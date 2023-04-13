Что означает решение Гааги о $5 млрд от РФ 13 апреля, 17:03

Что означает это решение?

Поздравляю! Украина получила подтвержденное судом право требования в $5 млрд в соответствии с решением Трибунала Постоянной палаты Третейского суда в Гааге, который обязал Россию выплатить эти деньги НАК Нафтогаз Украины.

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Мы с Андреем Коболевым начинали это дело в 2014 году, и видеть, как работа приносит результат, — всегда круто. Тогда мы были дважды в Москве, где проводили переговоры по имуществу, экспроприированному в Крыму с тогдашним вице-премьером Дмитрием Козаком. Да-да, мы побывали в самом логове врага в разгар противостояния в 2014 году.

Это было необходимым условием для успешного процесса и дало нам необходимые факты, которые затем были использованы в деле против РФ.

Шансы в обозримой перспективе очень высоки

Что означает это решение? В этом деле ответчиком является Россия. По сути, эта сумма может быть взыскана с арестованных активов в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией о признании и исполнении иностранных арбитражных решений. Сторонами этой конвенции являются 162 страны, она предусматривает исполнение иностранных арбитражных решений (т.е. решений, вынесенных в другом государстве, чем то, где запрашивается выполнение). Каждое государство признает арбитражные решения обязательными и приводит их в исполнение в соответствии с собственными процессуальными нормами.

То есть сейчас Нафтогаз может обратиться в любую юрисдикцию — государство, где есть арестованные активы РФ, — и потребовать выполнения этого арбитражного решения.

Шансы на получение этих денег в обозримой перспективе очень высоки, несмотря на все российские предохранители и их трактовку иммунитета государства. Потому что российские трактовки никого не интересуют. Теперь мяч на половине поля Нафтогаза.

Текст публикуется с разрешения автора

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