Спикер Верховной Рады объявил о прекращении деятельности коалиции
В пятницу, 17
мая, председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о прекращении
деятельности парламентской коалиции.
"Печальная
новость. Ввиду заявления главы депутатской фракции политической партии Народный
фронт о выходе из коалиции… уведомляю, что сегодня коалиция депутатских фракций
Европейская Украина в Верховной Раде VIII созыва прекратила свою деятельность",
- заявил он.
При этом Парубий добавил,
что данная коалиция была довольно продуктивной.
"Давайте
признаем: это была хорошая коалиция. Поздравляю, коллеги, всех с совместной
работой", - заявил спикер.
Отметим, что согласно
украинскому законодательству, после объявления об отсутствии коалиции фракции
могут в течение 30 дней договориться о создании новой. В случае же, если она не
будет сформирована, президент имеет право объявить о роспуске Рады и назначить
досрочные выборы.
В то же время
глава государства не имеет права распустить парламент менее чем за полгода до
парламентских выборов.
Ранее сообщалось,
что депутаты из фракция Народный фронт приняли единогласное решение о выходе из коалиции.
Лидер фракции Народный фронт Максим Бурбак объявил о выходе из парламентской коалиции с трибуны ВР и заявил, что инициирует создание нового парламентского большинства.