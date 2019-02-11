Как найти украинского Макрона 11 февраля, 15:34 1904 Цей матеріал також доступний українською

Кандидаты-реформаторы должны предлагать лучший уровень жизни обычному украинцу. И для этого им следует говорить глаголами



Уровень политической культуры в Украине можно легко оценить по количеству и качеству билбордов и ситилайтов. Справа, слева, сверху – везде лица кандидатов обещают новую жизнь простым людям. И чем ближе к выборам, тем быстрее Киев окутывается шумом рекламных объявлений. Программы кандидатов в президенты страны изобилуют восторженными лозунгами и мало чем отличаются от билбордов: много высокопарных слов, но ничего о людях. Сплошной популизм. И все ради власти, а не настоящих реформ.

Детенизация экономики, свобода конкуренции, развитие внутреннего производства, честные налоги, борьба с олигархами, прозрачные бюджеты, социальные гарантии, высокие зарплаты, приличные пенсии, доступная медицина – все это ожидания людей, живущих от выборов до выборов в надежде, что следующий президент их таки воплотит в жизнь. Программы кандидатов фактически манипулируют мечтами людей, повторяя их как мантру.

Посмотрите программу французского президента Макрона. Он написал конкретные действия: что нужно сделать, чтобы воплотить мечты людей. Он подсчитал, сколько это будет стоить бюджету страны – честно, прозрачно и ответственно. Макрон говорил глаголами с обществом, а не декоративными эпитетами для украшения обещаний. Например, пообещал снизить налог на прибыль бизнеса с 33,3% до 25% в течение пяти лет и посчитал, что это будет стоить стране 10 млрд евро. Можно ли это сравнить с лозунгом ввести налог на выведенный капитал без объяснения, как будут компенсированы потери бюджета страны на более чем 10 млрд евро?

Чем больше доходов бюджета – тем выше пенсии, лучшие дороги, сильнее государство

Итак, настоящий кандидат в президенты – это реформатор, который в отличие от популиста должен говорить со своими избирателями глаголами. Программы должны содержать конкретные действия, которые будут предприняты для повышения уровня жизни украинцев.

Лично для меня политический лозунг «честные налоги» означает следующее:

1. Расширить базу налогообложения за счет существенного пересмотра и существенного уменьшения существующих налоговых льгот, значительную часть которых ввели в интересах отдельных предприятий и владельцев. Сегодня налоговое и таможенное законодательство содержит около 400 льгот и преференций, а это создает неравные условия для бизнеса и уничтожает конкуренцию.

Просмотр этого списка позволит установить равные права и обязанности всех налогоплательщиков перед законом, расширить базу налогообложения и увеличить доходы бюджета. Чем больше доходов бюджета – тем выше пенсии, лучшие дороги, сильнее государство.

2. Присоединить Украину ко всемирному процессу борьбы с оффшорами. Ведь именно в оффшорах исчезает значительная часть наших с вами бюджетных денег. Важно ускорить имплементацию Плана действий BEPS и автоматический обмен информацией, что значительно усилит борьбу с искусственным размыванием налоговой базы и выводом капитала за рубеж.

Средства должны оставаться и облагаться налогами в Украине. Прозрачность и равенство всех перед законом должны быть бесспорной ценностью каждого гражданина.

3. Построить «cashless economy» – безналичную экономику. Для этого расширить круг субъектов, которые обязаны применять кассовые аппараты в своей деятельности, а также упростить правила проведения безналичных расчетов. В Украине теневая экономика является насущной проблемой, непосредственно влияет на конкурентоспособность, инвестиционную привлекательность и уровень жизни населения.

Эффективная борьба с теневой экономикой позволит увеличить государственные доходы, и повысит качество и количество государственных услуг.

4. Модернизировать упрощенную систему налогообложения с целью недопущения злоупотребления этим режимом со стороны крупного бизнеса. Упрощенная система должна быть настоящим стимулом для самозанятых лиц и домохозяйств – не для торговых центров, фешенебельных отелей и ресторанов. Особенно тех, которые получают огромные прибыли, а в бюджет платят копейки.

5. Привести налоговую политику в соответствие с правом ЕС и выполнить обязательства Украины в рамках Ассоциации с ЕС.

Во-первых, постепенное увеличение акцизов позволит существенно повысить доходы местных бюджетов. Во-вторых, порядок в налоговой политике позволит расширить базу налогообложения, непосредственно повлияет на доходы государственного бюджета.

6. Ввести государственное налоговое стимулирование инвестиций в промышленное производство путем внедрения ускоренной амортизации и установления пониженной ставки налога на прибыль для малого и среднего бизнеса на уровне 10%.

Такая помощь создаст условия для формирования и накопления на предприятиях финансовых источников, обеспечивающих их инвестиционную деятельность. Кроме того, налоговое стимулирование станет компенсатором временного отсутствия доступа к внешнему финансированию.

7. Изменить философию налогообложения доходов физических лиц в Украине – перейти от индивидуального налогообложения граждан к налогообложению семьи. Это позволит налогоплательщику выбирать именно тот вариант налогообложения дохода – совместный или раздельный для супругов – что будет экономически выгодным для семьи и усилит действие принципа социальной справедливости. Для этого при совместном налогообложении доходов следует предусмотреть существенные льготы в виде необлагаемых сумм дохода на каждого члена семьи, находящихся на иждивении плательщика налога, а не только неполным семьям.

Я искренне верю, что в нашей стране родится свой Макрон, для которого победа и власть не будет самоцелью и инструментом личного обогащения. Целью любой реформы должно быть улучшение уровня жизни обычного украинца.

Видимо, тогда исчезнет и городской шум билбордов и ситилайтов: кандидаты будут готовы говорить с людьми глаголами, а не пустыми лозунгами обещаний.

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