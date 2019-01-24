Хорошие люди и плохая власть Вчера, 14:38 1683 Цей матеріал також доступний українською

Это - двустороннее ответственное движение

Нет смысла работать на выборах со всеми. Необходимо слышать и понимать свои аудитории и найти тех, кто на эти аудитории влияет. Например, молодежь молится на Вакарчука, а женщины среднего возраста - на Винника. Бизнесмены и бизнесвумен слушают Фукуяму, а аграрии - главу своей ассоциации.

На выборах нет смысла работать со всеми. Это дорого и неэффективно. Конечно, развесить борды и засветиться на телевидении - это хорошо, лицо и набор популистских лозунгов должны быть повсеместно. Потому телевизор все еще рулит в массовом сознании. И важно определить лидеров общественного мнения, стейкхолдеров - и активно работать с ними. Эти люди, как правило, обладают социальным капиталом, пользуются доверием среди своих аудиторий и, что важно, являются убедительными спикерами.

Так вот, хочу поговорить о ЛОМах (лидерах общественного мнения), оказывающих определенное влияние на аудитории.

Раньше, когда я резонно, как мне казалось, кому-то в комментариях заявляла, что моя страница в Facebook - это мое дело, поскольку что хочу, то и пишу, так один френд еще более резонно мне ответил, что это не совсем так. И пояснил: если у тебя есть хотя бы несколько тысяч подписчиков, ты оказываешь соответствующее влияние. Поэтому ты просто обязана ответственно относиться к тому, что продуцируешь - пишешь, говоришь, озвучиваешь. Потому что слово - это действительно оружие. Потому что необходимо быть ответственной.

Те, кто поддерживают Юлию Тимошенко, отличаются фанатичной верой в лидера

Конечно, в Facebook есть люди, которые годами лелеяли свои аудитории, пытались их не разочаровать, мотивировали себя читать и, самое главное, верить себе. У меня тут тоже собрался пул людей, которых я могла лайкать, вовсе не читая. До недавних пор. Сейчас я опасаюсь подобное совершать - поэтому всегда дочитываю до конца.



Матрица Facebook изменилась в связи с выборами.

Что касается собственно меня, то я стараюсь озвучивать то, что меня волнует, писать о том, что считаю важным. Итак, признаюсь, что мне зачастую бывает некомфортно, когда получаю на орехи за свои сообщения, так как они не всем по нраву. Это - нормально. Особенно накануне выборов.

И у меня есть работа, и она точно не зависит от количества лайков под моими постами. И от количества проклятий. Поэтому мне важнее писать о том, о чем думаю, а не о том, что должно понравиться моим работодателям или читателям.

Но есть одно, о чем стоит упомянуть. О жуткой нетерпимости к другой точке зрения. Понятно, что идеология - это убеждение. С убеждениями бороться сложно и не всегда эффективно. Однако выслушать другие аргументы разве не важно?

По поводу выборов. Речь пойдет не о кандидатах, а о тех, кто активно их поддерживает.

Те, кто поддерживают Петра Порошенко (а Facebook - это очевидное поле электората Петра Алексеевича), отличаются мастерством паники, активно манипулируют и шантажируют. Часто без аргументов, зачастую вот так: «вы уничтожаете уже 100 лет нашу государственность», «вы не понимаете, как с нуля мы создавали армию!», «вы хотите косатой дать уничтожить нашу независимость?»

В данном случае мне хочется съежиться и пригнуться. Чтобы пролетело над головой.

Те, кто поддерживают Юлию Тимошенко, отличаются фанатичной верой в лидера. Которой все мешали и мешают. Поэтому посадили в тюрьму, не дали работать, да и сколько она была на тех должностях? А еще она красивая и хорошо выглядит. Сплошная эмоция и мантры о «прекрасной Юлии», являющейся «единственным мужчиной в украинской политике», а теперь еще и «политическим киборгом», как оказалось вчера.

Те, кто поддерживают Гриценко. Им неудобно от необходимости придумывать ответы на вопросы о том, где же бывший министр обороны Украины был в то время, когда в стране началась война. Но они артикулируются, что он другой, честный и настоящий мужчина. Ну и Юля. Здесь согласен: лучшее, что есть у Анатолия Степановича, это его жена, Юлия Владимировна. Вот лучше бы она и баллотировалась.

Те, кто поддерживают Садового, аргументируют хорошим кейсом - город Львов. Создал другое пространство, занимается гуманитарными проектами, верующий и совестливый, недаром уничтожали его репутацию мусорным кризисом, потому что серьезный политик.

Те, кто поддерживают Ляшко. Они четко осознают, что бедным людям в стране стоит окончательно засрать мозг, чтобы они поверили в мессию с вилами и не стали задавать вопросов о состоянии «простого политика из народа». Они понимают, что президентом Ляшко не стать, потому обещают фантастические вещи - от «отобрать имущество у богатых и разделить между всеми» до «создания партизанских отрядов для защиты страны».

Те, кто поддерживают Зеленского. Они активно навязывают образ Василия Голобородько из сериала «Слуга народа» и делают вид, что не понимают: тизеры фильма и политическая реклама - это разные жанры. Человек с шоу-бизнесовой популярностью и высоким уровнем узнаваемости, озвучивающей устами своего героя довольно смелые месседжи о расстрелах политиков, о новых во власти и представляющей того, кто придет и наведет порядок. Он переформатирует украинскую политику. Заведет всех нас во власть. В крайнем случае - посадит или перестреляет.

По поводу бойко-вилкулов, откровенно говоря, писать лень. Честно. Хорошо, что к власти они не вернутся.

Безусловно, все точки зрения имеют право на жизнь. И это хорошо, что мы активно обсуждаем выборы. От того, как они пройдут и кто станет президентом, зависит очень многое.

И в наших обсуждениях мне не нравится то, что каждая дискуссия - борьба не на жизнь, а на смерть. Мне не нравится, когда манипулируют и пишут неправду. Закрывают рот и учат жизни. Взывают к совести, что кто-то думает «неправильно» и следует думать «по-другому». Стебутся и высмеивают.

И еще одно, весьма важное, на мой взгляд.

Мы гениально научились обесценивать друг друга. Обесценивать слова, действия, опыт, мнение. Обесценивать прожитое, изученное, освоенное.

Я всегда ходила и теперь пойду на выборы. Не игнорируйте. Не рассказываю, что «не за кого голосовать и все они одинаковые». Я совершенно разбираюсь в кандидатах. Я читаю их программы и занимаюсь поиском той инфы, которая меня интересует. Я просматриваю рекламу и читаю их интервью. Я знакомлюсь с результатами социологических исследований. Для меня важны все детали. Потому что я всегда делаю осознанный выбор.

Я - хорошая представительница электората. Потому что выборы - это и моя ответственность. Поэтому я никогда не буду писать о том, что не чувствую и не разделяю. Поэтому мне никогда не будет стыдно сказать, за кого я проголосовала.

Хорошие люди не могут выбирать плохую власть. Это - двустороннее ответственное движение. Можем начать уже 31 марта. Однако уже надо готовиться. И прекратить восхищаться персонами.