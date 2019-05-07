Какие профессии позволят разбогатеть в будущем Сегодня, 09:40 2839 Цей матеріал також доступний українською

Занимательно наблюдать, насколько быстро меняется мир, а вместе с ним и профессии, позволяющие добиться финансового успеха

Украина тоже не стоит на месте, и за последние четверть века нам довелось наблюдать взлеты и падения популярности совершенно разных специальностей.

Как престижно было работать в коммерческом банке в начале 90-х! А какой удачей считалось попасть в тогда еще «большую шестерку» крупнейших международных аудиторских компаний, ставшей важнейшей вехой в развитии многих тысяч профессиональных карьер. Приватизация и появление рынка ценных бумаг вознесла до небес престиж инвестиционных банкиров. А помните, сколько парней и девушек гордо «выходили в степь донецкую», помогая олигархам осваивать горно-металлургический и энергетический сектор страны? А потом, в одночасье, после глобального кризиса, ситуация поменялась и на смену лощеным менеджерам в ладных костюмах и дорогих часах пришли неформальные «айтишники» в рваных джинсах, зарабатывающие, как оказалось, немалые деньги, да ещё и честным квалифицированным трудом. Что же дальше?

Наверное, легче всего ответить на этот вопрос, глянув, что происходит на развитых рынках. В конце концов, мы прекрасно понимаем, что Украина далеко не законодатель мод в процессе глобальной эволюции. На нынешнем этапе развития наша задача максимум – это суметь эффективно интегрироваться в процессы, развивающие человечество и делающие его богаче, как на уровне страны, так и отдельных индивидуумов.

Так что же это за отрасли, которые позволят людям разбогатеть? Согласно исследованию Capgemini, одной из крупнейших в мире консультационных компаний, в следующем десятилетии наибольшее количество миллионеров появится в финансовом секторе, что, собственно, не вызывает особого удивления. Хотя интуитивно, пальму первенства хотелось бы отдать сектору информационных технологий, следующему за финансистами буквально по пятам. Следующие места в иерархии высокооплачиваемых заняли, соответственно, здравоохранение, индустриальный сектор и недвижимость. В принципе, такая расстановка не сильно удивляет, учитывая, что человечеству нужно где-то жить, лечиться и пользоваться различными механизмами, делающими жизнь комфортнее.

Как это все экстраполируется на украинскую реальность, и готовы ли мы в ближайшее время бороться за место под солнцем в указанных отраслях? На мой взгляд – нет, как бы пораженчески это ни звучало. Причина проста! Все перечисленные отрасли наукоемки, и чтобы в них преуспеть нужны фундаментальные знания. Ну, может быть, это в меньшей степени касается операций с недвижимостью. Но даже, чтобы заработать на недвижимости, мало создать неиссякаемое предложение, как в Киеве. Нужен спрос, который в первую очередь генерируют вышеперечисленные отрасли, как это случилось в Лондоне, благодаря финансовым рынкам, Сан-Франциско, соседствующему с Кремниевой долиной, Кливленде, ставшему центром мировой кардиохирургии или Сиэтлу, с его боингами.

А вот с фундаментальными знаниями у нас закавыка. По правде сказать, у нас со многими вещами закавыка, но, если какие-то области все-таки худо-бедно реформируются, то с образованием и наукой дела совсем плохи. Как демонстрирует история, системное осуществление реформ – это не наша сильная национальная черта, а энтузиазма Запада, к сожалению, хватает, в основном, на три ключевых области: НБУ, Нафтогаз и Минздрав. Вполне логично. С точки зрения западных стратегических интересов мы должны быть сыты, здоровы и платежеспособны, что обеспечит стабильное и устойчивое положение для государства, служащего буферной зоной между «русским» и цивилизованным мирами. Для достижения этой цели высокие технологии не нужны, а культура и наука могут даже пойти во вред.

Изменится ли ситуация при новоизбранном президенте и будущем парламенте? Очень хотелось бы. Реальны ли подобные желания? Неизвестно, так как планы нового лидера никто не знает, вполне вероятно, и он сам. Есть ли в новой президентской команде и будущей парламентской кандидаты на роль Гонтаревой, Супрун или Коболева, но в сфере образования? Может и есть, но пока их имена держат в тайне. Наверное, боятся, чтобы американцы или китайцы не переманили. Те же члены новопрезидентской команды, что на виду, вряд ли понимают ценность фундаментального образования, ведь их собственный опыт достижения успеха убедительно доказывает, что в индустрии веселых и находчивых в нем нет необходимости.

Так что, толкуя отчет Capgemini на украинский лад, можем с большим сожалением предположить, что в следующем десятилетии, как и раньше, наибольшее количество миллионеров появится в среде чиновников, силовиков и приближенных к ним коммерческих структур. А, если такой прогноз не устраивает, тогда срочно нужно искать «Супрун от образования», ведь без этого шансов изменить украинскую версию перспективных профессий, а вместе с ней и будущее Украины, просто нет.

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