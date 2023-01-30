Эффект бумеранга. Как энергетические удары России обернулись против нее 30 января, 19:13 Эксклюзив NV

Как Европе удалось выиграть энергетическую войну с Россией

Владимир Путин рассчитывал использовать экспорт газа этой зимой, чтобы шантажировать Европу и ослабить западную поддержку Украины. Однако такая тактика, похоже, привела к обратному результату — катастрофическим последствиям, и серьезно подорвала позиции РФ на европейских энергетических рынках.

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В сентябре 2022 года я предполагала, что план Путина по прекращению поставок газа в Европу и замораживанию потребителей потерпит неудачу. Сейчас, когда холодный сезон почти закончился, этот прогноз сбылся. Вопреки ожиданиям Кремля, западным потребителям удалось не только сохранять тепло в своих домах; но многие европейские компании еще и обращаются к Украине за размещением избыточных объемов газа в местных хранилищах.

Нужно признать, что Европе повезло. Спрос и предложение были сбалансированы, поскольку потребление оставалось сдержанным из-за необычно мягких температур и падения промышленного спроса. Между тем, на фоне отсутствия конкуренции со стороны Китая, который боролся с последствиями пандемии Covid, оказалось достаточно альтернативных поставок сжиженного природного газа (СПГ) с мирового рынка.

Во многом это было также связано с устойчивостью европейских рынков, которые оперативно отреагировали на решение России сократить поставки газа до минимума в 2022 году, в результате чего цены на газ достигли рекордного уровня. Путинская энергетическая война против ЕС не только не сломила решимость Европы, но и потрясла блок, заставив его ускорить передачу энергии, завершить давно назревшие или забытые проекты и искать альтернативные источники для восполнения зияющего дефицита, возникшего после отказа от российского газа.

У России мало шансов вернуться в прежнее доминирующее положение на рынке

Поскольку доля России в европейском импорте резко упала с 40% до менее 10% к концу 2022 года, европейские компании обратились к мировым рынкам СПГ, закупив в 2022 году 96,3 млн тонн по сравнению с 56,3 млн тонн, закупленных годом ранее. Благодаря целому ряду политик, устанавливающих целевые показатели хранения, большинство подземных сооружений к началу отопительного сезона 1 октября достигли 90% заполнения или выше, превысив целевой показатель на десять процентных пунктов. Это означает, что по мере того, как зима подходит к концу, объемы хранения остаются на одном из самых высоких уровней, а цены на газ упали до 16-месячного минимума.

Но долгосрочные риски все еще существуют.