Как теперь жить вообще?
Любопытно наблюдать за лентами соцсетей. В них победившее большинство никак не может привыкнуть к мысли, что оно большинство
Человеческая природа устроена
так, что мы сочувствуем тем, кто оказался в меньшинстве. Наши симпатии вызывают
спартанцы, а не персы. Польская конница, а не танки Гудериана. Декабристы,
Прометей, Давид, сражающийся против Голиафа – вся наша мифология выстроена на
сочувствии тем, кто слабее, и тем, кого меньше.
Когда Советский Союз отправлял в
мясорубку репрессий своих граждан – он транслировал это как праведную битву
социалистического меньшинства против оголтелого западного большинства. В рамках
этой логики Мандельштам и Гумилев были порождением закулисной тьмы. А люди с
синими околышами фуражек – стражами света и справедливости, – пишет Павел
Казарин для Крым.Реалии.
Любая война в своем информационном измерении – это тоже битва за право считаться меньшинством. Россия убеждает своих граждан, что противостоит гигантскому либеральному чудищу, мечтающему разрушить духовные скрепы. И, в это же время, рассказывает о том, что «ЛДНР» – это благородные «чегевары», сражающиеся против «киевского большинства».
Большинством быть некомфортно.
Этот статус налагает
ответственность. Лишает комфорта непричастности. Уже не получается жить с
отставленным мизинчиком. Все происходящее вокруг начинает восприниматься как
твоих многоруких рук дело. Лишь потому, что в какой-то момент твои мечты
сбылись – и ты оказался в тренде.
Те, кто считал себя в оппозиции к
власти – мучительно привыкают к новому статусу. Еще недавно они были
одиночками, сражавшимися со стозевным чудищем. Которое, вдобавок, злобно и
лаяй. По другую сторону баррикад была власть, ботофермы и консервативный
триптих президентских лозунгов. В схватке с большинством было не стыдно
проиграть. Но внезапно они победили.
Меньшинство перестало быть
меньшинством. Причем перестало им быть с разгромным счетом. Никаких полутонов.
«Повстанцев» оказалось втрое больше – хоть в абсолютных цифрах, хоть в
относительных. На каждого, проголосовавшего за власть, пришлось трое, кто
проголосовал против. Более того – господин дракон признал свое поражение и
поздравил Ланселота с победой.
Как теперь жить вообще?
Инерция дает о себе знать.
Соцсети упражняются в остроумии насчет пресловутых 25%. Подозревают в попытках
присвоить себе статус «совести нации». Требуют покаяния и на опережение
пытаются лишить их права на сакраментальное «я же говорил». Отлично могу их
понять. Только все это не меняет одного простого факта. Большинство – это
отныне вы.
Мотивы, по которым вы ставили
крестик в бюллетене, не имеют особого значения. Не важно – голосовали вы против
старого или за новое. Активно топили всю кампанию за своего кандидата или агитировали
против чужого. В открытую носили знамена будущего победителя или занимались
партизанщиной под лозунгами «нейтралитета». Это все теперь не имеет особого
значения. Вы победили. Поздравляю.
И буду наблюдать теперь за тем,
как вы станете дезертировать из победившего лагеря. И вы будете это делать даже
не потому, что новая команда станет «совершать плохое». Вы будете сбегать лишь
затем, чтобы и дальше притворяться меньшинством. Чтобы и дальше не снимать
белое пальто и не слезать с морально-этического пьедестала. В конце концов,
привычка – страшная штука, правда?
Во всех ироничных текстах насчет
25% слышится все та же интонация. Диссидентские нотки. Саркастическое
высокомерие. Моральное превосходство носителей особого мнения. Только в том и
штука, друзья, что всего этого у вас больше нет. Ваша разнородная коалиция
одержала победу. Тиран свергнут. Деспот повержен. Добро победило и теперь
обречено доказывать, что будет, как минимум, меньшим злом.
25 относительных процентов или 15
абсолютных – это вовсе не совесть нации. Не «соль земли», не «элита» и не
«аристократы». Это всего лишь меньшинство. То самое, которым вы перестали быть.
Это тяжелая ноша. Первое время вы
будете оправдывать негаразды «предшественниками». Потом – станете говорить о
том, что альтернатива была бы еще хуже. Но рано или поздно вам захочется вновь
сменить оптику. Опротестовать статус, уйти в оппозицию, откреститься от победы.
Только простите, но эта ниша уже
занята.
Печатается
с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101 Коннектикут авеню,
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