Главная угроза для Кремля Сегодня, 21:03 117 Цей матеріал також доступний українською

Меня не перестает удивлять сила и смелость украинских военных. Но ми также видим, что Россия хочет не столько захватить Украину, сколько расшатать ее извне и изнутри

Я считаю позитивным шагом то, что нынешняя администрация президента США предоставила Украине противотанковые комплексы Javelin. Нужно сказать, что тут важна роль и предыдущей администрации, которая также повлияла на выделение средств для той задачи. Нужно сразу объяснить, что бюджет помощи США формируют совместно с НАТО, чья поддержка Украины системна и постоянна. И $200 млн вместе с той суммой, которую предоставляют другие союзники, будет уже вполне серьезной суммой денег.

Мы поддерживаем развитие украинского военного потенциала перед лицом вторжения сил, поддерживаемых Россией, где воюют, по нашим подсчетам, несколько тысяч российских солдат. Поэтому сейчас мы должны убедиться, что Украина продолжает реформы и усиливает свою защиту в военном плане. И, конечно же, это все нужно рассматривать в контексте всей Украины. Мы видим результаты выборов, которые показывают чаяния украинцев — они хотят борьбы с коррупцией, реформирования судебной системы, а также продолжения других весьма важных реформ.

Как партнер одного из крупнейших в мире инвестиционных фондов, который смотрит на возможности инвестирования в Украину, я тут был на конференции YES около трех лет назад. Помню, было много надежд, что бизнес найдет хорошие возможности для инвестирования, особенно в сфере энергетики, реформы будут сопровождаться верховенством права. Это был период обещаний, а затем наступил период, когда надежды так и не материализовались, и это то, что сказали украинские люди своим голосованием на выборах. Это очень важное заявление.

Украине нужно быть достаточно твердой, но не быть при этом провокативной

У нас много разных конгрессменов, но есть ключевые фигуры, и они как раз, я вас уверяю, хорошо понимают, что происходит в Украине, и даже после печальной для всех нас смерти сенатора Маккейна, который пристально следил за событиями в Украине и оставался вашим преданным сторонником, все равно остаются люди, которые замечательно разбираются в украинском вопросе. И вот эти $200 млн, с которых я начал, это отнюдь не тривиальная сумма. Человеческий капитал — не менее важный компонент обороноспособности, чем развитие технологий. Развивать профессиональные навыки военных — не менее важная задача, чем получать супертехнологичное вооружение, и при этом подготовка людей в разы дешевле. И здесь США также оказывают Украине помощь: несколько опытных американских генералов вовлечены в реформу украинской армии и Укроборонпрома.

На мой взгляд, сегодня обеспеченность профессиональными кадрами и вооружение украинской армии достаточно хороши, хотя, конечно, нужно усилить защиту и методы сдерживания. Это ведь не замороженный конфликт, как в Грузии, как некоторые хотели бы думать. Это горячий конфликт, где обмен огневыми ударами — ежедневная рутина. Россия старается сохранять его на таком уровне и при этом не идти на обострение, поскольку санкции эффективно давят на нее.

Запрос Украины должен быть сделан на высокоточные ракеты, сложные системы непрямого огня, контрбатарейные радары, радары защиты от российских ракет. Но, опять‑таки, важно помнить, что оружие хорошо эффективно, если оно находится в надежных и хорошо обученных руках. Поэтому я продолжаю настаивать на значимости реформы персонала.

Я также хочу упомянуть силу и решительность украинских военных — меня это не перестает удивлять. То, как украинская армия, не воевавшая десятки лет, настолько успешно последние пять лет противостоит весьма профессиональной и боевой армии россиян. Я не ожидал такой смелости, храбрости и такой профессиональной работы.

Основываясь на своем практическом опыте, думаю, главное в том, чтобы справляться с российской армией — это взаимодействовать с США и другими странами. Нужно быть достаточно твердой, но не быть при этом провокативной. Россия действительно имеет военную мощь, намного превосходящую украинскую.

Мы также видим, что Россия хочет не столько захватить Украину прямым вторжением, сколько расшатывать ее различными методами извне и изнутри. Для того чтобы она не пришла сюда окольными путями, важно создать сильные демократические институты, провести необходимые реформы, построить сильную экономику.

Более всего людей в Кремле пугает успешный пример Украины. Мы помним, как Польша и Украина после распада Советского Союза находились примерно на одном экономическом уровне, и мы также видим, как далеко сегодня ушла Польша. Давайте представим себе такие же успехи Украины — это будет огромная идеологическая угроза для Кремля. Ведь признаем честно: экономика России отнюдь не блещет эффективностью несмотря на экстраординарные природные ресурсы.

Полное интервью с Дэвидом Петреусом опубликовано в журнале НВ за 26 июня 2019 года