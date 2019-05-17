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Спикер Верховной Рады объявил о прекращении деятельности коалиции

Сегодня, 10:39
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Спикер Верховной Рады объявил о прекращении деятельности коалиции - фото

Олег Федонюк/Facebook

У парламентских фракций есть 30 дней, чтобы договориться о создании новой коалиции

В пятницу, 17 мая, председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о прекращении деятельности парламентской коалиции.

"Печальная новость. Ввиду заявления главы депутатской фракции политической партии Народный фронт о выходе из коалиции… уведомляю, что сегодня коалиция депутатских фракций Европейская Украина в Верховной Раде VIII созыва прекратила свою деятельность", - заявил он.

При этом Парубий добавил, что данная коалиция была довольно продуктивной.

"Давайте признаем: это была хорошая коалиция. Поздравляю, коллеги, всех с совместной работой", - заявил спикер.

Отметим, что согласно украинскому законодательству, после объявления об отсутствии коалиции фракции могут в течение 30 дней договориться о создании новой. В случае же, если она не будет сформирована, президент имеет право объявить о роспуске Рады и назначить досрочные выборы.

В то же время глава государства не имеет права распустить парламент менее чем за полгода до парламентских выборов.

Ранее сообщалось, что депутаты из фракция Народный фронт приняли единогласное решение о выходе из коалиции.

Лидер фракции Народный фронт Максим Бурбак объявил о выходе из парламентской коалиции с трибуны ВР и заявил, что инициирует создание нового парламентского большинства.

Теги:   Андрей Парубий Коалиция Верховная Рада

Спецтема   Выборы в Раду

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