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Илья Кенигштейн

Учредитель & CEO Creative States

Класс бесполезных людей

Сегодня, 16:10
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Парламент Великобритании считает, что образование должно адаптироваться к рынку труда, чтобы не сформировать класс бесполезных людей. У нас же он уже сформирован

В этот вторник в Украине был выходной. В понедельник был выходной, потому что в воскресенье была Пасха. В соответствии со статьей 67 КЗоТ, если праздничный или нерабочий день совпадает с субботой или воскресеньем, выходной день переносится на следующий день после праздничного или нерабочего. А во вторник выходной, потому что так решило государство, сделав так, чтобы за этот день люди отработали в субботу.

Собственно, что хочу по этому поводу сказать. Посягну на святое. Пару лет назад Британский парламент призвал готовить британских школьников к конкуренции с искусственным интеллектом. Парламент Великобритании считает, что система образования должна адаптироваться к меняющемуся рынку труда и отказаться от преподавания устаревающих навыков, чтобы не сформировать класс бесполезных людей. По сути, автоматизация человеческих рабочих мест - это вопрос ближайшего будущего. Роботы заменят людей и будут работать 24/7 - без выходных и праздников.

Можно бесконечно возмущаться традицией переноса выходного на рабочий день и рабочего дня на выходной – как исторического факта, принятого в КЗОТе и написанного ещё во времена Хрущева, но на самом деле, при существующей производительности труда в среднем по стране, отмена либо перенос рабочих дней вообще никак не влияет на состояние экономики в государстве. Развитые страны повышают производительность за счет технологий и автоматизации труда, что позволяет им сокращать рабочий день, доводя продолжительность рабочей недели до 35 часов. В Украине же, работодатели для повышения продуктивности, вместо того чтобы внедрять новые технологии, нанимают больше работников. Происходит это вследствие крайне низкой производительности труда - для того, чтобы наш соотечественник производил столько же товаров и услуг, сколько, например, немец, ему нужно работать не 40 часов в неделю, как сейчас, а 80. А с учетом праздников, переносов рабочих дней на выходные и прочего маразма - все 120.

Но главное даже не это. Главное – это соответствующее отношение к любой деятельности, которое с детства формирует государство – собственным похабным отношением к работе и бесконечными переносами рабочих дней на выходные. Работа, особенно на государство, в итоге, народом воспринимается как вынужденное времяпровождение, являющееся поводом отбывать время с целью получить зарплату. Отсюда у людей строится ущербный подход к жизни – к целям, задачам и результатам. Если учесть ещё и скорость развития мировых технологий и постепенной замены людей роботами, скоро выгоднее будет чтобы бюджетники вообще не работали, занимаясь вместо этого просмотром праздничных концертов, поиском виноватых и участием в бесконечных срачах по любому поводу.

Текст опубликован с разрешения автора

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Теги:   Бюджетники Украина Праздники Рынок труда

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