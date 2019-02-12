Франция воюет с Италией
И от того, кто победит, будет зависеть будущее всей Европы
Одной из главных тем европейской
политики последних дней стало набирающее силу противостояние Франции и Италии.
Дело дошло до того, что Париж отозвал своего посла из Рима, заявив, что
отношения не были хуже со времен Второй мировой войны. Союзники
поругались из-за политических разногласий и миграционных вопросов.
Президент Франции
Эммануэль Макрон жестко критикует итальянское "правительство
популистов", как он его называет. Ему не нравится то, что Рим не пускает к
себе мигрантов из Африки, а также не собирается жестко экономить бюджетные
деньги, как того требуют европейские директивы.
Итальянцев же не устраивает "ультралиберализм" Макрона, его преданность единой Европе, его близость к банкам и корпорациям.
Кроме того, им не
нравится, что президент Франции, на словах выступающий за миграцию, на деле
выкидывает попавших в его страну африканцев к ним, в Италию. Вице-премьер
Италии, правый радикал Маттео Сальвини, из-за этого обзывает Макрона всякими
обидными словами, намекая, что тот – шоумен и пустышка. В ответ
Франция объявила Италию разносчиком проказы популизма, которая живьем поедает
Европу.
Как видим, отношения там
сейчас не очень. Но, видимо, они будут еще хуже. Дело в том, что в мае в Европе
пройдут выборы в Европарламент. От их итога зависит выживание Европейского
Союза. Если большинство мест получат националисты и популисты, то ЕС, видимо,
погибнет. Они открыто хотят его уничтожить. Противостоят этим силам европейские
центристы, включая Макрона. Они хотят сохранить и укрепить единство Европы.
Так вот: правительство
Италии сейчас изо всех сил помогает французским радикалам – движению
"Желтые жилеты", например. Сторонники этого движения мечтают скинуть
Макрона, отправить его на политическую гильотину и, в общем, поменять в стране
режим. Конечно, Макрону не нравится, что Италия помогает его врагам.
Соответственно, он поддерживает итальянских центристов, выступающих против
нынешнего правительства.
Таким образом, к выборам в Европейский парламент солнечная Франция и не менее солнечная Италия подходят в состоянии "Холодной войны". И от того, кто в ней победит, будет зависеть будущее всей Европы.
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