Избирательная аномалия
Количество кандидатов, за которых проголосуют только их семьи, зашкаливает
Для подавляющего большинства людей, с которыми приходилось общаться, уже вполне очевидно: то, что происходит с количеством кандидатов на участие в президентской гонке, однозначно неприемлемо и ненормально.
Многие эксперты заявляют, что это технологические шаги, направленные на определенные действия доступа к СМИ, чтобы заявить миру о своем существовании, «бронирование» мест в комиссиях (с целью последующей продажи), «репетиция» парламентских выборов.
Несмотря на то что большинство осознает, зачем это делается, и соглашается с тем, что это - аномалия, я ни разу не услышал конкретных предложений, каким образом этого избежать в будущем, ведь мы стремимся придерживаться демократических принципов, когда «каждый имеет право».
Единственное, что пришло мне в голову, - развести во времени президентские и парламентские выборы. Если бы парламентские проводились спустя полтора-два года после президентских, не было бы никакого умысла устраивать «репетицию».
Но что делать с другими «мотивами» - не знаю.
Текст опубликован с разрешения автора
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