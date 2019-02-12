Франция воюет с Италией Вчера, 15:32 2619 Цей матеріал також доступний українською

И от того, кто победит, будет зависеть будущее всей Европы

Одной из главных тем европейской политики последних дней стало набирающее силу противостояние Франции и Италии. Дело дошло до того, что Париж отозвал своего посла из Рима, заявив, что отношения не были хуже со времен Второй мировой войны. Союзники поругались из-за политических разногласий и миграционных вопросов.

Президент Франции Эммануэль Макрон жестко критикует итальянское "правительство популистов", как он его называет. Ему не нравится то, что Рим не пускает к себе мигрантов из Африки, а также не собирается жестко экономить бюджетные деньги, как того требуют европейские директивы.

Итальянцев же не устраивает "ультралиберализм" Макрона, его преданность единой Европе, его близость к банкам и корпорациям.

Кроме того, им не нравится, что президент Франции, на словах выступающий за миграцию, на деле выкидывает попавших в его страну африканцев к ним, в Италию. Вице-премьер Италии, правый радикал Маттео Сальвини, из-за этого обзывает Макрона всякими обидными словами, намекая, что тот – шоумен и пустышка. В ответ Франция объявила Италию разносчиком проказы популизма, которая живьем поедает Европу.

Как видим, отношения там сейчас не очень. Но, видимо, они будут еще хуже. Дело в том, что в мае в Европе пройдут выборы в Европарламент. От их итога зависит выживание Европейского Союза. Если большинство мест получат националисты и популисты, то ЕС, видимо, погибнет. Они открыто хотят его уничтожить. Противостоят этим силам европейские центристы, включая Макрона. Они хотят сохранить и укрепить единство Европы.

Так вот: правительство Италии сейчас изо всех сил помогает французским радикалам – движению "Желтые жилеты", например. Сторонники этого движения мечтают скинуть Макрона, отправить его на политическую гильотину и, в общем, поменять в стране режим. Конечно, Макрону не нравится, что Италия помогает его врагам. Соответственно, он поддерживает итальянских центристов, выступающих против нынешнего правительства.

Таким образом, к выборам в Европейский парламент солнечная Франция и не менее солнечная Италия подходят в состоянии "Холодной войны". И от того, кто в ней победит, будет зависеть будущее всей Европы.

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