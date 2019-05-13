Как стать миллионером? Сегодня, 14:20 656 Цей матеріал також доступний українською

Каждому желающему попасть на самый верх карьеры теперь нужно обладать не одним, а многими талантами одновременно.

Кем быть?

Компетистом-миллионером.

Поговорил с европейскими топ-менеджерами. Инвесторов больше не устраивают узкие специалисты на топ-должностях. Они проваливаются.

Чтобы решать сложные проблемы, приходится собирать советы директоров из десятков человек со своими характерами, историей личных взаимоотношений и разной культурой. Ссорятся, лоббируют чьи-то интересы.

В результате быстрые консенсусные решения блокируются или затягиваются. И бизнесы рушатся.

В Европе пустует 10 000 высокооплачиваемых топ-должностей

Поэтому каждому желающему попасть на самый верх карьеры теперь нужно обладать не одним, а одновременно многими талантами.

Они сказали, что в Европе пустует 10 000 высокооплачиваемых топ-должностей с доходом свыше миллиона евро в год (!), но их некому занять. От руководителей банков и авиалиний, до сетей отелей и главных тренеров суперклубов.

Нет компетентных людей "с маслом в голове", о которых говорят, что они семи пядей во лбу. Не хватает многоумелых компетистов. Которые как в спорте – многоборцы.

Меня иногда спрашивают, нужно ли всех детей учить на компетистов?

Нет, конечно, все действительно, не могут быть компетистами.

Просто если наверху будет человек не «ширококругозорный», то будут страдать все узкие специалисты и замечательные профессионалы.

Спрашивают, а как распознать компетиста или как им стать? Самое главное – это ни в коем случае не человек, о котором говорят, что он знает всё поверхностно и галопом по Европам. Наоборот, он спец, даже суперспец, сразу в нескольких областях знаний и умений.

Например, Василий Смыслов – и чемпион мира по шахматам, и солист оперного театра. Амосов – и врач, и инженер, и писатель. Леонардо да Винчи - и художник, и изобретатель, и архитектор.

Сегодня это может быть врач, знающий ещё и английский язык, уверенно юзающий интернет и разбирающийся, скажем, в бизнесе и юриспруденции. Вы спросите – зачем ему ещё и бизнес? А затем, что в наступающей эпохе страховой медицины ему цены не будет. Точнее, цена будет – миллион.

Это может быть даже таксист, разбирающийся в рекламе, прогрессивных электрокарах, типа «Теслы», знающий язык и коммуникабельный. Через несколько лет он сможет организовать свой многомиллионный бизнес.

Это может быть спортсмен, увлекающийся бизнесом, юриспруденцией, коммуникабельный и знающий несколько языков.

Зачем? Затем, что из таких компетистов потом получаются стремительно обогащающиеся спортивные агенты, которые «продают» и «покупают» футболистов, зарабатывая десятки миллионов.

К этому и должна стремиться реформа системы образования. Особенно, когда речь идет о том, каким набором практических компетенций знаний должны владеть выпускники школ.

Не потому что это лишь модно.

А потому что это выгодно и перспективно.

Текст опубликован с разрешения автора

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