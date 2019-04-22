Главные риски Зеленского
Сегодня оправдан единственный подход — обнулить все впечатления, предубеждения, а также ожидания
Победа Владимира Зеленского, казалось бы, триумфальна. И означает безграничные ожидания и доверие общества. Перед выборами от разных авторов звучало немало слов о том, что такая поддержка Зеленского якобы говорит об инфантильности: общество ожидает волшебника из сказки.
На самом деле всё немного иначе. Да, социальная инфантильность и ожидание чуда характерны для многих избирателей Зеленского. Но далеко не для всех. Кстати говоря, эти же самые «инфантилы-ожидатели» пять лет назад составили немалую долю тех, кто привёл к власти Петра Порошенко. И когда я слышу что-то вроде «не нужно надеяться на президента, нужно строить страну самим», мне тут же вспоминается расхожий лозунг времён Горбачёва «начни перестройку с себя». Этот лозунг выдвигали компартчиновники, отчаянно не хотевшие перемен в системе управления государством. Таким образом они пытались переключить общественное сознание с желания реформ на привычное «больше и лучше работать».
Никуда не деться от факта: именно та или иная система и практика управления государством определяет степень свободы и потолок возможностей для каждого из нас.
Для многих, кто проголосовал за Зеленского, это было не ожидание чуда, а голосование отчаяния, голосование ва-банк — пан или пропал. Как сформулировала одна моя знакомая: «Хоть за чёрта лысого — лишь бы не за Порошенко».
Все эти люди вполне допускают возможность развития событий по сценарию «пропал», однако уверены: в условиях Украины такой сценарий вовремя остановят. Такой вот парадокс: ненавидимый этими людьми Порошенко сумел за неполных пять лет убедить их, что демократия с её возможностью остановить нежелательный сценарий — это нечто незыблемое, которое в любом случае никуда не денется.
Беда в том, что все эти гадания о возможных сценариях развития ситуации — не то, чтобы на совсем пустом месте, но по очень и очень косвенным данным. Во время избирательной кампании Владимир Зеленский прилагал все силы, чтобы не предоставить никакой конкретной информации о своём окружении, планах и намерениях. Простите за грубость, «торговал лицом», а не идеями. И даже относительно тех нескольких людей, которых он представил в качестве своей команды, он не сказал, кого из них видит в какой должности и в какой роли.
И мы даже не знаем, действительно ли эти люди — его команда, или же только витрина для избирательной кампании. Даже если и действительно команда, на сегодняшний день не существует никакой гарантии, что взгляды этих людей не разойдутся с требованиями Зеленского сразу же, лишь только дойдёт до малейшей конкретики.
На сегодняшний день по отношению к Зеленскому оправдан единственный рациональный подход — обнулить все впечатления, предубеждения, а также ожидания. Обнулим даже все опасения, какими бы обоснованными они ни казались: как говорится, «будем посмотреть».
Но есть ряд рисков, существующих объективно. Вот некоторые из них.
Как это всегда бывает, множество людей «из прошлого» тут же перекрасятся и бодренько объявят себя сподвижниками, соратниками и единомышленниками Зеленского. Даже в случае самых чистых помыслов Зеленскому не хватит ни опыта, ни знаний, ни команды, чтобы провести некое подобие люстрации и отказать попутчикам, которые утопят в болоте даже самые лучшие начинания. Чтобы новые лица не оказывались ещё не забытыми старыми.
Несколько странных решений судов за последние перед выборами дни и недели показывают: «независимые» судьи уже увидели нового хозяина и пытаются ему угодить. И это без единого знака со стороны Зеленского — по крайней мере, о таковых ничего не известно. Это — по собственной инициативе и исключительно по ней.
И это — способ мышления судей: так они воспитаны, так они видят мир. Этого уже не исправишь. И если эти судьи останутся при своих обязанностях, «новое правосудие» будет больше всего напоминать «новую хронологию».
Зеленский не скрывает: у него нет ни опыта, ни надлежащих знаний. В принципе, «талантливый менеджер-дилетант» случается. Но есть одно «но».
Существует немало того, что президент должен делать сам и только сам. Вести международные переговоры, например. В том числе в режиме тет-а-тет, в котором часто и принимаются самые важные договорённости. Когда спросить совета будет не у кого. Когда нужно мгновенно реагировать на сказанное партнёром по переговорам и предлагать свои уточнения, свои варианты — а в чём-то твёрдо стоять на своём. Объяснять, почему так, а не как-нибудь иначе, доказывать, что «как-нибудь иначе» — хуже. Готов ли Зеленский к этому?
Окончательные решения тоже будет принимать сам президент и никто другой. Да, он может выслушать экспертов. Но он и сам должен быть достаточно квалифицированным слушателем. Эксперты могут ошибаться. Могут узко рассматривать свою тему и не задумываться, куда и какие побочные эффекты могут дать их идеи. Могут иметь корыстные интересы. Могут быть склонными к бездумному экспериментаторству. Могут быть догматиками. В конце концов, авантюристами тоже могут быть. Скажем, «крепкий хозяйственник» Кучма в своё время хотел экономического роста здесь и сейчас. И добился его, но на долгие десятилетия сделал экономику Украины сырьевой по российскому образцу. Успех или неуспех Зеленского будет зависеть только от того, насколько он сможет отделить зёрна от плевел.
И нельзя забывать: согласно подавляющему мнению, отношение России к Украине, и опасность, исходящая от нее, может измениться в одном случае — в случае изменения политического режима в России. И здесь на Зеленском лежит колоссальная ответственность, которую не вытянул Порошенко. Смотря на Украину, россияне могут с восторгом говорить: «Да, демократия — это здорово». И хотеть такого же у себя. А могут ещё больше поверить своей пропаганде: «Видите, к чему демократия приводит?»
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