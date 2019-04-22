Главные риски Зеленского Сегодня, 10:54 995

Сегодня оправдан единственный подход — обнулить все впечатления, предубеждения, а также ожидания

Победа Владимира Зеленского, казалось бы, триумфальна. И означает безграничные ожидания и доверие общества. Перед выборами от разных авторов звучало немало слов о том, что такая поддержка Зеленского якобы говорит об инфантильности: общество ожидает волшебника из сказки.

На самом деле всё немного иначе. Да, социальная инфантильность и ожидание чуда характерны для многих избирателей Зеленского. Но далеко не для всех. Кстати говоря, эти же самые «инфантилы-ожидатели» пять лет назад составили немалую долю тех, кто привёл к власти Петра Порошенко. И когда я слышу что-то вроде «не нужно надеяться на президента, нужно строить страну самим», мне тут же вспоминается расхожий лозунг времён Горбачёва «начни перестройку с себя». Этот лозунг выдвигали компартчиновники, отчаянно не хотевшие перемен в системе управления государством. Таким образом они пытались переключить общественное сознание с желания реформ на привычное «больше и лучше работать».

Никуда не деться от факта: именно та или иная система и практика управления государством определяет степень свободы и потолок возможностей для каждого из нас.

Успех или неуспех Зеленского будет зависеть только от того, насколько он сможет отделить зёрна от плевел

Для многих, кто проголосовал за Зеленского, это было не ожидание чуда, а голосование отчаяния, голосование ва-банк — пан или пропал. Как сформулировала одна моя знакомая: «Хоть за чёрта лысого — лишь бы не за Порошенко».

Все эти люди вполне допускают возможность развития событий по сценарию «пропал», однако уверены: в условиях Украины такой сценарий вовремя остановят. Такой вот парадокс: ненавидимый этими людьми Порошенко сумел за неполных пять лет убедить их, что демократия с её возможностью остановить нежелательный сценарий — это нечто незыблемое, которое в любом случае никуда не денется.

Беда в том, что все эти гадания о возможных сценариях развития ситуации — не то, чтобы на совсем пустом месте, но по очень и очень косвенным данным. Во время избирательной кампании Владимир Зеленский прилагал все силы, чтобы не предоставить никакой конкретной информации о своём окружении, планах и намерениях. Простите за грубость, «торговал лицом», а не идеями. И даже относительно тех нескольких людей, которых он представил в качестве своей команды, он не сказал, кого из них видит в какой должности и в какой роли.

И мы даже не знаем, действительно ли эти люди — его команда, или же только витрина для избирательной кампании. Даже если и действительно команда, на сегодняшний день не существует никакой гарантии, что взгляды этих людей не разойдутся с требованиями Зеленского сразу же, лишь только дойдёт до малейшей конкретики.

На сегодняшний день по отношению к Зеленскому оправдан единственный рациональный подход — обнулить все впечатления, предубеждения, а также ожидания. Обнулим даже все опасения, какими бы обоснованными они ни казались: как говорится, «будем посмотреть».

Но есть ряд рисков, существующих объективно. Вот некоторые из них.

Как это всегда бывает, множество людей «из прошлого» тут же перекрасятся и бодренько объявят себя сподвижниками, соратниками и единомышленниками Зеленского. Даже в случае самых чистых помыслов Зеленскому не хватит ни опыта, ни знаний, ни команды, чтобы провести некое подобие люстрации и отказать попутчикам, которые утопят в болоте даже самые лучшие начинания. Чтобы новые лица не оказывались ещё не забытыми старыми.

Несколько странных решений судов за последние перед выборами дни и недели показывают: «независимые» судьи уже увидели нового хозяина и пытаются ему угодить. И это без единого знака со стороны Зеленского — по крайней мере, о таковых ничего не известно. Это — по собственной инициативе и исключительно по ней.

И это — способ мышления судей: так они воспитаны, так они видят мир. Этого уже не исправишь. И если эти судьи останутся при своих обязанностях, «новое правосудие» будет больше всего напоминать «новую хронологию».

Зеленский не скрывает: у него нет ни опыта, ни надлежащих знаний. В принципе, «талантливый менеджер-дилетант» случается. Но есть одно «но».

Существует немало того, что президент должен делать сам и только сам. Вести международные переговоры, например. В том числе в режиме тет-а-тет, в котором часто и принимаются самые важные договорённости. Когда спросить совета будет не у кого. Когда нужно мгновенно реагировать на сказанное партнёром по переговорам и предлагать свои уточнения, свои варианты — а в чём-то твёрдо стоять на своём. Объяснять, почему так, а не как-нибудь иначе, доказывать, что «как-нибудь иначе» — хуже. Готов ли Зеленский к этому?

Окончательные решения тоже будет принимать сам президент и никто другой. Да, он может выслушать экспертов. Но он и сам должен быть достаточно квалифицированным слушателем. Эксперты могут ошибаться. Могут узко рассматривать свою тему и не задумываться, куда и какие побочные эффекты могут дать их идеи. Могут иметь корыстные интересы. Могут быть склонными к бездумному экспериментаторству. Могут быть догматиками. В конце концов, авантюристами тоже могут быть. Скажем, «крепкий хозяйственник» Кучма в своё время хотел экономического роста здесь и сейчас. И добился его, но на долгие десятилетия сделал экономику Украины сырьевой по российскому образцу. Успех или неуспех Зеленского будет зависеть только от того, насколько он сможет отделить зёрна от плевел.

И нельзя забывать: согласно подавляющему мнению, отношение России к Украине, и опасность, исходящая от нее, может измениться в одном случае — в случае изменения политического режима в России. И здесь на Зеленском лежит колоссальная ответственность, которую не вытянул Порошенко. Смотря на Украину, россияне могут с восторгом говорить: «Да, демократия — это здорово». И хотеть такого же у себя. А могут ещё больше поверить своей пропаганде: «Видите, к чему демократия приводит?»

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