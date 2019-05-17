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Владимир Фесенко

Политолог, директор Центра политических исследований "Пента"

Коалиции конец. Что это значит для Зеленского?

Сегодня, 14:43
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В такой стране, как Украина, возможно все. Это старая шутка, но относительно шансов на роспуск Верховной Рады небезосновательна

Слухов о распаде коалиции в последние дни распространялось немало, особенно вчера. Поэтому то, что это все-таки произошло, не стало сенсацией. И потом, де-факто коалиции наступил конец еще в 2016-м. Другое дело, что юридически это не было как следует зафиксировано. Безусловно, были споры, судебные иски и пр.

Сегодня же своим решением и Парубий, и прежде всего Народный фронт попытались заблокировать возможный роспуск Верховной Рады. Но я не уверен, что эта преграда будет окончательной.

В конце концов, в такой стране, как Украина, возможно все. Это старая шутка, но при желании новый президент может сослаться и на невыполненные судебные решения — вот, к примеру, как по спискам коалиции, и я не исключаю, что могут появиться иски за халатность или злоупотребления должностными обязанностями со стороны Парубия, который своевременно не объявил о прекращении существования коалиции. При желании для Зеленского это может быть основание объявить о роспуске Верховной Рады.

Многое будет зависеть от взаимоотношений между депутатами

Сегодня юридическая вероятность этого меньше, чем вчера: днем говорили, что почти появился консенсус о досрочных парламентских выборах. Косвенно это подтверждалось тем, что большинство депутатов проголосовали за инаугурацию 20 мая. Но «Народный фронт» решил сломить консенсус и подготовку к досрочным выборам, применив свою технологию. Однако вопрос окончательно не закрыт.

Попытки сформировать новую коалицию, безусловно, будут. Теоретически такая возможность есть. Инициатором уже выступит Батькивщина — хотя и не скрывая того, что ее устраивают досрочные парламентские выборы. Собственно так же, как и БПП. Таким образом готовность демонстрируют три политические силы: Слуга народа Зеленского, Тимошенко и БПП. Полагаю, и часть Оппоблока, ориентированная на Бойко и Медведчука, тоже всецело готова к выборам. А вот категорически против Народный фронт.

Вероятность создания новой коалиции и смены правительства крайне ничтожна. По моему мнению, Гройсман — и об этом свидетельствуют его сегодняшние заявления — будет, наоборот, пытаться стать неким стабилизатором до парламентских выборов. Вот чего точно не исключаю (хотя и есть нюансы по регламенту), так это смены руководства Верховной Рады. Своеобразная попытка дать «атветку» Парубию и не только.

Решение о роспуске, безусловно, стало бы весьма противоречивым. Но многое будет зависеть от взаимоотношений между депутатами, особенно реакции Верховной Рады на кадровые инициативы и законопроекты Зеленского. Точные прогнозы можно будет озвучить на следующей неделе.

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Теги:   Андрей Парубий Верховная Рада Владимир Зеленский

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