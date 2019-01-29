Как снизить уровень госдолга Сегодня, 11:30 1098 Цей матеріал також доступний українською

Одним из главных предметов для обсуждения накануне выборов стал высокий уровень государственного долга

Украина сейчас проходит (и будет проходить как минимум до конца 2020 года) период высоких долговых выплат, что требует от нас дисциплинированной фискальной политики, соблюдения программы МВФ и вообще осторожного и профессионального подхода к макроэкономической политике.

В то же время, в политических дебатах звучат призывы к изменению курса – отказ от программы МВФ, увеличение дефицитов бюджета (к чему приведет, например, снижение тарифов на газ для населения) и даже дефолта. Имеют ли эти предложения смысл?

Нагрузка государственного и гарантированного государством долга на экономику в последние годы довольно стремительно снижается. Так, в 2016 году размер государственного и гарантированного государством долга составлял 81% от ВВП, в 2017 году – 72% от ВВП, в 2018 же году – около 61% от ВВП, исходя из текущих оценок размера экономики за 2018 год.

Безопасным уровнем долговой нагрузки для развитых стран среди экономистов считается менее 60% от ВВП. Для развивающихся стран этот показатель ниже – менее 45% от ВВП. Таким образом, Украина довольно стремительно движется в сторону приемлемого для нашей экономики уровня государственного долга.

Изменение курса приведет к кризису

Это происходит за счет политики фискальной консолидации – содержание дефицитов бюджета на низком уровне. Например, в 2017 году дефицит бюджета составил всего 1.4% от ВВП, дефицит в 2018 году не превысил 2% от ВВП. Для сравнения, в 2013-м в последний год режима Януковича, дефицит государственного бюджета составил 4,8% от ВВП и еще дополнительных 1,6% от ВВП составлял дефицит НАК Нафтогаз Украины, то есть суммарно уровень дефицита составлял крайне высокие 6,4% от ВВП.

За счет низких дефицитов бюджета, размер государственного долга удается удерживать на относительно постоянном уровне. К концу 2013 года он составлял $74 млрд, в то время как по состоянию на конец 2018 – $78 млрд. При этом, номинальный ВВП довольно быстро растет – например, в 2016-2017 годах он вырос с $93 млрд до $112 млрд. Именно за счет этого и происходит сокращение нагрузки государственного долга на ВВП.

Ключевым элементом этой стратегии является наличие программы МВФ, которая позволяет Украине сохранять доступ к финансовым рынкам и обслуживать свои долги.

Очевидно, если мы продолжим текущую политику фискальной консолидации и рефинансирования долгов, – за пару лет долговая проблема решится, по крайней мере станет значительно менее острой. Это предполагает продолжение политики низких бюджетных дефицитов и стабильное выполнение программы МВФ.

Мероприятия, которые приведут к остановке программы МВФ (например, искусственное снижение тарифов, или отмены независимости НБУ) или значительного роста дефицита, прервут тенденцию к снижению долговой нагрузки и приведут к экономическому кризису. В результате, уровень государственного долга снова возрастет.

В принципе, это и является одним из главных вопросов в год двойных выборов – продолжить текущую политику фискальной консолидации или остановить ее. С макроэкономической точки зрения выбор очевиден – нынешний подход приносит результат и позволяет довольно быстро решить долговую проблему. Изменение курса приведет к кризису и обострит проблему долговой нагрузки.