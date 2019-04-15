Как работают чиновники в Сингапуре 15 апреля, 15:52 1500 Цей матеріал також доступний українською

Если такие правила примут у нас, останемся без большинства чиновников

Список того, что чиновникам Сингапура делать позволено:

- Сообщать о любых коррупционных проявлениях.

- Избегать неформальных отношений с членами общества, вступающими с чиновником в официальные отношения, чтобы избежать предвзятости и фаворитизма.

- Указывать на интерес в любом бизнесе не только в своих интересах, но и в интересах семьи. Отстраняться от надзора над такими проектами.

- Общаться с любым человеком, с которым он вступает в официальные отношения, равноправно и честно без боязни и протекции.

Нельзя давать личным интересам перевешивать служебный долг

- Знакомиться с положениями закона о противодействии коррупции, а также установками и инструкциями ведомства, управляющего сопровождением служащих.

- Консультироваться с начальником в случаях, когда возникают сомнения относительно обоснованности того или иного действия.

- Всегда быть лояльным ведомству и придерживаться его интересов.

Список того, что делать нельзя:

- Принимать любые награды от любого члена общества в качестве платы за услугу.

- Принимать подарки за уклонение от действий.

- Принимать плату за проявление или не проявления расположения кому-либо против долга.

- Намерено допускать ошибки в официальных документах, а также делать лживые и неверные заявления.

- Принимать подарки, приглашения на обед или совместные развлечения от любого лица, с которым чиновник состоит в официальных отношениях.

- Заниматься какой-либо внеурочной работой или коммерческой деятельностью без письменного разрешения властей.

- Принимать вознаграждение за свои услуги от кого-либо в качестве платы за свои профессиональные обязанности.

- Принимать вознаграждение или компенсацию от любого поставщика за внеурочную работу по надзору за его проектом.

- Вкладываться в бизнес любого предпринимателя, с которым чиновник состоит в официальных связях.

- Принимать комиссионные и откаты от поставщиков, оказывающих услуги.

- Соглашаться на предложения по бесплатному обслуживанию в личных делах (помощь с транспортом, реконструкцией) от любого лица, с которым чиновник имеет дела.

- Вступать в неформальные отношения с любым лицом, с которым чиновник имеет официальные отношения, и проявлять фаворитизм.

- Принимать предложения отправиться в заграничную поездку от поставщиков под прикрытием повода обучения или обзора заграничной продукции.

- Проводить официальные встречи или переговоры на территории поставщика или в публичных местах, если нет причины для этого.

- Посещать офис или дом любого лица, с которым чиновник состоит в официальных отношениях.

- Занимать деньги (открыто или тайно) у поставщика, с которым чиновник состоит в отношениях.

- Позволять поставщику оплачивать свои счета или займы.

- Давать личным интересам перевешивать служебный долг.

- Наносить вред правительству, например, давая советы поставщику по использованию лазеек в контрактах.

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени