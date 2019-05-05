#
Алексей Бондарев
Голова – предмет темный
Лилия Шевцова
Подарок для Путина
Карл Бильдт
Ради чего это было?
Дарон Аджамоглу
Как появляются хорошие рабочие места?
Спецтема: Зеленский — новый президент Российские паспорта для "Л/ДНР"
Алексей Бондарев - фото

Алексей Бондарев

Руководитель отдела Техно (НВ)

Голова – предмет темный

Сегодня, 18:01
992
Цей матеріал також доступний українською
Голова – предмет темный - фото

NASA

Самые интересные новости науки уходящей недели

На этой неделе мы узнали много нового о природе сознания, получили подтверждение известной гипотезе образования Луны и наблюдали в действии крупнейшего вселенского хищника.

Природа сознания

Команда ученых из США и Европы провела исследование мозговой активности разных людей в лабораторных условиях и установила, какие части головного мозга отвечают за сознание человека.

Несмотря на очень предварительный характер исследования, уже очевидно, что оно носит характер прорыва. Ученые уверены, что их работа позволяет утверждать, что сознание как таковое является результатом коллективной работы разных участков мозга, а не какой-то конкретной его области.

Это в чем-то упрощает, а в чем-то усложняет продолжение исследований в области сознания.

Денисовский человек

Останки денисовского человека впервые обнаружили на Тибетском плато в центральной части Китая.

До сих пор окаменелости этого древнего вида человека были обнаружены только в одной Денисовской пещере в Сибири. Однако, благодаря новому открытию появляются основания считать, что денисовцы жили на большей части территории Азии.

Смерть нейтронной звезды

Впервые ученые из лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории LIGO обнаружили, как черная дыра пожирает нейтронную звезду.

Ученые поясняют, что пожирание нейтронной звезды черной дырой произошло на расстоянии в 1,2 млрд световых лет от нас. Само событие случилось более миллиарда лет назад, а все это время до нас летел свет, который на днях и засекли ученые.

Вселенная необъятна, а мы в ней всего лишь песчинки, затерянные в пространстве и времени. Иногда неплохо получать очередные напоминания об этом.

Происхождение Луны

Теорий происхождения Луны было выдвинуто, пожалуй, не меньше, чем теорий о том, кто стрелял в Кеннеди.

Новое исследование по этой теме развивает одну из старых гипотез о столкновении Земли с молодой планетой на заре образования Солнечной системы.

Влюбленные, мечтающие под Луной, и алкоголики, достигающие просветления под ней же, обязаны этой возможностью именно межпланетному катаклизму.

Земля столкнулась с объектом, который по размерам был сопоставим с Марсом, и покрывавшая ее магма выплеснулась на орбиту. Так и образовалась Луна, утверждают исследователи.

Теги:   Космос Наука Открытия

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

ТОП-3 мнений

Алексей Бондарев - фото
Алексей Бондарев
10 детективов и триллеров, от которых невозможно оторваться. Блог Алексея Бондарева
70545
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Зеленский против Путина. Кто кого?
9018
Светлана Пыркало - фото
Светлана Пыркало
Ну что, казалось бы, слова?
8853
Алексей Бондарев - фото
Алексей Бондарев
10 детективов и триллеров, от которых невозможно оторваться. Блог Алексея Бондарева
70545
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Два сценария Путина для Зеленского
65867
Ярослав Грицак - фото
Ярослав Грицак
Записки врага народа
29885
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Да будет Украине Зеленский
110584
Иван Примаченко - фото
Иван Примаченко
Я получил все ответы от Зеленского
78071
Алексей Бондарев - фото
Алексей Бондарев
10 детективов и триллеров, от которых невозможно оторваться. Блог Алексея Бондарева
70545

Стань автором

Если Вы хотите вести свой блог на сайте Новое время, напишите, пожалуйста, письмо по адресу:

nv-opinion@nv.ua

Выбор редакции

Компании/Рынки

Сегодня, 08:58

img
Как сменить оператора без смены номера и что все это значит для рынка- карточки
Страны

Сегодня, 09:23

img
Террористы или жертвы? Ирак может создать лагерь для 30 тысяч человек, живших в Сирии под властью ИГИЛ