Газовый вопрос: где найти 90 млрд грн Сегодня, 17:55 685 Цей матеріал також доступний українською

Какая связь между газовой плитой в украинской хрущёвке и будущим страны

Украина выбрала президента и скоро выберет Верховную Раду. У новых лидеров будет несколько основных задач, выполнения которых ждет общество: борьба с коррупцией и монополиями, более тесное сотрудничество с ЕС и привлечение инвестиций. Все это приведет страну к экономическому росту.

Но на прошедших выборах все кандидаты мало внимания уделяли энергетической независимости Украины, хотя от того, где страна будет брать газ, благосостояние украинцев зависит не меньше, чем от борьбы с коррупцией. Тем более, наша страна может не только покупать газ (то есть отдавать за него деньги), но и продавать его (получать деньги). В 2019 тема газовой независимости должна стать одной из самых важных для власти, и вот почему.

Нас ждет серьезное испытание — выплаты по долгам

2019 будет сложным для украинской экономики. На нынешний год приходится пик выплат по государственному долгу — 478,2 миллиарда гривен, в том числе 149,4 миллиарда внешнего долга (по состоянию на 1.05.2019). Украина должна будет отдать кредиторам сумму, равную 12,1% ВВП. Большой отток денег сделает нашу страну более уязвимой к мировой нестабильности. А в том, что она наступит в ближайшие годы, нужно готовиться уже сейчас — МВФ уже предупреждает о новом глобальном экономическом кризисе.

В дополнение к этому, Украина может потерять 90 миллиардов гривен из-за российского “потока”.

Именно такую сумму Россия, которая сейчас активно строит “Северный Поток-2”, платит Украине за транзит своего газа в ЕС. Несмотря на оппозицию этому проекту в Европе, после 2019 года Украина, возможно, перестанет быть основным транзитером российского газа. Хотя даже Россия признает, что полностью исключить Украину из поставки российского газа не получится, десятки миллиардов — это слишком серьезная сумма, чтобы ее потерять безболезненно.

Фактические потери будут еще большими, и точно спрогнозировать их нельзя, поскольку неизвестно, как остановка транзита изменит рынок труда и сколько денег Украине придется тратить на содержание неприбыльной ГТС. А также нельзя спрогнозировать, как рост расходов на содержание газовой трубы отразится на тарифах.

Кроме прямых экономических потерь, мы должны помнить и о политических (которые обязательно отразятся и на экономике): когда Украина прекратит владеть главным путем, по которому идет российский газ в ЕС, она станет менее значимой для Европейского союза. Если сторонники “Потока” одержат победу, у Европы будет меньше стимулов поддерживать экономические реформы в нашей стране.

Увеличить запас прочности могут только инвестиции, которых пока очень мало

Частным компаниям в Украине сложно добывать газ, главным образом из-за низкой инвестиционной привлекательность нашей страны и высоких ставок налогов на добычу газа. Согласно анализу Deloitte, в Европе рентные платежи намного ниже, чем в Украине, и в большинстве стран в последние годы они снижались. А В Украине — 29%, это один из самых высоких показателей в Европе.

У государственной компании “Укргаздобыча” тоже не все гладко — в 2016-2018 годах компания получила 63 отказа в разрешении на использования недр от Полтавского облсовета. А это область с крупнейшими запасами газа в стране.

Это приводит к тому, что ежегодно в Украине добываются только 2% запасов газа, в то время как, например, в Норвегии — 6%, в Италии — 12%. А существующие месторождения истощены на 60-75%. В 2014 году Украина добывала 20,1 млрд кубометров газа, а в 2017 — 20,5. Такой невысокий рост показывает, что политические угрозы России не стали стимулом для Украины наращивать добычу голубого топлива.

В этом вопросе у Украины есть поддержка главного партнера — США

Возможно, эта новость прошла незамеченной большинством, но Соединенные Штаты по закону должны способствовать энергонезависимости Украины. США ввели санкции против энергетической сферы России, “Северного Потока 2”, и поддерживают реформу энергетического сектора Украины. Американские инвесторы готовы вкладывать деньги в добычу газа в Украине.

Есть у американцев и еще одна опция для Украины: поставлять нам (и другим европейским странам) сжиженный газ по морю. Для администрации Дональда Трампа энергетическая независимость Европы и Украины — вопрос национальных интересов.

Сможет ли Украина договориться с Россией о транзите, мы пока не знаем. Но точно понятно, что надо увеличивать собственную добычу. Хотя выше я и писала, что пока Украина с этой задачей не очень справляется, есть и поводы для оптимизма.

Заработал прозрачный способ получения лицензий

В сущности, нашей энергетической независимости угрожают подковерная борьба и коррупция. Когда в любом деле нет прозрачности и простых критериев принятия решений, оно обрастает многочисленными “решалами” и теневыми схемами. Так было и с газом. К счастью, теперь в Украине есть прозрачный механизм получения лицензий на добычу газа — через открытый аукцион на электронной площадке, той самой легендарной ProZorro. “Укргаздобыча” на таком аукционе уже начала приобретать лицензии на новые месторождения.

Также иностранные (и украинские, конечно, тоже) инвесторы заинтересованы подписывать с украинским правительством соглашение о разделе продукции между государством и инвестором. Согласно такому соглашению, инвестор проводит работы по изучению месторождения, его развитию и добыче газа, а за это получает часть самого газа. Это простые, справедливые и надежные условия (потому что договор заключается непосредственно с Кабмином).

Кроме этого, в 2018 Украина сделала шаг к дерегуляции отрасли: отменены 20 разрешений и процедур, которые усложняли доступ к земельным участкам для добычи газа.

В общем, сейчас у Украины есть возможности догнать программу по добыче газа и в обозримом будущем даже продавать его ЕС. Давайте еще раз: Украина может не транспортировать российский газ в Европу, а продавать Европе свой газ. Тому, у кого еще недавно газ покупала. Захватывающие перспективы, правда?

Но перед этим нам нужно честно ответить на вопрос: что делает страна, чтобы реализовать этот впечатляющий сценарий? Как быстро мы сможем перекрыть нехватку 90 миллиардов грн от транзита и как долго нам придется содержать неприбыльную ГТС? Хочу верить, что этого не случится вообще.

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