими собственниками».

«Масштабы битвы [с бывшими собственниками] действительно эпичны», - уточнил Акчакоча. На данный момент насчитывается более 1 тыс. судебных производств в Украине и мире, и это длительный и сложный процесс.

Глава набсовета Приватбанка заверил: независимо от того, кто победит в президентской гонке, банк не остановится в своем стремлении добиться справедливости.

Продолжу судебную тему…

Младоолигарх получил шанс. Верховный суд разрешил беглому миллиардеру Сергею Курченко обжаловать передачу Одесского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) государству.

Суд удовлетворил жалобу кипрской компании Empson Limited, которая владеет 99,57% акций НПЗ. Эту компанию связывают с Курченко, который покинул территорию Украины после бегства его «патрона» Виктора Януковича.

13 ноября 2015 года суд удовлетворил ходатайство прокурора о передаче на хранение вещественных доказательств по одному из уголовных дел против Курченко. Завод передали на хранение и управление госпредприятию Укртранснафтопродукт.

Адвокат Empson Limited подал апелляцию. 22 августа 2018 года суд закрыл производство и вернул жалобу, сославшись на окончание следствия по делу.

По мнению судей ВСУ, подобное решение нарушает Уголовный процессуальный кодекс. В итоге жалоба Empson Limited будет назначена к новому рассмотрению в апелляционном суде.

Украинская Фемида сегодня откровенно отжигала…

Таможня временно останется без головы. Окружной админсуд Киева (нынче явно его день) приостановил действие распоряжения Кабмина об объявлении конкурса на занятие вакантной должности главы Государственной таможенной службы (ГТС).

Суд таким образом обеспечил иск Андрея Антонищака, народного депутата от Блока Петра Порошенко (БПП).

Тот требует остановить конкурсы на должности глав Гостаможни и Госналоговой, потому что у замминистра финансов Сергея Верланов (ключевой претендент на пост главы Налоговой) нет достаточного опыта госслужбы, а у первого замминистра экономразвития и торговли Максима Нефьодова (финалист отбора на пост главы Гостаможни) – опыта в таможенном деле.

Министр финансов Оксана Маркарова написала в ФБ, что ее ведомство подаст апелляцию. «Этот временный и необоснованный, по нашему мнению, запрет (с которым мы будем бороться) может задержать нас, но не остановит, потому что создание сильной, европейской, профессиональной и свободной от коррупции таможни – это требование номер один честного украинского и международного бизнеса!» - указала она.

На новости о Приватбанке, да и не только на них, экстренно отреагировал президент страны…

Порошенко срочно вышел в эфир. Президент Петр Порошенко записал экстренное обращение к гражданам по поводу выборов.

В нем глава государства признался: ему болит, что не удалось закончить войну, миллионы украинцев живут в бедности, а власти недостаточно продвинулись в борьбе с коррупцией. Но «президент не может всего и сразу».

Армия, ассоциация с ЕС, безвиз, создание международной антикремлевской коалиции, режим санкций, томос, децентрализация – вот в чем заключаются успехи страны, по мнению Порошенко. И за них он поблагодарил общество.

Как уточнил глава государства, российский лидер Владимир Путин не смог добиться в Украине стратегического успеха, но не отказался от своих агрессивных планов. Путин, по словам Порошенко, надеется сколотить в Раде пророссийское большинство, а уже сейчас рассчитывает заполучить в качестве оппонента слабого новичка на посту президента Украины.

И потому на реванш уже рассчитывают не только россияне, но и украинские прорегиональные деятели. А также олигархи. И план одного из них – вернуть Приватбанк, - грозит кошмаром миллионам вкладчиков, а государству – дефолтом.

«Не думайте про Зеленского, не думайте про Порошенко – думайте про Украину», - завершил свой спич президент.

А еще сегодня Порошенко звонил украинцам…

Президент услышал всех. Теперь все услышат его. Политики, общественные деятели и пользователи соцсетей сообщили о звонках на свои мобильные телефоны «от действующего президента Украины Петра Порошенко».

Звонок поступает с номера +380 (44) 364 88 43, включается запись голоса действующего президента.

«Добрый день! Это Петр Порошенко, президент Украины. 21 апреля – решающий день, который определит судьбу Украины. Прошу вас поддержать мой курс, демократию и достоинство, а не реванш; стабильную гривну, а не инфляцию; путь в Европейский Союз и НАТО. Поддержите сильную Украину, а не страну, которая упадет на колени. Главное - сохранить страну и до встречи 21-го», - говорится в аудиозаписи.

О звонке сообщил лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко. По его словам, он бросил трубку.

Также «Порошенко позвонил» депутату от Народного фронта Леониду Емецу.

По словам Олега Медведева, спикера штаба Порошенко, к такому способу агитации решили прибегнуть лишь потому, что позвонить каждому избирателю лично лидер страны не смог бы физически.

Накануне упомянутый Порошенко «слабый новичок» дал одно из редких интервью. Право на него корреспондент агентства РБК-Украина Владислав Красинский выиграл у Зеленского в настольный теннис – партия состоялась после первого тура в штабе кандидата…

Зеленский высказался до дебатов. Кандидат Владимир Зеленский, избегающий открытых пресс-конференций, в беседе с РБК-Украина пояснил, что Владимир Путин – это враг, а у Донбасса не будет никакого особого статуса.

По мнению кандидата, ключевая проблема в стране такова: «Мы ничего не доносим обществу. Ничего. Мы не объясняем, почему это плохо. […] Сначала нужно в любом решении сплотить общество, объяснить why [почему], предложить модель, а потом закрывать, только так».

Еще Зеленский подтвердил, что и в будущем будет общаться с обществом посредством соцсетей. «Мне не нужна эта статистика [о том, что соцсети не представляют всю Украину]. Мне сказали, что мы не найдем контакт, потому что Facebook и соцсети влияют на 6% общества. Мы в это не поверили. Мы нашли формат коммуникации с людьми. […] Я на это поставил с самого начала: редкие появления, которые сводят людей вместе, объединяют их. Я хочу, чтобы меня увидели», - сказал Зеленский.

Также кандидат заверил, что идет в кресло президента исключительно на пять лет. «Я не держусь за пост, я не держусь за должность. Поэтому, кстати, один из главных и первых законов [будет] закон про импичмент. Я сам иду навстречу, я сам этого хочу», - пояснил Зеленский.

Он высказался и по поводу НАТО: «Я хочу объединить страну. Я буду каждый день записывать видео к восточным регионам Украины и говорить им: смотрите, НАТО – не зверюга, не проглотит вас. Смотрите, что это. Пусть люди думают, пусть начнут читать об этом, пусть начнут изучать».

Команда Зеленского сегодня попала в очередной скандал…

Американское лобби Зеленского существует. На сайте Министерства юстиции США появились документы о сотрудничестве Владимира Зеленского с американской лоббистской компанией Signal Group Consulting (лоббисты в США обязаны отчитываться о контрактах с иностранцами перед Минюстом).

Договор заключен между Зеленским и компанией Signal Group Consulting через человека по имени Маркус Коэн.

Сумма контракта – $60 тыс.

Вчера в СМИ появилась информация, что Зеленский нанял американскую лоббистскую компанию для формирования своего имиджа в США и организации встреч представителей своего штаба с политиками в Вашингтоне.

Вскоре штаб кандидата опроверг информацию о сотрудничестве с Signal Group Consulting. Затем НВ вывесило в открытый доступ копию контракта.

Вышли новые рейтинги…

Зеленский – неизменно первый. Шоумен Владимир Зеленский уверенно лидирует в президентской гонке, опережая действующего президента Петра Порошенко.

Это данные свежего опроса от социологической группы Рейтинг.

На вопрос: «За кого из этих кандидатов Вы будете голосовать во втором туре выборов президента Украины?» респонденты ответили следующим образом: 52% сказали, что будут голосовать за Зеленского, 19% - за Порошенко, 19% - не определились, 10% - не намерены голосовать.

Данные опроса свидетельствуют, что почти 73% украинцев из тех, кто определился и намерен голосовать, готовы поддержать Зеленского, у Порошенко - 23% поддержки избирателей.

Завтра состоятся дебаты между Зеленским и Порошенко. И к ним уже готовы не только в Украине…

Российское ТВ покажет украинские дебаты. Российские телеканалы планируют вести прямую трансляцию дебатов между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

Об этом сообщило агентство Интерфакс-Украина.

По данным источника Интерфакса, освещать дебаты планирует пропагандистский канал Россия 24.

Еще одно пропагандистское СМИ – телеканал Russia Today – будет вести трансляцию дебатов на сайте RT Russia. О чем и сообщила главный редактор канала Маргарита Симоньян.

И еще одна новость из России – куда более серьезная…

Кремль запретил экспорт нефти в Украину. РФ вводит запрет на экспорт на Украину нефти и нефтепродуктов.

Об этом сообщил премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства РФ.

Он добавил, что Россия также расширяет запрет на ввоз некоторых украинских товаров.

«Мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры», - сказал Медведев. Эта мера, по его словам, коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти $250 млн.

Медведев сообщил также, что с 1 июня некоторые российские товары можно будет экспортировать в Украину только после получения специального разрешения.

«В эту категорию включена продукция ТЭК, в том числе уголь и нефть, и нефтепродукты», - сказал он.

«РФ не только расширила торговое эмбарго в отношении украинских товаров, но и впервые запретила вывоз товаров из РФ в Украину», - пояснила Алена Омельченко, партнер юридической фирмы Ильяшев и Партнеры.

То есть, трубная продукция компании Интерпайп [владеет Виктор Пинчук] запрещена к ввозу в РФ. Нефть, этилен, пропилен, кокс и прочее запрещены к вывозу. «Бензин и дизельное топливо будет вывозиться из РФ в Украину по разрешениям», - добавила Омельченко.

И для финала – самая горячая по времени новость: кандидат в президенты Владимир Зеленский не будет принимать участие в официальных теледебатах в студии Суспільного ТВ в пятницу вечером, 19 апреля. То есть, стадион, и только стадион…

Помните о том, что принесло вам вчера, живите настоящим и надейтесь на будущее.