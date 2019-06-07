Какой будет Россия после Путина Вчера, 23:45 Цей матеріал також доступний українською

Что ждет страну в 2030 году

После аннексии Крыма в 2014-м путинская Россия, по крайней мере, внешне, стала одним из самых стабильных и предсказуемых режимов — самоуверенное авторитарное правительство, поддерживаемое репрессиями и молчаливым согласием внутри страны.

Поэтому неудивительно, что лучшие аналитики страны говорят о периоде, который наступит после запланированного ухода Путина в 2024 году — настоящее слишком депрессивно для того, чтобы его обсуждать.

The Free Russia Foundation — вашингтонский аналитический центр, который возглавляет бывший заместитель госсекретаря Дэвид Крамер, опубликовал 170-страничный доклад о том, как может выглядеть Россия в 2030 году. В числе авторов некоторые из наиболее проницательных антипутинских комментаторов современности: политический аналитик Александр Морозов, медиа-эксперт Василий Гатов, экономисты Владимир Милов и Владислав Иноземцев, социальный антрополог Денис Соколов и эксперт по энергетике Илья Заславский.

Несмотря на то, что в докладе не пытались скрыть явных различий между авторскими мнениями, есть определенный консенсус по поводу основных очагов напряжения в ближайшем будущем России. А именно:

Россия всё еще будет зависеть от энергетического экспорта

Несмотря на все разговоры об уменьшении зависимости страны от экспорта нефти и газа, в 2017 году на их долю приходилось 40% доходов бюджета, по сравнению с 25% в 2000-м. Но этой модели бросит вызов электротранспорт, рост конкуренции на мировом рынке природного газа и спад спроса на уголь, который находится на третьем месте в российской структуре экспорта сырья. Никто из авторов доклада не ожидает, что энергетическая зависимость будет преодолена, но они также не предсказывают энергетического кризиса до 2024 года. Но если цена нефти упадет ниже $30, и это продлится довольно долго, западные санкции станут слишком обременительными для любого режима-преемника.

Режим Путина неуязвим к бунту

Россия окажется под влиянием Китая

Альянс между двумя странами укрепится, Россия станет поставлять больше сырья, а Китай — промышленных товаров. Их масштабное военное сотрудничество усилится союзом против США. Согласно самому вероятному сценарию, обсуждаемому в докладе, Россия станет сателлитом Китая, подпитывая свою военную мощь и постепенно позволяя задействовать свой внутренний рынок. И западные санкции, и конфронтация США с Пекином сделают этот исход более вероятным, несмотря на непопулярность такого альянса внутри стран.

Никаких дорогостоящих военных операций, но следите за Беларусью и Казахстаном

Ни один из авторов не ожидает, что Россия станет делать агрессивные выпады в сторону стран Балтики, но Беларусь может превратиться в более привлекательную и популярную цель, если Путин хочет оставаться при власти после 2024 года в качестве главы объединенного государства. Постепенная передача власти в Казахстане тоже может создать угрозу. Если соседское государство решит больше взаимодействовать с Китаем или Турцией, оно лишит Россию одного из своих самых хваленых буферов безопасности. Поэтому авторы доклада рассматривают Беларусь и Казахстан как более вероятные цели для российского вмешательства, чем другие страны — хотя бы потому, что не уверены в реальной военной мощи Москвы, а также потенциальной внутренней популярности идеи вооруженной агрессии. Частичные победы в Украине и Сирии имели место только из-за слабости противников. Военные же остаются недофинансированными и любые потери, конечно, были бы чрезвычайно непопулярны.

Никакого бунта элиты

Тут диапазон мнений наиболее широк. Некоторые авторы ожидают, что на региональном уровне произойдет постепенная потеря лояльности по отношению к Москве, в то время как другие настроены пессимистичнее. Последние считают, что все составляющие истеблишмента, от бизнеса до армии, слишком заинтересованы в сохранении статус-кво, чтобы бунтовать. В стране, где на частные компании приходилось 70% экономических показателей в 2004 году, а сейчас эти 70% под контролем государственных — и кнут, и пряник идут из централизованного источника. Ни один из авторов не ожидает, что западные санкции вынудят российскую элиту восстать против Путина, потому что его режим неуязвим к бунту: его люди эффективно контролируют армию.

Созданная в докладе картина — это зрелая, стабильная система, настроенная на довольно плавную преемственность после того, как Путин уйдет с поста. Для Запада было бы лучшим итогом, если бы авторитарная и чрезвычайно централизованная Россия решила, исходя из личных интересов, стать менее напористой во внешней политике, отказаться от своего проекта на востоке Украины, а также от попыток посеять раздор на Западе через пропаганду и киберактивность.

Если говорить рационально, то я на стороне авторов доклада почти в каждом вопросе. Путин изменил страну настолько, что она стала неузнаваемой для тех, кто жил там в лихие девяностые. Его непрерывная работа над резкой, насильственной сменой режима привела к созданию негибкой, закостенелой системы, скрепленной в одинаковой мере страхом и коррупцией. Пока эта система не сделает невозможным улучшение взаимоотношений с США — приемнику необходимо будет пойти на несколько конкретных уступок — оттепель не слишком отразится на самой России.

Но, возможно, на менее рациональном уровне, я не верю, что обычных россиян можно сбрасывать со счетов. Нынешние локальные протесты — против планов построить церковь в сквере или против гигантской свалки возле жилого района — вряд ли можно считать вестниками революции. Но всякому, кто видел митинги россиян в последние годы существования Советского Союза, мрачная и бесстрашная энергия этих протестов моментально узнаваема. Учитывая истощенные возможности режима по созданию видимых улучшений уровня жизни, одновременные вспышки недовольства в нескольких городах не вычеркнуть в среднесрочной перспективе — вне зависимости от того, останется ли Путин лидером, и когда это произойдет.

И не такие системы угнетения и кооптации были раздавлены подобными вспышками. Этот момент должен был бы заслужить больше внимания в докладе Free Russia Foundation. В конце концов, это сценарий свободной России.

Сегодня ни один из текущих геополитических расчетов не кажется актуальным. Но это стало бы шансом для всех крупных игроков — и западных, и незападных — попытаться и построить новые отношения с Россией более разумно, чем в прошлый раз, когда такая возможность возникла почти 30 лет назад.

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом перевода и публикации колонок Леонида Бершидского. Републикация полной версии запрещена.

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