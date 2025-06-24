Перед вызовом искусственного интеллекта. Что изменится в университетах

Немного можно найти отраслей человеческой деятельности, которые чувствуют себя более под угрозой перед влиянием современного генеративного искусственного интеллекта, чем образование. Генеративный ИИ основан, в первую очередь, на больших языковых моделях, обученных, фактически, на всем человеческом знании, которое доступно в цифровом виде.

Образование же, в первую очередь, предусматривает передачу и приобретение знаний и, если появившаяся технология создает видимость легкого доступа к знаниям, то понятно почему учителя школ и профессора университетов в основном чувствуют себя растерянными перед вызовом ИИ.

Не вдаваясь в анализ и критику генеративного ИИ, давайте посмотрим на разные измерения этого вызова и способы его преодоления.

1. Обучение ИИ студентов и учащихся

«ИИ не заменит в будущем юристов. Зато юристы, которые используют ИИ, заменят юристов, которые не пользуются ИИ» — в эту популярную фразу можно вместо «юристов» подставить почти все профессии креативных индустрий и офисной работы, которые имеют дело с текстами, числами, видео и аудио контентом. В развитых экономиках большинство ВВП приходится именно на такого рода отрасли. Поэтому, если вы не отрицаете ИИ как таковой, то согласитесь: если целью образовательной сферы является подготовка будущих специалистов, то мы должны учить наших студентов и учеников использовать ИИ.

В этом контексте мы говорим об «ИИ-грамотности». Ее внедрение должно происходить на нескольких уровнях.

В этом контексте мы говорим об « ИИ-грамотности»

Во-первых, было бы уместно иметь общие вводные курсы по использованию ИИ. Несмотря на то, что может показаться, что большинство подростков при поступлении в университет уже используют ИИ, но это не так — многие не имели качественного опыта использования этих инструментов. Важным элементом таких вступительных курсов должна быть не только практическая часть вроде написания лучших промптов, но и базовое понимание механизмов, лежащих в основе больших языковых или мультимодальных моделей ИИ, их фундаментальные ограничения, вызовы и угрозы. Отдельной важной составляющей должна быть «ИИ-гигиена» — в последний год появляется все больше исследований, указывающих, что чрезмерное использование генеративного ИИ снижает уровень креативности или критического мышления.

Во-вторых, каждая специальность имеет свою специфику использования генеративного ИИ: юристы для написания и анализа юридических документов, программисты — для создания кода, дизайнеры — для разработки визуальных продуктов и тому подобное. Поэтому более специализированная интеграция инструментов ИИ должна происходить на соответствующих курсах. Здесь университетским преподавателям, которые в силу разных обстоятельств могут отставать от быстро меняющихся технологий, могут прийти на помощь коллеги из профессионального сектора, которых можно приглашать в качестве гостевых лекторов.

2. Обучение ИИ для преподавателей

Технологии ИИ развиваются настолько стремительно, что единицы людей могут оставаться осведомленными во всех новинках. Поэтому не стоит ожидать, что учителя школ и профессора университетов в условиях значительной рабочей нагрузки смогут быстро и эффективно овладеть этими технологиями. Поэтому учебным заведениям необходимо помочь преподавателям и внедрить учебные интенсивные курсы, которые помогут начать осваивать инструменты ИИ. Более того, в силу возрастных обстоятельств, преподаватели могут быть более скептически настроены к этим технологиям, поэтому здесь необходимы дополнительные усилия, чтобы преодолеть их скепсис относительно ИИ.

Но, кроме того, что преподаватели сами должны стать уверенными пользователями ИИ, который может помогать им в создании учебного контента, проверке студенческих работ или подготовке различных отчетов для администрации, перед ними стоит дополнительный вызов.

3. Изменение образовательного процесса под давлением ИИ

Большие языковые модели в определенной степени уничтожают отдельные формы контроля знаний. Например, распространенным заданием является написание письменных домашних работ (эссе) на заданные темы. Теперь ИИ может достаточно легко справиться с такой задачей. То же самое касается написания программного кода, особенно, когда речь идет о традиционных вступительных курсах. Фактически, большинство домашних заданий, которые формулируются в виде «дано-решить» могут быть решены с помощью ИИ, особенно с использованием ИИ с «выведением» (reasoning). Все это означает, что преподаватели не могут гарантировать, что сданная студенческая работа не выполнена с помощью или полностью создана ИИ. Вдобавок мы не имеем и в ближайшей перспективе не будем иметь эффективных инструментов, которые смогут гарантировать проверку на авторство работы, которую не создал ИИ.

Все это означает, что учителям и профессорам нужно переосмыслить как происходит контроль знаний. И несмотря на то, что для большинства из нас эта часть преподавания нравится в наименьшей степени, но процесс обучения и отличается от просмотра видео на YouTube тем, что здесь должна предоставляться обратная связь: что выполнено правильно, а что требует доработки.

Выходом должна стать большая интеграция комплексных проектных (а, следовательно, и командных) задач, активного обучения в аудиториях и т. п. В принципе, все это не новые вещи, но угроза ИИ требует более активной интеграции их в образовательный процесс.

4. Интеграция ИИ в управление университетом и школой

Университеты и школы являются организациями, которые имеют свою административную часть: финансы, управление кадрами, планирование, закупки, юридическое сопровождение и тому подобное. И так же как любые другие организации, учебные заведения должны внедрять цифровую трансформацию под влиянием и с помощью ИИ. Это также предусматривает обучение персонала, чтобы те эффективно использовали ИИ в своих бизнес-задачах (то что называется «аугментация» — дополнение профессии с помощью инструментов ИИ). Так наши работники будут становиться более эффективными на своих рабочих местах.

Также это предполагает внедрение и накопление данных, на основе которых могут в дальнейшем обучаться модели ИИ для внутренних потребностей организации, как то аналитические рекомендации или создание ИИ-ассистентов или ИИ-агентов.

ИИ требует от нас смелости

Здесь я хотел бы вернуться к третьему пункту о влиянии ИИ на учебный процесс. Любая достаточно мощная технология подрывает устоявшийся status quo — она требует от нас пересмотра текущих практик и подходов к работе. ИИ действительно является такой мощной технологией, которая ставит перед нами много вызовов и вопросов. Это создает возможность радикально пересмотреть наши подходы к обучению и преподаванию, что с другой стороны требует значительной смелости, ведь куда проще не замечать эти вызовы или просто преуменьшать их.

Например, еще 20 лет назад в большинстве университетов финальная оценка за учебную дисциплину выставлялась на основе экзамена: письменного или устного. Да, в течение семестра студенты могли иметь семинарские или лабораторные работы, но их выполнение в основном было лишь необходимым условием допуска к экзамену. Окончательная оценка выставлялась только после разговора с преподавателем на экзамене.

В результате эволюционных изменений в образовании мы теперь имеем ситуацию, когда оценка по большинству учебных дисциплин формируется постепенно в течение семестра путем накопления баллов за выполнение тех или иных небольших заданий. Но если мы соглашаемся, что качество выполнения таких заданий теперь под угрозой под влиянием ИИ, то не стоит ли вернуться к предыдущим практикам? Конечно, здесь есть куча деталей, в которых кроется дьявол, но это те вопросы, которые стоит честно задавать и иметь по ним открытые и откровенные дискуссии в среде учебных заведений.

Университеты — это сообщества

И, наконец, о будущем университетов. Как в 2012 году, когда появились платформы массовых онлайн курсов вроде Coursera, было много спекуляций, что университеты исчезнут в будущем, так и сейчас можно слышать нечто подобное под влиянием ИИ. Мол персональные ИИ-тьюторы заменят профессоров и университеты перестанут быть нужными. За неимением места я не буду вдаваться сейчас в наведение контраргументов и приведу лишь один.

По своей сути университеты — это, в первую очередь, сообщества. С самого первого университета Болоньи в XII веке они всегда были объединением студентов и профессоров (магистров — то есть мастеров). Само слово «университет» происходит от латинского universitas, что означало «сообщество» или «целое»: Universitas magistrorum et scholarium — «сообщество преподавателей и студентов».

ИИ может изменить как мы преподаем, выполняем задания и проверяем их. Так же как калькулятор, компьютер или интернет сделали это раньше. Но суть настоящих университетов, которые имеют в себе живые сообщества преподавателей и студентов, эта технология не подорвет. Разве что это были не настоящие университеты.