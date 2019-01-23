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Георгий Тука

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-председатель Луганской областной военно-гражданской администрации

Избирательная аномалия

23 января, 11:27
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Количество кандидатов, за которых проголосуют только их семьи, зашкаливает

Для подавляющего большинства людей, с которыми приходилось общаться, уже вполне очевидно: то, что происходит с количеством кандидатов на участие в президентской гонке, однозначно неприемлемо и ненормально.

Многие эксперты заявляют, что это технологические шаги, направленные на определенные действия доступа к СМИ, чтобы заявить миру о своем существовании, «бронирование» мест в комиссиях (с целью последующей продажи), «репетиция» парламентских выборов.

Несмотря на то что большинство осознает, зачем это делается, и соглашается с тем, что это - аномалия, я ни разу не услышал конкретных предложений, каким образом этого избежать в будущем, ведь мы стремимся придерживаться демократических принципов, когда «каждый имеет право».

Единственное, что пришло мне в голову, - развести во времени президентские и парламентские выборы. Если бы парламентские проводились спустя полтора-два года после президентских, не было бы никакого умысла устраивать «репетицию».

Но что делать с  другими «мотивами» - не знаю.

Текст опубликован с разрешения автора

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Теги:   Президентские выборы в Украине 2019

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