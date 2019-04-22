Какую страну передает Зеленскому Порошенко Сегодня, 18:01 194

На фото – Майдан в дни, когда я в первый раз зашел в здание Национального банка. Однозначно будущему президенту Украина достается в лучшем состоянии, чем в 2014 году

Фото: Фото автора

Несмотря на то, что это заслуга не только президента, но и всех людей, которые в госорганах, в армии или гражданском обществе помогали отстраивать Украину, в историю этот период все равно войдет, как период руководства президента Петро Порошенко. И за этот период действительно сделано было больше, чем за предыдущие 20+ лет независимости:





1. Сохранена независимость государства Украина.



2. Сохранена и продолжила развиваться демократия в Украине.



3. Развивается и (медленно) институционализируется гражданское общество.



4. Подписано Соглашение об ассоциации Украина-ЕС.



5. Введен безвизовый режим между Украиной и ЕС.



6. В Конституции закреплен вектор на присоединение к ЕС и НАТО.



7. Начат глубокий процесс политической и экономической децентрализации.



8. Армия реформируется в боеспособную силу, противостоящую врагу.

За этот период действительно сделано больше, чем за 20+ лет

9. Создана единая поместная церковь в Украине.



10. Создана и сохраняется международная коалиция в поддержку санкций против страны агрессора



11. Проведена декоммунизация.



12. Усилена украинизация государства.



13. Тысячи патриотически настроенных молодых людей впервые пришли на госслужбу.



14. Достигнута макростабильность: инфляция снижается по траектории НБУ, госдолг снижается, снижается дефицит бюджета, а ВВП и валютные резервы растут.



15. Плавающий валютный курс является отличным буфером для потенциальных внешних шоков – как результат экономика стала более стрессоустойчивой.



16. Усилена и сохранена институциональная независимость НБУ.



17. Проведена реформа банковского сектора и обеспечена финансовая стабильность – как результат банковский сектор показал рекордную прибыль в 2018 году.



18. Введена электронная система госсзакупок ProZorro.



19. Проведена первая стадия пенсионной реформы.



20. Принято новое законодательство о приватизации.



21. Снижена коррупции в энергетической сфере – Нафтогаз стал прибыльным.



22. Начата глубокая медицинская реформа.



23. Начата реформа корпоративного управления на госпредприятиях



24. Введено электронное декларирование для госчиновников.



25. Созданы НАБУ и САП, завершается запуск антикоррупционного суда в Украине.



26. Запускается среднесрочное бюджетирование.



27. Открыты сотни госреестров и петабайты opendata



28. Проведены своевременные демократические законные выборы в 2019 году



Хочу поблагодарить всех, кто в этот период помогал строить Украину, и президента среди них. Его роль была действительно огромной – все могло быть совершенно по-другому. А речь президента вчера, возможно, была его лучшей речью за 5 лет.



73% голосов – огромные надежды людей, огромные ожидания, большой кредит доверия для нового президента. Надеюсь, что база, построенная в 2014-2019, станет хорошей основой для дальнейшего развития независимой демократической Украины.

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналУ Мнения Нового Времени