Какую страну передает Зеленскому Порошенко
На фото – Майдан в дни, когда я в первый раз зашел в здание Национального банка. Однозначно будущему президенту Украина достается в лучшем состоянии, чем в 2014 году
Несмотря на то, что это заслуга не только президента, но и
всех людей, которые в госорганах, в армии или гражданском обществе помогали
отстраивать Украину, в историю этот период все равно войдет, как период
руководства президента Петро Порошенко. И за этот период действительно
сделано было больше, чем за предыдущие 20+ лет независимости:
1. Сохранена независимость государства Украина.
2. Сохранена и продолжила развиваться демократия в Украине.
3. Развивается и (медленно) институционализируется гражданское общество.
4. Подписано Соглашение об ассоциации Украина-ЕС.
5. Введен безвизовый режим между Украиной и ЕС.
6. В Конституции закреплен вектор на присоединение к ЕС и НАТО.
7. Начат глубокий процесс политической и экономической децентрализации.
8. Армия реформируется в боеспособную силу, противостоящую врагу.
9. Создана единая поместная церковь в Украине.
10. Создана и сохраняется международная коалиция в поддержку санкций против
страны агрессора
11. Проведена декоммунизация.
12. Усилена украинизация государства.
13. Тысячи патриотически настроенных молодых людей впервые пришли на госслужбу.
14. Достигнута макростабильность: инфляция снижается по траектории НБУ, госдолг
снижается, снижается дефицит бюджета, а ВВП и валютные резервы растут.
15. Плавающий валютный курс является отличным буфером для потенциальных внешних
шоков – как результат экономика стала более стрессоустойчивой.
16. Усилена и сохранена институциональная независимость НБУ.
17. Проведена реформа банковского сектора и обеспечена финансовая стабильность
– как результат банковский сектор показал рекордную прибыль в 2018 году.
18. Введена электронная система госсзакупок ProZorro.
19. Проведена первая стадия пенсионной реформы.
20. Принято новое законодательство о приватизации.
21. Снижена коррупции в энергетической сфере – Нафтогаз стал прибыльным.
22. Начата глубокая медицинская реформа.
23. Начата реформа корпоративного управления на госпредприятиях
24. Введено электронное декларирование для госчиновников.
25. Созданы НАБУ и САП, завершается запуск антикоррупционного суда в Украине.
26. Запускается среднесрочное бюджетирование.
27. Открыты сотни госреестров и петабайты opendata
28. Проведены своевременные демократические законные выборы в 2019 году
Хочу поблагодарить всех, кто в этот период помогал строить Украину, и президента среди них. Его роль была действительно огромной – все могло быть совершенно по-другому. А речь президента вчера, возможно, была его лучшей речью за 5 лет.
73% голосов – огромные надежды людей, огромные ожидания, большой кредит доверия для нового президента. Надеюсь, что база, построенная в 2014-2019, станет хорошей основой для дальнейшего развития независимой демократической Украины.
Текст опубликован с разрешения автора
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