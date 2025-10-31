Встреча Трампа и Си повлияла на настроение рынков

А развивающиеся рынки вдохновились Аргентиной, где партия президента Милея удивила всех и получила гораздо лучший результат на парламентских выборах. Что позволило президенту сохранить право вето, а аргентинской экономике — поддержку США. Собственно, не исключено, что шантаж президента США, который угрожал бросить Аргентину на произвол судьбы в случае возвращения к социалистически-популистским практикам, здесь на удивление сработал, и аргентинцы голосовали под давлением. Что сразу привело к стремительному ралли в аргентинских активах, которые подхватили развивающиеся рынки, и определенные волны позитива дошли даже до украинского сегмента еврооблигаций.

На этой неделе в принципе как-то очень позитивно проходили выборы, от чего мы привыкли отвыкнуть. Вот и в Голландии на неделе во время парламентских выборов прокатили правого популиста и победили очень адекватные силы, как будто возвращая нас в счастливые 90-е, где в европейский политике иногда пугал только Берлускони. Так или иначе, инвесторы и спекулянты с понедельника воодушевились и пошли покупать.