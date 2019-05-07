Госслужба без галстука Вчера, 21:20 385 Цей матеріал також доступний українською

Госслужба для общества, а иногда и для руководителей министерств и ведомств, все еще остается "черным ящиком"

В украинском обществе ощущается большое напряжение. Все конфликтуют со всеми. Политики между собой. Политики с гражданами. Граждане с госслужащими. Но давайте попробуем выйти за рамки конфронтации, и поговорим просто, по-человечески. Без галстука.

Вы не поверите, но по ту сторону стен госучреждений находятся такие же люди, как и вы. На самом деле госслужащих в Украине около 245 тысяч. Это ваши знакомые, родственники, соседи. Люди, которые, как и вы занимаются бытовыми вопросами. Ходят на работу и пытаются ее так же добросовестно выполнять. Болеют и ходят в отпуск. Испытывают вдохновение и разочаровываются.

В чем же их отличие? Лишь в том, что они находятся на государственной службе. Если сравнить эту работу, например, с работой частной компании, сразу же бросается в глаза более высокая ответственность и большее количество требований и ограничений. Должностная инструкция в государственном секторе обычно более широкая и детальная. График жесткий, а компенсация, как правило, значительно меньше, без каких-либо бонусов.

Частный бизнес часто смотрит на кадровую бюрократию сквозь пальцы. Владелец бизнеса принимает решение: для меня более важен результат (продажи, качество товаров и услуг, сервис и т.д.). Поэтому если кто-то не зарегистрирует свою командировку - ничего страшного. Главное, что дело делается. В случае же с госслужбой конечными собственниками (или акционерами, если хотите) являются граждане Украины. И мы с вами как граждане хотим знать, что государственные служащие, получающие зарплату из наших налогов, используют свое рабочее время в соответствии с определенными правилами, процедурами, инструкциями. Поэтому все действия госслужащего тщательно фиксируются специалистами кадровой службы: больничные, отпуска, командировки, премии, выговоры и тому подобное. Чтобы мы с вами, как акционеры государства, могли быть уверенными: правила работают, их четко придерживаются.

Средний вес личного дела госслужащего после 5 лет работы - 2 кг

В Украине уже несколько лет продолжается реформа государственной службы. Повышается ее престижность. Меняется модель зарплаты - она постепенно растет. Внедряется современная модель управления человеческими ресурсами. Вместе с тем, госслужба остается недостаточно привлекательной для граждан, в частности молодежи. То есть прогресс есть, но многое еще предстоит сделать.

Тем не менее, в государственном секторе немало профессиональных, компетентных людей. Они приходят по разным причинам. Кто-то хочет построить успешную карьеру. Кто-то - быть причастным к более важным государственным делам. Некоторые ищут стабильности и прогнозируемости. А кто-то видит благородную миссию в служении обществу. Но эти люди встречаются со всеми "приятностями" системы, в первую очередь, с огромным количеством бумажных процедур. Все эти кипы бумаг способны охладить чей угодно благородный порыв. Специалист быстро понимает, что значительная часть его работы - это перенос документов из одного кабинета в другой. А руководитель видит, что эффективно управлять бумажными процедурами - это еще тот вызов. И это в XXI веке. В современном государстве, в самом сердце Европы.

Госслужба для общества, а иногда и для руководителей министерств и ведомств, все еще остается таким себе "черным ящиком". Мало того, эта "черный ящик" еще и находится под семью замками. Кипы личных дел бумаг сносятся в архив, где хранятся 75 лет. Даже я сам, как руководитель НАДС, не могу взять свое личное дело и выйти с ним из отдела кадров. По всей стране стоят суровые металлические шкафы, и сохраняют те данные, к которым современный эффективный руководитель должен иметь свободный доступ, в два клика.

Когда я попал в НАДС в 2014 году, то как руководитель не мог получить даже точной цифры: сколько именно государственных служащих в Украине. Эти статистические данные были доступны только раз в год, и при этом не за прошлый, а за позапрошлый период. Представляете? Допустим, вы управляете большой фабрикой, но даже не знаете, сколько именно людей у вас работает. Точнее, вы сегодняшнюю статистику получите через два года. Скажите, легко ли вам управлять в таких условиях? А госслужащие работают. И даже умудряются показывать результаты - часто вопреки огромному количеству формальной бумажной работы.

Эта сложная бумажная система имеет свой конкретный вес. Средний вес личного дела госслужащего после 5 лет работы - 2 кг. Это все заявки об отпусках, приказы, повышение квалификации и еще огромная куча бумаг. Вес пачки бумаги формата А4 равен 2,5 кг. То есть за несколько лет личное дело госслужащего достигнет размера целой упаковки. Одного дерева промышленных пород хватает на изготовление примерно 17 пачек бумаги по 500 листов. А значит для изготовления 245 тыс. пачек бумаги необходимо более 14 тыс. деревьев.

Казалось бы, решение очевидно: давайте просто переведем все процедуры в электронную форму - и все, конец бумажкам. Или возьмем и заменим всех чиновников на роботов. Но все не так просто. Огромный бюрократический механизм часто работает неэффективно, со скрипом, но он все же работает. Просто взять и остановить его "на ремонт", как эскалатор? Невозможно. Потому что в жизни обычно рядом есть другой эскалатор. На крайний случай можно подняться пешком. Но если взять и остановить работу государственной службы - может остановиться вся страна. Поэтому мы должны делать "ремонт" на ходу, не выключая "эскалатор".

Эта трансформация продолжается уже несколько лет. Мы говорим, как об общей реформе государственного управления (это и электронные административные услуги, и новые директораты), так и о реформе государственной службы. Именно для этого и нужна система HRMIS. Речь идет об информационной системе управления человеческими ресурсами (Human Resource Management Information System, HRMIS). Подобные системы используют крупные частные компании как в Украине, так и в развитых странах мира. К HRMIS вносятся все сведения о государственном служащем от задач и обязанностей и до размера заработной платы. Так что мы получим огромное количество актуальных данных о тысячах чиновников по всей стране.

Задача HRMIS - открыть "черный ящик" бумажных процедур и сделать его прозрачным. Мы переведем в электронную систему все данные о госслужащем и постоянно будем их обновлять. При этом на публичном портале каждый желающий сможет увидеть данные по подразделениям, отделам, целым министерствам; данные о размере штата, объемах заработной платы и тому подобное. Это беспрецедентный шаг в сторону открытости данных о госслужбе.

Как повлияют эти данные на работу органов власти? Это значительно повысит управляемость системы. Вы сможете регулировать объемы финансирования, оценивать работу подразделений и отдельных сотрудников. Оценивать результаты их работы. Правильно их поощрять. Это очень мощный управленческий инструмент. Это все равно, что поменять шариковую ручку на лэптоп - настоящий эволюционный скачок для госслужбы.

Роботы не заменят госслужащих. Но современный инструмент может в корне изменить государственную службу. Руководитель, как уже было сказано, должен получать данные в несколько кликов, а не раз в год. А отделы кадров - превратиться в настоящую службы управления персоналом, которые занимаются не изданием многочисленных бумажных справок, а развитием госслужащих, их обучением и мотивацией. Созданием новой культуры. Для этого нужно время, а современная ИТ-система высвободит и необходимо время, и ресурсы.

Но самый главный эффект от внедрения HRMIS - это возможность задать новый уровень дискуссии и начать диалог с обществом о развитии государственной службы. Возможность наконец перейти от противостояния общественности и госслужащих к пониманию и взаимодействию.

Опубликовано с разрешения автора

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