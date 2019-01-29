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Иван Примаченко

Сооснователь образовательных курсов Prometheus

Как финны осваивают искусственный интеллект

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Даже с минимумом ресурсов Финляндия не собирается сдаваться без боя

Фінляндія розпочала грандіозний експеримент – навчити 1% населення основам технологій штучного інтелекту, щоб перетворитися на головну лабораторію з прикладної розробки AI в Європі. Логіка фінів проста. Для фундаментальних досліджень в галузі штучного інтелекту потрібні величезні масиви даних, вчені світового рівня і багато грошей. За цими показниками Фінляндія не може конкурувати з лідерами AI-перегонів – США та Китаєм.

Втім, для розробки корисних в реальному житті продуктів на базі штучного інтелекту потрібні не тільки інженери, які розуміються у технічній стороні питання, а й експерти, які досконало знають свою галузь (медицина, сільське господарство, транспорт тощо) та розуміють, що може сучасний AI і як це може бути корисним в їх справі. Чим більше професіоналів матимуть хоча б загальне розуміння технологій штучного інтелекту, тим більше AI-стартапів запуститься в країні в найближчі роки. 

Цікаво, що ця ініціатива зародилася не в уряді, а у фінському суспільстві. У 2018 році Гельсінський університет запустив безкоштовний масовий онлайн-курс Elements of AI. В рамках навчання кожен охочий може ознайомитися з базовими принципами роботи штучного інтелекту і зрозуміти, як працює машинне навчання. Щоб пройти курс, студентам не потрібно вміти програмувати – з них не готують інженерів AI. Ціль – загальне розуміння можливостей та обмежень технологій штучного інтелекту. Вже більше 10 000 людей встигло успішно завершити цей онлайн-курс. 

Ставка в перегонах за першість в світі штучного інтелекту – це майбутнє країни


На хвилі такого успіху 250 фінських компаній заявили, що мають намір приєднатися до ініціативи і провести базове навчання своїх співробітників технологіям штучного інтелекту. Серед організацій-учасників опинилися Nokia та міністерство закордонних справ Фінляндії. А на вручення сертифікатів про успішне завершення курсу Elements of AI прийшов президент країни. На думку влади, масштабне вивчення принципів AI дозволить прискорити розвиток інновацій в країні та допоможе населенню краще орієнтуватися в можливостях і небезпеках сучасних технологій.

Ставка в перегонах за першість в світі штучного інтелекту – це майбутнє країни. І навіть з мінімумом ресурсів Фінляндія не збирається здаватися без бою.

Текст опубліковано з дозволу автора

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Теги:   Финляндия Искусственный интеллект Образование

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