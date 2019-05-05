Голова – предмет темный Сегодня, 18:01 992 Цей матеріал також доступний українською NASA Самые интересные новости науки уходящей недели NASA

На этой неделе мы узнали много нового о природе сознания, получили подтверждение известной гипотезе образования Луны и наблюдали в действии крупнейшего вселенского хищника.

Природа сознания

Команда ученых из США и Европы провела исследование мозговой активности разных людей в лабораторных условиях и установила, какие части головного мозга отвечают за сознание человека.

Несмотря на очень предварительный характер исследования, уже очевидно, что оно носит характер прорыва. Ученые уверены, что их работа позволяет утверждать, что сознание как таковое является результатом коллективной работы разных участков мозга, а не какой-то конкретной его области.

Это в чем-то упрощает, а в чем-то усложняет продолжение исследований в области сознания.

Денисовский человек

Останки денисовского человека впервые обнаружили на Тибетском плато в центральной части Китая.

До сих пор окаменелости этого древнего вида человека были обнаружены только в одной Денисовской пещере в Сибири. Однако, благодаря новому открытию появляются основания считать, что денисовцы жили на большей части территории Азии.

Смерть нейтронной звезды

Впервые ученые из лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории LIGO обнаружили, как черная дыра пожирает нейтронную звезду.

Ученые поясняют, что пожирание нейтронной звезды черной дырой произошло на расстоянии в 1,2 млрд световых лет от нас. Само событие случилось более миллиарда лет назад, а все это время до нас летел свет, который на днях и засекли ученые.

Вселенная необъятна, а мы в ней всего лишь песчинки, затерянные в пространстве и времени. Иногда неплохо получать очередные напоминания об этом.

Происхождение Луны

Теорий происхождения Луны было выдвинуто, пожалуй, не меньше, чем теорий о том, кто стрелял в Кеннеди.

Новое исследование по этой теме развивает одну из старых гипотез о столкновении Земли с молодой планетой на заре образования Солнечной системы.

Влюбленные, мечтающие под Луной, и алкоголики, достигающие просветления под ней же, обязаны этой возможностью именно межпланетному катаклизму.

Земля столкнулась с объектом, который по размерам был сопоставим с Марсом, и покрывавшая ее магма выплеснулась на орбиту. Так и образовалась Луна, утверждают исследователи.