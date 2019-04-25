Как Зеленский будет руководить страной Сегодня, 20:13 872 Цей матеріал також доступний українською

Его путь к победе рассказывает куда более важную правду об украинцах: они не желают принимать любую власть

Убедительная победа комика и телепродюсера Владимира Зеленского во втором туре украинских президентских выборов создает проблему как для сторонников страны на Западе, так и для Кремля, где надеются восстановить свой контроль. И украинцы не голосовали за какой-то особый путь или даже, как обычно, против политиков: они голосовали против того, чтобы им указывали, что делать.

Зеленский будет шестым президентом страны за почти 28 лет независимости. Это большее количество глав государства, чем в любой другой постсоветской стране. И это уже само по себе показывает, что украинцам трудно угодить. И путь Зеленского к победе рассказывает куда более важную правду об этом народе: украинцы не хотят принимать любую власть. Это усложняет позиции Украины как, пожалуй, наиболее значимой для мира буферной нации: она расположена между крепостью Россией и европейским флангом НАТО.

Оптимисту легко найти, что хорошего можно сказать о будущей передаче власти в Украине. Действующий президент Петр Порошенко, который провел свой срок, консолидируя власть и пытаясь переиграть своих соперников, передает должность мирно. Он не сделал ни одной попытки сфальсифицировать выборы – возможно потому, что ошибочно считал, что избиратели его любят (73% выбрали его оппонента), или из-за того, что украинцам не сложно захватить улицы при первых же признаках такого мошенничества.

Победа Зеленского – это для Украины еще один заманчивый шанс

Зеленский – еврей, и он лучше говорит по-русски, чем по-украински, а это значит, что большинство избирателей продемонстрировали свое неприятие жесткого украинского национализма, традиционно являющегося нетерпимым ко всему русскому. Зеленскому только 41 год, и он не среди членов постсоветской политической элиты – печально известной коррупционной и корыстной группки – а также является миллионером, который сам себя сделал со своей продакшн-компанией.

Но все это не так важно – как и то, почему он выиграл.

Стратегией Порошенко было подчеркивать свою приверженность формированию нации: альянсу с Западом, усилению армии, получению духовной независимости от Русской православной церкви, поддержке украинского языка. Подачки для бедных также были частью его кампании. Он шел по образу отца нации. И даже представил себя как единственную альтернативу захвату Украины российским президентом Владимиром Путиным, используя слоган, который когда-то взял последний «Кандидатов много – президент один».

Зеленский поборол Порошенко, высмеивая эти патерналистские амбиции, десакрализуя его офис и насмехаясь над его серьезностью. Это стало особенно очевидно в три недели между первым и вторым турами выборов. Президент хотел серьезные дебаты в телевизионной студии, а Зеленский вынудил его к беспрецедентному противостоянию на крупнейшем в Киеве футбольном стадионе. Этому спектаклю предшествовал публичный анализ на наркотики, который никак не задел Зеленского (украинская публика знала о нем и куда более пикантные вещи) и деликатно унизил Порошенко. В течение дебатов на стадионе Зеленский, который играл нетипичного президента Украины в телесериале под названием «Слуга народа», с легкостью опустился на колени перед тысячной аудиторией, не оставив Порошенко выбора, кроме как неуклюже подражать ему.

«Я не ваш оппонент, я ваш вердикт», – сказал комик на дуэли. Это было больше, чем одна содержательная строка. Кажется, Порошенко подзабыл, что Революция достоинства, приведшая к его победе в 2014-м, фактически не имела лидеров, став подвигом прямой демократии и самоорганизации. Зеленский специально освежил эти воспоминания.

Комик почти не дал каких-либо обещаний – даже людям, которые помогли ему победить. До сих пор непонятно, кого назначат на ключевые должности. В воскресенье вечером я спросил бывшего министра экономического развития и торговли Абромавичюса, который организовал Зеленскому встречи с инвесторами, чтобы помочь тому выглядеть легитимным для западных сторонников Украины, радуется ли он победе Зеленского, и продолжит ли работать с ним в какой-то роли. «Я определенно рад!» – отписал он в ответ, отправив мне фото, на котором его рука лежала на плече улыбающегося Зеленского. Без ответа на второй вопрос.

Взгляды Зеленского, выраженные в нескольких интервью и пресс-конференциях, выглядят слегка проевропейскими и экономически либертарианскими, и ничего из сказанного никак не связывает ему руки – кроме одного обещания, которое он постоянно повторял: консультироваться с людьми прежде чем делать что-то серьезное через референдумы, или же – по делам мелким – через некий механизм краудсорсинга, основанный на социальных сетях. И это не совпадение, что единственным западным лидером, с которым Зеленский познакомился накануне победы на выборах, был французский президент Эммануэль Макрон, который сам недавно провел национальные «большие дебаты», чтобы выяснить взгляды общественности по наиболее важным политическим вопросам.

Приверженность Зеленского к прямой демократии еще пройдет проверку. Это могло быть просто сообразительной уловкой его советников в кампании или ширмой для слабого президентства, направленного на то, чтобы вернуть активы и влияние его заклятому стороннику и бизнес-партнеру, миллиардеру-беглецу Игорю Коломойскому. Но это обещание «слуги народа», с которым Зеленский победил.

Не похоже, что Порошенко и другие украинские политики восприняли это серьезно. Они строят планы на октябрьские парламентские выборы (или раньше, если Зеленский найдет способ распустить парламент ближе к концу срока), надеясь помешать его стартап-партии (называется «Слуга народа», конечно же) получить большинство. Но если они сделают свое дело хорошо и отвергнут Зеленского, то он не будет другого выбора, кроме как возвращаться прямо-таки к людям и мощному гражданскому обществу Украины каждый раз, когда ему будут препятствовать в парламенте.

Высока вероятность того, что правление Зеленского станет экспериментом прямой демократии, что составляет вызов как для Запада, который надеется на то, что страна останется на своем пути навстречу НАТО и членству в ЕС, так и для союзников Путина, которые надеются, что Украина снова скатится в российское лоно. Но похоже на то, что ни одна группа не имеет надежных посредников в Украине Зеленского. И те, и другие, должны будут стучаться непосредственно к украинцам любыми способами, которые смогут найти.

Можно ли будет управлять таким образом такой большой, сложной и осажденной страной как Украина, еще будет видно. И корни украинской демократии – в казацком самоуправлении XVI-XVIII века, и кажется, что страна возвращается к нему в поворотные моменты истории. Сегодня прогресс требует, например, полной реорганизации прогнившей судебной системы Украины, и, возможно, референдумы и постоянное давление со стороны гражданского общества – это единственное эффективное средство для этого.

Победа Зеленского –это для Украины еще один заманчивый шанс найти себе правительство, приемлемое для ее опасного, анархического национального характера. Но и так же как и короткое правление Порошенко, это может оказаться потерянной возможностью – или тем, что наконец освободит творческую энергию, в которой нуждается Украина для прыжка вперед.

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом перевода и публикации колонок Леонида Бершидского. Републикация полной версии запрещена.

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