Главный интерес украинцев Сегодня, 13:11 53 Цей матеріал також доступний українською

Времена явной борьбы за то, чтобы прокормиться, постепенно уходят. Но есть и обратная сторона вчерашней проблемы

Как биолога и эколога меня реально раздражает, как говорили в советские времена, хищническая эксплуатация природных ресурсов в Украине. Я понимаю, что это этап развития каждой страны, и мне очень жаль, что у нас до сих пор этот вопрос остается неурегулированным.

Впрочем, радует то, что времена упорной борьбы за существование, пытаясь прокормиться, постепенно уходят. То есть процент людей, которые отдают на это все свои силы, становится все меньше - сейчас люди уже насытились. Однако, с другой стороны, раздражает эдакий патологический консюмеризм: тотальная идеология, философия и практика потребительства, на самом деле превратившаяся в главный интерес для большинства украинцев. Очевидно, люди стали зажиточнее. И в любом случае то, что во всех смыслах называется покупательной способностью - и возможности купить, и предложения - не идет ни в какое сравнение.

Все более заметным становится отрыв от культурной традиции

Радует то, что нет голода или недостатка в пище, однако я имею в виду и обратную сторону: во многих случаях каждый отдельный человек ставит потребительство в основу своей философии бытия, это становится интересным для него. Все стремления и желания сводятся к выбору и достижению вещей потребления, в том числе в философии и практике саморазвития. Волна самосовершенствования теперь присутствует на всех уровнях, но зачастую в ее основе также заложено потребление - потребление большего.

Еще одно, и это также мировая тенденция: меня раздражает, что становится все более заметным отрыв от культурной традиции или ее прерывания. Речь идет не про коляду или вышиванку, а о грандиозном переломе, когда даже вчерашнее уже неинтересно, а соответственно, и неведомо, в том числе в академической среде или сфере образования и науки.

И как бы там ни было, и какими бы темпами это ни происходило, но обретают развитие и становятся все более заметными толерантность и свобода личности. Вместе с тем постепенно, хотя порой и возникают угрозы - может, скорее, вымышленные и озвученные, нежели реальные - но рассуждения об объектности украинского государства становятся все более естественными, бытовыми и ежедневными.

То есть каждый раз все меньше возникает каких-либо сомнений в том, что она - Украина - должна быть.

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