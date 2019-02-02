Как начать жизнь заново Сегодня, 21:03 115 Цей матеріал також доступний українською

Когда мне было двадцать с лишним, я был профессиональным сноубордистом. Мало что означало для меня больше, пока я не сделал небольшое открытие



Иногда жизнь толкает нас к изменениям из-за потери работы, болезни, войны и тому подобное. Мы не имеем достаточно контроля над внешними изменениями, но имеем возможность изменять нашу жизнь изнутри. Это и есть те внутренние силы, с помощью которых мы можем кардинально и драматично изменить нашу жизнь к лучшему.



Так почему это так важно? Что ж, возможно, ваша жизнь не кажется полной, потому что вы перевели большую часть вашего сознания на автопилот, или же ваша жизнь погрязла в рутине и роста не видно, или же вы чувствуете себя как хомяк, бесцельно бегающий в огромном колесе жизни. Если это именно так, то изменение – та положительная сила, которая вознаградит вас в будущем.

И все же все мы разные и каждый из нас имеет различную терпимость к рискам и изменения – все зависит от типа вашей личности. Что касается меня, то я не осознавал, насколько большим будет мой риск и терпимость к изменениям, пока в моей жизни не произошло несколько крупных переворотов, которые повели меня полностью в другом направлении.

Изменение – это та положительная сила, которая вознаградит вас в будущем

Вот когда мне было двадцать с лишним, я был профессиональным сноубордистом. Жил на лыжном курорте Скво-Вэлли в Калифорнии и там нашел свою страсть. Работал над моим мастерством с 9 утра до 4 вечера, шесть дней в неделю. Мало что еще было для меня важным. Спорт приносил немалые деньги, поэтому я работал по ночам.

Я был частью этого мира, знал каждого, и каждый знал меня. Сноубординг был для меня местом, где я нашел именно то состояние, в котором не было времени, и эта моя страсть, наконец, принесла мне второе место в Северо-американских соревнованиях по экстремальному спорту. Я был на вершине своей игры и жил в маленькой экосистеме, где чувствовал комфорт и уважение к себе. И была проблема. Мне было слишком комфортно, и когда я смотрел на свое будущее как сноубордиста, я не думал, что оно будет слишком ярким – на все мои достижения.

Такое открытие привело к тысяче изменений внутри меня: окончание колледжа, работа кинооператором в ТВ-шоу о путешествиях, несколько бизнесов (большинство провальных), путешествия на несколько разных континентов и мой переезд в Украину два года назад. Я прибыл в Украину без чего-то устроенного заранее, и был полностью вне моей зоны комфорта – как рыба вне воды. Сейчас же моя жизнь удивительным образом отличается от моей предыдущей жизни как профессионального сноубордиста, и я счастлив, что она изменилась.

Нет, не было комфортно, и нет, не всегда было легко. Но переезд сюда и приспособление к изменениям позволило мне ворваться в те креативные места, в которые я никогда бы не добрался, останься в своем прежнем мире. Сейчас же я намного легче контактирую с миром, поскольку мир очень близок к Украине. Я имел здесь опыт, который изменил мою жизнь, и встретил друзей на всю жизнь, которые ее тоже изменили. И я также могу создавать контент, касающийся всех тех мест, где я путешествовал.

Поэтому если ваша жизнь требует больше жизни – возможно, вы нуждаетесь во внутренних изменениях. Чтобы сделать это, постарайтесь сосредоточиться на том, что вам нравится. А потом уделите внимание этому и всем другим вещам, которые касаются того, что вам нравится. А еще погружайтесь в те захватывающие места, где вы не являетесь экспертом.

В конце концов, бесстрашно входите в неизведанные воды. Если изменение вступает в силу, резонирует с вами и достаточно вас удерживает, тогда знайте: вы движетесь в правильном направлении, и неважно, как трудно это далось.

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