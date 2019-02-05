Индекс отчаяния Владимира Зеленского Сегодня, 16:37 349 Цей матеріал також доступний українською

В последнее время часто спрашивают, как я отношусь к Зеленскому

Мол, один из ваших коллег активно за него "топит", и, наверное, вы с ним о чем-то договариваетесь. Нет. Не договариваюсь.

По-человечески мне очень симпатичны сторонники Владимира Зеленского. Они хотят перемен, им многое надоело и тоже хочется видеть в политике новые лица.

Команда "слуги народа" делает очень яркий, технологичный, развлекательный проект. Но рейтинги самого Владимира говорят вовсе не о том, что он – хороший политик или человек, способный управлять страной.

Да, он стал частью политической реальности, но его популярность – это не успех политика, а скорее индикатор отчаяния тех, кто не может найти своего кандидата в избирательном бюллетене.

Его популярность – это не успех политика

И еще. При всем уважении к кандидату и его сторонникам, верить в его независимость от Игоря Коломойского – все равно что верить в "слепой траст" Петра Порошенко, фандрайзинг Юлии Тимошенко или – чтобы совсем было понятно – в независимость Олега Ляшко от Рината Ахметова. То есть, в целом, конечно, можно так считать, но для этого надо либо прикинуться шлангом, либо специально забыть таблицу умножения.

А вообще, все это еще раз доказывает необходимость объединения адекватных людей.

Если не будет единого кандидата сейчас, нам нужно брать инициативу в свои руки. Потому что шанс, упущенный на президентских выборах, приведет к непониманию, апатии и окончательному проигрышу на выборах в парламент.

Текст опубликован с разрешения автора

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