Как бросить курить Сегодня, 18:15 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

Табак убивает около половины людей, которые его потребляют

73-річний мешканець Туреччини Юсуф Озмердівенлі зібрав бібліотеку з десяти тисяч книг, бо купував книжки замість сигарет. Книжки він почав купувати ще в старшій школі, коли йому вперше запропонували покурити.

Зараз чоловік пишається, що може бігати майже на рівних зі своїми друзями-курцями, молодшими на 15−20 років. Не спокусившись на цигарку в школі, він продовжив своє здорове життя.

Сьогодні Світовий день без тютюну. Якщо ви курите — подумайте про шкоду куріння та можливість якнайшвидше позбутися цієї залежності. Якщо ні — поширте цю інформацію.

Тютюн вбиває близько половини людей, які його споживають. Щороку це 7 мільйонів смертей, 900 тисяч із них не є курцями.

Кинути курити може кожен

В Україні через хвороби, пов’язані з наслідками куріння, помирають 85 тисяч людей щороку. Наразі 24,2% дорослих є щоденними курцями, половина з них хочуть позбутися тютюнової залежності.

День без тютюну — це й нагода взяти приклад із Юсуфа Озмердівенлі та сказати курінню «ні». Це не просто. Але маючи достатню мотивацію та доклавши зусиль, можна позбутися цієї залежності.

Є різні типи залежності від нікотину та різні шляхи, як їх позбутися

— Поведінкова та соціальна залежність виникає, якщо куріння пов’язане з певними звичками або аспектами життя. Це може бути куріння за кавою, під час перерви на роботі або водіння авто.

— Аби позбутися цього типу залежності, потрібно попрацювати над своїми звичками або замінити їх новими. Наприклад, каву — чаєм, сигарету за кермом — цукеркою або музикою, а на обід ходити з колегами, які не курять.

— Фізична залежність виникає через те, що нікотин здатен стимулювати в мозку вироблення ендорфіну.

Підвищення рівня ендорфіну викликає відчуття щастя та задоволення, відбувається викид адреналіну у кров. Але коли вплив нікотину припиняється, організм вимагає наступну дозу. Якщо цього не відбувається, виникає так званий «синдром відміни». Він може супроводжуватися головним болем, занепокоєнням, роздратуванням, апатією, злістю.

— Щоб кинути курити, якщо у вас фізична залежність, потрібно «протриматися» без куріння хоча б місяць. Неприємні симптоми є тимчасовими та тривають зазвичай 3−4 тижні, доки організм не звикне до життя без нікотину. Якщо «синдром відміни» проходить дуже важко, можна спробувати медикаментозну допомогу, наприклад, препарати нікотинозамісної терапії, які дозволяють полегшити неприємні симптоми. Зверніться до свого лікаря.

— Психологічна залежність пов’язана із тим, що курець асоціює куріння з певними емоціями, думками та переконаннями. Часто люди курять перебуваючи у стані стресу, пригнічення або під впливом інших негативних емоцій. Крім того, цей вид залежності може бути пов’язаний з поширеними міфами про те, що куріння «заспокоює», «допомагає контролювати вагу», а також це «модно», «не дуже шкідливо».

— В разі цього типу залежності важливо спершу усвідомити, що доволі безглуздо використовувати сигарети, щоб впоратися з почуттями. Доки ви вірите в поширені міфи про терапевтичну дію сигарет, ви шкодите своєму організму, підвищуєте ризики захворіти і померти, розвиваєте неспроможність на психологічному рівні пережити певні емоції чи почуття без сигарет.

Якщо ваші друзі чи рідні кидають курити, їм знадобиться допомога та підтримка. За потреби скоригуйте свій стиль життя або спільний відпочинок — уникайте речей, які в них асоціюються з курінням. Будьте терплячі та позитивно налаштовані, не критикуйте за невдачі та говоріть з близькою людиною, аби знизити рівень емоційної напруги.

Кинути курити може кожен, незалежно від віку та досвіду. З першого разу це може вдатися не всім. Більшості людей потрібно декілька спроб. І в цьому немає нічого поганого. Розцінюйте першу спробу як досвід.

Для початку невеликий алгоритм дій з чого розпочати:

— Ви можете розпочати з тесту, щоб зрозуміти, який тип залежності від нікотину маєте. Пройти тест можна тут.

— Знайдіть однодумців, обговорюйте свій план та досягнення із рідними чи друзями. Отримати пораду професіоналів можна скориставшись безкоштовним сервісом для людей, які хочуть кинути курити.

— Почитайте більш докладно про різні типи залежності та як кинути курити на сайті МОЗ України.

— Знайдіть для себе вагому мотивацію. Чітко сформулюйте, чому ви відмовляєтесь від куріння. Запишіть цю причину на аркуш та причепіть нагадування на помітному місці.

— Оберіть конкретну дату та час, коли кинете курити і підготуйте план.

Є стільки справді хороших, корисних та захопливих звичок — не обмежуйте себе тією, що шкодить вашому здоров’ю.

Текст опубліковано з дозволу автора

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