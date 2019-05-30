Как Маргарет Тэтчер въезжала на Даунинг-стрит Сегодня, 14:09 Цей матеріал також доступний українською

Железная леди привезла в свою резиденцию собственную гладильную доску, а Порошенко — ситуационную комнату

5 мая 1979 года Маргарет Тэтчер в первый день работы главой правительства Великобритании синим маркером ставила пометки на полях сметы обновления премьерских покоев на Даунинг-стрит.

На эти цели планировалось потратить 1.836 фунтов. В тот год за фунт давали два доллара. Но Тэтчер такие расходы показались излишними. Она отредактировала почти каждую графу сметы. Например, к позиции Гладильная доска — 19 фунтов дописала: «Я оплачу сама. У меня дома — чудесная доска, которой не пользуются». Или «Посуда не стоит 464 фунта. Потратить 209. Чего не будет хватать, привезу из дому. Льняных простыней [уже закупленных] оставить один комплект, остальные сложить впрок».

Всего позиций в смете обновления — 12…

О чем могут говорить эти цифры?

Средства на обновление получили тогда же и министерства: образования и науки — £135, энергетики — £720, иностранных дел — £802, сельского хозяйства — £924. В другие ведомства ушло, кому больше, кому меньше, но общий счет составил £26 тыс.

Кабинет министров Уэльса спешно отозвал свою смету с такой же цифрой, урезав ее до £12 тыс. Тем не менее, секретарь премьер-министра передал ее просьбу коллегам из Кардиффа: «Объясните, откуда взялась предыдущая сумма».

О чем могут говорить эти цифры? Конечно, они иллюстрируют знаменитый железный характер Тэтчер. Как-никак, дочь бакалейщика, считавшего каждую копейку.

Конечно, апартаменты британских министерств — еще с имперских времен. Не просто богатых, а неприлично богатых. Так, что мебели в них, зеркал-гобеленов-канделябров хватит еще на пару веков.

Ну, и конечно, это еще история и о том, что чиновники предыдущих кабинетов не растащили все. Даже если бы могли.

… И вот теперь наша свежая новость. Уходя с Банковой, Петр Порошенко вывез некую аппаратуру, арендованную для ситуационной комнаты за свой счет.

Вряд ли мы когда-нибудь узнаем, какие ситуации моделировались и решались в той тайной комнате. Блеск и нищету нашего пятого президента мы могли наблюдать достаточно подробно и без того. И здесь ключевая фраза — за свой счет. Украина, конечно, — не Великобритания, но почему президент, да еще такой как Порошенко, оплачивает важный для управления страной инструментарий из своего кармана? Это же не гладильная доска.

Отойдем на пару шагов назад — чтобы видеть более полную картину.

Украинские чиновники после назначения на высокую должность буквально вселяются в свои кабинеты. По ним можно легко судить о личном состоянии их хозяев.

Например, Давид Жвания, став первым главой МЧС при Ющенко, завез в министерский кабинет свою мебель. Дорогие кожаные диваны и кресла — вполне статусно для небедного министра. Его преемник Виктор Балога, тоже не с последним куском хлеба, откровенно сетовал: до помаранчевой команды МЧС было настолько бедным, что и посидеть не на чем было.

А вот Борис Тарасюк — у него видимо поменьше нулей на личных счетах — руководил министерством иностранных дел на всем казенном. При нем в коридорах МИД туалеты можно было найти по запаху. Когда он на время оставлял это кресло и становился просто главой Народного Руха — все то же самое. Тарасюку хоть и удавалось арендовать исторический особняк на улице Гончара, авторства самого Городецкого, навесы на дверях его кабинета были расшатаны настолько, что не раз блокировали политического лидера на рабочем месте. Ну, и конечно, туалет гости находили тоже легко.

Ну, и теперь, ситуационная комната Порошенко. Наверное, это выглядит как привычное украинское жлобство. (Кстати, оно не исключает привычной украинской щедрости). Даже если на тех серверах была компрометирующая его информации, неужели ее невозможно было уничтожить? Если, конечно, это не та самая рукопись, которая не горит.

Британский премьер-министр Гордон Браун впервые после Тэтчер заметно увеличил расходы на обновление своего кабинета. В прессе тогда посыпались предложения ввести традицию: каждый новый хозяин Даун-стрит должен въезжать туда со своей гладильной доской.

А в Украине, судя по всему, Порошенко установил традицию — приступать к руководству страной со своей ситуационной комнатой. Если, конечно, Владимир Зеленский не начнет еще более мощную привычку — чтобы каждый новый президент вообще менял здание для такой комнаты.

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