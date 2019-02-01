Интимные селфи. Делает ли это ваш ребенок? Сегодня, 18:52 114

Смартфоны изменили детство и сформировали «иллюзию спальни» - у ребенка есть доступ в интернет в любое время и с минимальным контролем

Диджитализация, как ранее глобализация и урбанизация, изменили все сферы нашей жизни от экономики до выстраивания отношений. Интернет, как и многие инновации, усиливает лучшие и худшие качества человеческой природы. Так, например, благодаря доступу в интернет дети с инвалидностью могут учиться и чувствовать себя частью социума; подростки из бедных стран получают современное образование и связь со всем миром, а вместе с ними – шанс вырваться из поколений нищеты; общественные инициативы и движения собирают единомышленников; даже избирательные кампании уже не мыслимы вне онлайна.

Интернет вещей, искусственный интеллект, криптовалюты – создают возможности, но вместе с ними бросают нам вызовы, ведь эволюционируют и преступления. Современные родители чувствуют, что теперь нужно «работать на два фронта»: офлайн и онлайн. Если раньше входная дверь в дом точно была границей безопасного пространства ребенка, то сейчас этой границы не существует.

Смартфоны изменили детство и сформировали «иллюзию спальни» - у ребенка есть доступ в интернет в любое время, максимально приватно и с минимальным контролем со стороны взрослых. При этом он чувствует себя безопасно, так как физически действительно находится в своей спальне.

Проводя уроки с детьми о сексуальной безопасности в интернете, я всегда их спрашиваю: «Сколько времени вам необходимо, чтобы начать доверять незнакомцу в сети?». Как вы думаете, что ответил бы ваш ребенок? Обычно ответы разнятся от «сразу» до «одного вечера».

Чаще всего дети не понимают, что становятся жертвой груминга

Благодаря дарквеб и цифровым валютам, платежам без идентификации, легкости контакта с ребенком в любой точке мира через социальные сети, а вместе с тем наличием интернета и устройств с камерами у большинства детей прогрессивного мира, сексуальные преступления стали легко реализуемы как никогда. Интернет позволяет легко пройти все этапы – найти жертву, наладить контакт, найти клиента на интимные материалы детей, получить деньги и отправить фото, оставшись неизвестным.

Набирает обороты тренд секстинга – когда люди посылают свои интимные фото другим. И если по исследованиям психологов, в семейных отношениях это просто повышает риск измен, то для детей и подростков ставки гораздо выше. Во-первых, отправляя такое фото знакомым людям, ребенок должен понимать, что очень часто оно появляется в чатах класса или социальных сетях, что приводит к (кибер)буллингу. Так же полностью удалить такие фото практически невозможно, а значит, это создаст трудности при поступлении на учебу или работу. Если же фото остались в секрете, то ребенок навсегда становится зависимым от получателя и может стать жертвой шантажа – будет вынужден платить/что-то делать за сохранение тайны. Кстати, в Великобритании секс разрешен с 16 лет, а вот секстинг с 18 (как и в Австралии).

Исследования Британского национального сообщества по предотвращению жестокого обращения с детьми (NSPCC) свидетельствует о том, что 16% детей отправляют свои обнаженные фото. Каждый второй ребенок отправляет их незнакомцам – виртуальным друзьям. В Украине 3 058 630 детей в возрасте от 11 до 18 лет, то есть около полумиллиона украинских детей, отправляют свои интимные фото.

Все чаще в Украине мы встречаем преступления другого вида – онлайн-груминг и дальнейшее вымогательство. Груминг – налаживание взрослыми доверительных отношений с ребенком с целью его сексуальной эксплуатации. Преступники обычно регистрируются под неправдивыми аккаунтами в социальных сетях/онлайн-играх и налаживают контакт с детьми. Со временем просят все более интимные фото, а дальше начинают шантажировать распространением этих фото и требовать деньги (обычно у мальчиков), более интимные фото/видео (обычно у девочек и чаще всего информацию дальше продают на сайтах с материалами насилия над детьми) или же личные встречи с ребенком, что приводит к сексуальному насилию.

Дети не знают, что стали жертвой преступления, стыдятся рассказать родителям и в поисках выхода идут на условия преступников, а иногда и уходят из дома. Американская организация THOR провела исследование среди 2100 жертв таких преступлений. Каждый четвертый ребенок был в возрасте до 13. При этом 62% детей соглашались на требования преступников, но в 68% случаев требования увеличивались. С января 2017 по июль 2018 года на детскую "горячую линию" в Украине по вопросам онлайн груминга обратились 1 047 детей.

Как можно защитить своего ребенка от таких рисков? Важно говорить о безопасности в интернете с того момента, как телефон/планшет попадает к нему в руки. Как провести такие беседы, можно посмотреть здесь. И эти беседы нужно повторять постоянно. Сначала рассказать о проблеме, через время привести пример из реальной жизни, чаще общаться с ребенком, проводить время вместе и установить правило онлайн диеты за завтраками и ужинами – совместные приемы пищи без телефонов расскажут вам много интересного о ваших детях и близких.

Я люблю рассказывать подросткам про «тест билборда» - можно отправлять или публиковать материалы только в том случае, если не стыдно увидеть их на стенах своей школы.

Говорите о том, что не стоит отправлять и публиковать свой номер телефона, адрес, номер школы и уже тем более встречаться с людьми знакомыми только в сети.

Еще интересный метод – дружба с ребенком в социальных сетях. Это может быть условием регистрации ребенка в них. Кстати, до 13 лет доступ детям в социальные сети запрещен по правилам самих социальных сетей. Если ребенок не хочет, чтобы родители видели какие-то публикации, то вопрос действительно ли их стоит публиковать?

Как можно заподозрить секстинг или онлайн-груминг? (один факт по отдельности не всегда свидетельствует именно об этих проблемах, но является причиной больше внимания уделить ребенку):

- ребенок стал значительно больше времени проводить в интернете

- очень секретный относительно того, что он делает в интернете и с кем общается

- выключает устройство/экран, когда вы подходите

- прячет от вас телефон/планшет

- стал эмоционально нестабильным

- использует нехарактерную сексуальную лексику

- стал быстро расходовать все деньги, которые вы даете

- появились подарки, деньги, телефон, источник которых он не может объяснить

Чаще всего дети не понимают, что становятся жертвой груминга и считают, что у них реальные романтические отношения с человеком, которому они не безразличны. Как происходит процесс груминга можно посмотреть здесь. Как онлайн-груминг может приводить к более печальным последствиям, как потеря денег или интимных фото.

Крупный бизнес, особенно в сфере технологий и телекоммуникаций, а также государство, несут особую ответственность и обладают уникальной способностью делать влияние цифровых технологий на детей безопасным. Преступления в интернете – эта проблема, которую можно решать только вместе, объединив усилия, в том числе и на международном уровне.

Интернет всегда будет использоваться для добра и зла. Наша задача состоит в том, чтобы уменьшить вред и расширить возможности цифровых технологий для детей в Украине и всем мире.