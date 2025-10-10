Я думал над этим десять лет. В чем виноват интернет

С тех пор как Великобритания проголосовала за Brexit, а Трамп был избран президентом, социальные учёные, журналисты, комментаторы — да и почти все остальные — пытаются объяснить взлёт глобального популизма

Обычно в таких попытках приводится стандартный перечень причин:

— Экономическое неравенство, вызванное глобализацией и неолиберальной политикой.

— Расизм, ксенофобия и религиозная нетерпимость среди групп населения, утративших свой социальный статус.

— Глубинные социологические сдвиги, приведшие к сегрегации людей по уровню образования и месту жительства, и — как следствие — к раздражению по поводу господства элит и экспертов.

— Особые дарования отдельных демагогов, вроде Дональда Трампа.

— Неспособность традиционных политических партий обеспечить экономический рост, рабочие места, безопасность и развитие инфраструктуры.

— Неприязнь или даже ненависть к культурной повестке прогрессивных левых.

— Провалы в лидерстве прогрессивных левых.

— Человеческая природа и врождённая склонность к насилию, ненависти и исключению «других».

— Социальные сети и интернет.



Я и сам внес вклад в эту литературу и, как и большинство, отметил в качестве одного из факторов пункт № 9 — социальные сети и интернет. Однако, обдумывая эти вопросы почти десять лет, я пришёл к выводу, что именно технологии в целом — и интернет в частности — являются наиболее вескими объяснениями того, почему глобальный популизм возник именно в этот исторический момент и почему он принял именно такие формы.

К этому выводу я пришёл методом исключения.