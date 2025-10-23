Почему Украине трудно повторить успехи 2022 года

Сейчас много разных качественных и не очень попыток понять, почему мы оказались там, где оказались после того, как РФ расширила масштабы агрессии 24 февраля 2022 года

Ответ на этот вопрос имеет много составляющих, как подобает такому сложному общественно-политическому явлению, как война. Но как по мне, в том числе мы именно в таком положении дел, а не другом, поскольку не смогли честно проанализировать, почему в 2022 году у нас получилось (а в РФ — нет), и, как следствие, сделали немного не те выводы.

Начну с ошибочного вывода — идеи о том, что поскольку результат кампании февраль-октябрь 2022 был в пользу Украины, то, получается, Украина довольно успешно овладела таким уникальным искусством, как стратегия и стратегическая деятельность. Такой имплицитно был вывод и внутри страны, и среди партнеров. И, соответственно, если довольно неплохо получалось в 2022 году, то будет получаться и дальше. Логично? Логично!

Успех не гарантирован автоматически

Хотя на самом деле результат кампании февраль-октябрь 2022 года был сочетанием уникального стечения ряда обстоятельств ключевыми из которых были:

1) ошибки нашего противника, который пытался делать кратно больше, чем имел на то сил,

2) ряд преимуществ Украины, среди которых низовая инициатива и обученный резерв,

3) поддержка Запада и использование новых образцов вооружения типа М142/270.

И когда в уравнении начали меняться переменные не в нашу пользу, то оказалось, что успех не гарантирован автоматически. Когда РФ нашла способы системно привлекать личный состав и разработала военную стратегию пропорционально имеющимся ресурсам, технологиям и тактике, то оказалось, что РФ — это очень серьезный противник, а успехи 2022 года повторить трудно. А стратегия и стратегическая деятельность — это то искусство, которое государству, возрожденному в 1991 году, еще осваивать и осваивать.

