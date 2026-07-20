Что я увидел и понял на митинге за возвращение Федорова

Вечером я был в центре Киева и сходил на митинг за возвращение Михаила Федорова на пост министра обороны

Думаю, я там был чуть ли не единственным россиянином, поэтому расскажу о своих ощущениях как бы «извне», «со стороны».

Площадь перед театром Ивана Франко (под окнами Офиса президента) была заполнена до краев. Люди стояли и на соседних улицах.

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Участники — в основном, молодежь. У многих в руках — ставшие уже знаменитыми самодельные плакаты «на картонках», которые там же и рисовали. Среди них — значительное число остроумных, но в то же время злых плакатов с требованием отставки главкома ВСУ Александра Сырского. Как следует из самих плакатов, он воспринимается демонстрантами как существенная помеха на пути возвращения Федорова.

При этом сюжет, по поводу которого собрался митинг воспринимается не политическим (кого назначить и кого уволить), а прямо экзистенциальным — быть или не быть стране. Собственно, демонстранты связывают надежду на победу Украины в войне именно с продолжением успешной работы Федорова.

Вариант «пошуметь и разойтись» сейчас там даже не рассматривается

Похоже, он нужен им не как политический лидер, а как квалифицированный сотрудник, как менеджер, который показывал приличные результаты на работе: он начал побеждать врага.

Причем тут есть важнейший нюанс: судя по плакатам, участникам митинга победа нужна не «любой ценой», а с минимальными потерями, чтобы в бою, в основном, рисковали и погибали дроны, а не люди.

Очевидно, это особенно важно для женщин с плакатами, суть которых примерно такая: «Я тут и за себя, и за мужа/брата/отца, который сейчас за нас на фронте». Их было немало, и мне показалось, что они максимально решительно настроены вернуть министра-технократа. Для них это личный вопрос.

К чему все это приведет, я говорить не берусь, но на мой взгляд, вариант «пошуметь и разойтись» сейчас там даже не рассматривается. И даже какие-то компромиссы после посещения митинга мне кажутся не очень реалистичными: его участники настаивают, что за развитие ВСУ должен отвечать именно Федоров и его команда.

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Нужно оговориться: это лишь мои ощущения и лишь на сегодняшний день. Может быть, вскоре что-то изменится.

Сейчас, вроде бы, идут какие-то консультации между Офисом президента и бывшим министром насчет возможного формата его возвращения.

Всем (кроме РФ) будет хорошо, если эти переговоры закончатся плодотворно. Это уже внутренние украинские дела, без меня как-то разрешатся. Одно лишь могу сказать: Украина — это страна, где каждый день происходит что-то «невозможное».

P. S. Ужасно больно смотреть на молодых парней, получивших увечья на войне. Больно и стыдно за свое гражданство и страну, которая полностью обезумела.

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Текст публикуется с разрешения автора