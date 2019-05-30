Владимир Фесенко
Парламент новичков
Мария Попова
Как моя мама победила рак. История без хэппи-энда
Дмитрий Боярчук
Что если допустить дефолт?
Тимофей Милованов
Два приоритета Украины
Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду
Олег Шама - фото

Олег Шама

Редактор отдела История, НВ

Как Маргарет Тэтчер въезжала на Даунинг-стрит

Сегодня, 14:09
Цей матеріал також доступний українською

Железная леди привезла в свою резиденцию собственную гладильную доску, а Порошенко — ситуационную комнату

5 мая 1979 года Маргарет Тэтчер в первый день работы главой правительства Великобритании синим маркером ставила пометки на полях сметы обновления премьерских покоев на Даунинг-стрит.

На эти цели планировалось потратить 1.836 фунтов. В тот год за фунт давали два доллара. Но Тэтчер такие расходы показались излишними. Она отредактировала почти каждую графу сметы. Например, к позиции Гладильная доска — 19 фунтов дописала: «Я оплачу сама. У меня дома — чудесная доска, которой не пользуются». Или «Посуда не стоит 464 фунта. Потратить 209. Чего не будет хватать, привезу из дому. Льняных простыней [уже закупленных] оставить один комплект, остальные сложить впрок».

Всего позиций в смете обновления — 12…

О чем могут говорить эти цифры?

Средства на обновление получили тогда же и министерства: образования и науки — £135, энергетики — £720, иностранных дел — £802, сельского хозяйства — £924. В другие ведомства ушло, кому больше, кому меньше, но общий счет составил £26 тыс.

Кабинет министров Уэльса спешно отозвал свою смету с такой же цифрой, урезав ее до £12 тыс. Тем не менее, секретарь премьер-министра передал ее просьбу коллегам из Кардиффа: «Объясните, откуда взялась предыдущая сумма».

О чем могут говорить эти цифры? Конечно, они иллюстрируют знаменитый железный характер Тэтчер. Как-никак, дочь бакалейщика, считавшего каждую копейку.

Конечно, апартаменты британских министерств — еще с имперских времен. Не просто богатых, а неприлично богатых. Так, что мебели в них, зеркал-гобеленов-канделябров хватит еще на пару веков.

Ну, и конечно, это еще история и о том, что чиновники предыдущих кабинетов не растащили все. Даже если бы могли.

… И вот теперь наша свежая новость. Уходя с Банковой, Петр Порошенко вывез некую аппаратуру, арендованную для ситуационной комнаты за свой счет.

Вряд ли мы когда-нибудь узнаем, какие ситуации моделировались и решались в той тайной комнате. Блеск и нищету нашего пятого президента мы могли наблюдать достаточно подробно и без того. И здесь ключевая фраза — за свой счет. Украина, конечно, — не Великобритания, но почему президент, да еще такой как Порошенко, оплачивает важный для управления страной инструментарий из своего кармана? Это же не гладильная доска.

Отойдем на пару шагов назад — чтобы видеть более полную картину.

Украинские чиновники после назначения на высокую должность буквально вселяются в свои кабинеты. По ним можно легко судить о личном состоянии их хозяев.

Например, Давид Жвания, став первым главой МЧС при Ющенко, завез в министерский кабинет свою мебель. Дорогие кожаные диваны и кресла — вполне статусно для небедного министра. Его преемник Виктор Балога, тоже не с последним куском хлеба, откровенно сетовал: до помаранчевой команды МЧС было настолько бедным, что и посидеть не на чем было.

А вот Борис Тарасюк — у него видимо поменьше нулей на личных счетах — руководил министерством иностранных дел на всем казенном. При нем в коридорах МИД туалеты можно было найти по запаху. Когда он на время оставлял это кресло и становился просто главой Народного Руха — все то же самое. Тарасюку хоть и удавалось арендовать исторический особняк на улице Гончара, авторства самого Городецкого, навесы на дверях его кабинета были расшатаны настолько, что не раз блокировали политического лидера на рабочем месте. Ну, и конечно, туалет гости находили тоже легко.

Ну, и теперь, ситуационная комната Порошенко. Наверное, это выглядит как привычное украинское жлобство. (Кстати, оно не исключает привычной украинской щедрости). Даже если на тех серверах была компрометирующая его информации, неужели ее невозможно было уничтожить? Если, конечно, это не та самая рукопись, которая не горит.

Британский премьер-министр Гордон Браун впервые после Тэтчер заметно увеличил расходы на обновление своего кабинета. В прессе тогда посыпались предложения ввести традицию: каждый новый хозяин Даун-стрит должен въезжать туда со своей гладильной доской.

А в Украине, судя по всему, Порошенко установил традицию — приступать к руководству страной со своей ситуационной комнатой. Если, конечно, Владимир Зеленский не начнет еще более мощную привычку — чтобы каждый новый президент вообще менял здание для такой комнаты.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Теги:   Великобритания Маргарет Тэтчер Петр Порошенко

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

ТОП-3 мнений

Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Россию поставили перед выбором. Что решил Международный трибунал
48777
Олег Рыбачук - фото
Олег Рыбачук
Зачем Зеленскому Саакашвили?
7252
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Отменить Шенген и евро. Что выбрала Европа?
6220
Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Россию поставили перед выбором. Что решил Международный трибунал
48777
Павел Казарин - фото
Павел Казарин
Эпоха хаоса
18869
Зоя Казанжи - фото
Зоя Казанжи
10 шагов Зеленского за первые два дня
16599
Алексей Бондарев - фото
Алексей Бондарев
10 детективов и триллеров, от которых невозможно оторваться. Блог Алексея Бондарева
79430
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Два сценария Путина для Зеленского
66573
Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Россию поставили перед выбором. Что решил Международный трибунал
48777

Стань автором

Если Вы хотите вести свой блог на сайте Новое время, напишите, пожалуйста, письмо по адресу:

nv-opinion@nv.ua

Выбор редакции

Культура

Сегодня, 10:32

img
Сериал Чернобыль. НВО опубликовал трейлер последнего эпизода
События

Вчера, 16:34

img
Реальная занятость. Что изменит новая классификация профессий в Украине
Политика

Сегодня, 10:55

img
10 вещей, которыми запомнилось правительство Гройсмана