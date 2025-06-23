Как надо вести себя с «хорошими русскими»

Решил записать и опубликовать наконец свое выступление на Lviv Media Forum (уже месяц прошел). Дискуссия была посвящена теме «хороших русских» и присутствия украинцев на одних площадках с ними.

За несколько дней до Форума как раз вышел ряд публикаций, где украинцы жаловались на отношение на Западе к «хорошим русским», на требование к украинцам их не оскорблять и дискутировать с ними. Эти публикации собрали немало лайков (например, посвященная Oslo Freedom Forum).

Довольно знаково, что после трех лет полномасштабной войны мы все еще обсуждаем эту тему. Это все потому, что мы относимся к проблеме эмоционально, а не прагматично. Мы говорим о том, что мы чувствуем, а не о том, чего хотим. Мы стремимся к эмоциональному подкреплению, а должны стремиться к победе.

Очень характерно, что украинцы требуют от «хороших русских», прежде всего признания их коллективной ответственности, а не отказа от их имперской позиции. Такой подход ничего нам не дает, кроме морального удовлетворения, — ведь решать об ответственности будут не сами россияне, а международные институты, и только в случае нашей победы. В случае же поражения нам от этого пользы мало. Итак, нам нужны победа и устойчивый мир, а все остальное является следствием этого.

В многомерной, многоуровневой войне одной из сфер противостояния является сознание западных элит. Поэтому мы не имеем права на роскошь гордо развернуться и уйти, оставив россиян один на один с Западом.

Вот несколько простых принципов для таких случаев:

1. Мы должны присутствовать на всех площадках, где есть наша аудитория. Мы не имеем права оставлять россиян наедине с важной для нас аудиторией.

2. Оказавшись на площадке или сцене вместе с россиянами, не надо обращать на них внимание — ведь вы вышли на сцену не для них, а для аудитории. Не спорьте с россиянами (давая им возможность втянуть вас в их нарративы), а продвигайте свое видение, если надо — жестко. Если вас больше не пригласят — не страшно, пригласят в другое место, услышав о вашем ярком выступлении. Не играйте в их игры — навязывайте свои. И не забывайте благодарить западную публику.

3. Все российские имперцы — наши враги, даже если они против Путина. Такие антипутинские имперцы мечтают заменить Путина в Кремле, оставив все, как есть. Этот подход прокладывает путь к следующей войне. Они все равно не имеют никаких шансов попасть в Кремль, но их деятельность создает на Западе ложное и очень вредное представление о возможности демократии в России и наличии антипутинской оппозиции (а значит, можно не давить на Россию и не стремиться к ее поражению, а ждать восстановления «бизнеса как всегда»).

4. Ключом к распознаванию имперца является, таким образом, не только вопрос «чей Крым?», но и вопрос, чья Казань, Грозный, Уфа, Махачкала и тому подобное. Количество «хороших русских», кто правильно ответит, незначительно. Остальные не заслуживают нашего внимания.

5. Пребывание в имперской тюрьме не делает россиянина автоматически меньшим имперцем (Ленин и его соратники сами сидели в имперской тюрьме до того, как возглавить империю). Количество русских-антиимперцев в тюрьме очень незначительно, и такие люди заслуживают нашей поддержки.

6. Таким образом, я в очередной раз предлагаю не делить россиян на хороших и плохих, а делить на полезных, вредных и неважных. Полезные приближают нашу победу, вредные ее отдаляют, а все остальные просто неважны, и не стоит на них тратить время.

7. Если уж так сильно хочется искать хороших, то давайте искать не хороших русских, а хороших нерусских.

8. Моральная и уголовная ответственность являются последствиями нашей победы и установления устойчивого мира, а не наоборот.

9. Наша жесткая позиция в отношении россиян, описанная выше (не сотрудничать, не спорить, не давать шансов стать одинокой звездой на сцене) приводит к миграции лучших россиян в направлении поддержки Украины. Это крайне небольшая, но знаковая когорта.

10. Успехи Сил обороны Украины будут приводить к поиску новой позиции россиянами. Мы должны их ждать там, куда они придут в поиске этой позиции, и там приветствовать.

11. В случае нашей победы мы увидим парад не только старых, но и новых идентичностей, поэтому вопрос «хороших русских» будет снят. На международной арене займут соответствующее место не только чеченцы, татары, черкесы, башкиры, саха и т. д. , но и сибиряки, уральцы и так далее.

12. Еще раз подытожу: наши задачи, по сути, маркетинговые — нам надо поменять отношение и способ действия целевой аудитории. Значит, и наши принципы должны быть маркетинговыми: говорить не то, что нам хочется или во что мы верим или на что нас провоцируют, — а то, что заставит целевую аудиторию поменять точку зрения и способ действия.

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал