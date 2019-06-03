Когда и зачем делать зарядку? Сегодня, 10:13 Цей матеріал також доступний українською

Не могу пройти мимо и не вспомнить всесоюзную утреннюю, а главным образом производственную зарядку, которая с 1929 года стала проводиться в СССР с помощью радиотрансляций

Моя дочка Аля, молодой биолог, проходит сейчас научную практику в IRB — Институт исследований в области биомедицины (Барселона). Работают там с раковыми клетками. Цель команды, если не полная, то хоть бы частичная победа в схватке с онкозаболеваниями.

Но и о своем здоровье ребята не забывают. В первую же неделю работы супервайзер предложила Але во время перерыва пойти в фитнес-зал. Приятная неожиданность. Каждый понедельник и вторник в 13.00 и 14.00 у биологов IRB — пилатес. Отдел Health and Safety приглашает фитнес-тренеров. С 13.00 до 14.00 в коридорах научного центра IRB суматоха. Сотрудники, сбросив белые халаты, латексные перчатки, натянув спортивную форму, с карематами в руках бегут в заданном направлении. Дневной пилатес их восстанавливает и расслабляет. «В условиях постоянного стресса это очень важно», — заключает Аля. Гимнастические упражнения в рабочий не обеденный перерыв — неписанное правило многих западных компаний.

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Что-то слышится родное. Не так ли? Я, как автор постоянной рубрики Момент в Истории не могу пройти мимо и не вспомнить всесоюзную утреннюю, а главным образом производственную зарядку, которая с 1929 года, то есть 90 лет назад, стала проводиться в СССР с помощью регулярных радиотрансляций.

«Доброе утро, товарищи! Проделаем первое упражнение. Станьте в основное положение, пятки вместе, носки врозь. Подбородочки повыше, делаем вдох-выдох», — обращается диктор к только что проснувшимся товарищам.

Так что дамы и господа, товарищи и товарищи, ноги на ширину плеч

1 апреля 1930 года даже вышло постановление ЦИК СССР, в котором физкультура признавалась «массовым фактором повышения производительности труда». Отныне каждое рабочее утро в 6:15 и 7:15 диктор Всесоюзного радио дает команду: «Выпрямитесь. Голову повыше. Плечи слегка назад. Вдохните. На месте шагом марш. Раз-два-три-четыре!» Обязательное фортепианное сопровождение в стиле тапера немого кино.

Война прервала этот утренний радиосериал, а после нее всесоюзная утренняя зарядка возобновилась. И вот президиум ВЦСПС (Всесоюзный центральный совет профсоюзов) пошел еще дальше. 22 июня 1956 года принято постановление «О введении производственной гимнастики на фабриках и заводах». То есть не «доброе утро, товарищи», а «на зарядку становись». Прям далеко не отходя от станка, швейной машинки, письменного стола. Директорам предприятий разрешили за счет фонда по охране труда, содержать инструктора по производственной гимнастике. Не все руководители принимали эдакое профсоюзное чудачество и не всегда охотно шли на такие финансовые жертвы.

Так что, когда в 11.00 радиоточка начинала призывать всех к производственной гимнастике, далеко не все рабочие расставляли «ноги на ширину плеч».

В 1972-м за производственную гимнастику взялась партия. ЦК КПСС и Совет Министров СССР вынесли постановление, что нацеливало «на дальнейшее внедрение производственной гимнастики на предприятиях и в учреждениях». С того года на советских предприятиях и в учреждениях была введена штатная единица — инструктор-методист по производственной гимнастике и физкультурно-оздоровительной работе.

Если в 1960 году профсоюзы говорили о регулярном участии в производственной гимнастике 7 млн трудящихся, то после постановления ЦК КПСС и Совмина их стало 30 млн.

Тогда же великий актер, поэт Владимир Высоцкий написал шуточную песню Утренняя гимнастика специально для комедийной постановки Московского театра сатиры — Последний парад.

Сюжет: Трое моряков возвращаются из дальнего плавания и дома ударяются в запой. По утру у всех головная боль. Они бросаются к столу, чтобы похмелиться. Один из троицы включает радио, а оттуда голос диктора: «Передаём утреннюю гимнастику!» Но вместо традиционной «ноги на ширину плеч» вдруг звучит хрип Высоцкого. Он впервые исполняет свою шуточную песню Утренняя гимнастика.

Моряки отказываются от алкоголя и начинают делать зарядку. В главной роли одного из вставших на правильный путь, — Анатолий Папанов. Вот этот куплет и выдает кому первоначально адресовалась Утренняя гимнастика Высоцкого:

Если вы уже устали —

Сели-встали, сели-встали, —

Не страшны нам Арктика с Антарктикой!

Главный академик Иоффе

Доказал: коньяк и кофе

Вам заменит спорто… профилактика

Вспомнил я все эти гимнастические практики, как в СССР, так и в барселонском Институте исследований в области биомедицины, вот почему. На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения определила, что профессиональное выгорание — это «синдром, возникающий в результате хронического стресса на рабочем месте».

Алексей Башкирцев, главврач Edem Resort Medical&Spa, бывший замглавврача Александровской клинической больницы (Киев) на своей соцстраничке в Facebook pасписал: Украина — лидер в симптоматике синдрома выгорания.

«Прямые затраты на абсентеизм (отсутствие на рабочем месте вследствие болезни) возрастут в разы, — предупреждает доктор. — НR должен вспомнить перевод этой аббревиатуры — НR- human recourses человеческие ресурсы». Вот почему в барселонском Институте исследований в области биомедицины молодые ученые как минимум два раза в неделю в перерыве несутся в спортзал. Этот процесс трудно сымитировать, хотя в СССР все же попытались.

Так что дамы и господа, товарищи и товарищи, ноги на ширину плеч, «вдох глубокий, руки шире». Как там у Высоцкого: «Если хилый — сразу в гроб, сохранить здоровье чтоб, занимайтесь люди обтиранием». Конечно же, здоровое питание, минимум стресса — максимум энтузиазма. Как заметил все тот же Владимир Семенович в своей Утренней гимнастике:

Не страшны дурные вести —

Мы от них бежим на месте, —

В выигрыше даже начинающий.

Производственная гимнастика, конечно не советского, а барселонского содержания — очевидная необходимость любого большого, да и малого офиса Украины. Настольный теннис, или сквош — тоже сгодятся, для повышения продуктивности и эффективности труда.

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