Игра престолов – обнимая необъятное Вчера, 22:03 1249

Пара мыслей перед финалом

Десять лет назад в дайджесте сериальных новостей проскользнул крошечный анонс – НВО готовятся экранизировать цикл романов «Песнь льда и пламени» некоего Джорджа Мартина. Я вспомнил, что так звали саундпродюсера «The Beatles» и подумал – а вдруг он и книжки писал? Оказалось, речь шла о другом Мартине, авторе множества бестселлеров и одной крайне перспективной вселенной. В анонсе особо напирали на невиданный бюджет и киношный каст, обещали взрослое фэнтези и новый «Рим». Короче, спешите видеть.

Спустя несколько минут я скачал первую из книг цикла и на месяц пропал с радаров. Оно того стоило, теперь это одна из любимых литфраншиз, которую отличает идея долгих времен года (напоминает о снах фараона и трактовке оных Йосифом Прекрасным), а также хорошо прописанная мотивации всех сторон (не зло такое – жизнь такая). Короче говоря, к премьере я подготовился заранее.

Стоит отметить, что современное телевидение обычно работает с несколькими сюжетными линиями: главная, вторая и третья, она же побочная. У Мартина что героев, что арок было гораздо больше, ни один из эфирных игроков за «Песнь» не взялся бы, потому что аудитория в первой же рекламной жизни переключилась бы на что-то понятное. Другое дело НВО, у них обычно сюжетных линий гораздо больше, могут себе позволить. Так что этот союз был оправдан, никто другой такого объема не потянул бы.

Через два года «Игра Престолов» стартовала с не самыми большими показателями, зато с тенденцией к росту. И, кстати, с диким авралом по пост-продакшену, тогда еле успели, отсюда растут ноги у резинового меча и забытого в кадре стакана – всегда доделывали в самый последний момент. Канал ждал от старта новой франшизы большего, но был готов подождать. И это ожидание оправдалось – со смертью Неда Старка шутки закончились, сериал начал диктовать моду – росли рейтинги, раздувались бюджеты и вот уже радио «Проминь» называет «Игру престолов» главным сериалом современности.

Сериал хвалят, но те, кто читал книги, недовольно бурчат; к третьему сезону оппозиция выписывает тысячи веток на форумах, перемалывая кости экранизаторам, начинается движение отказников, которые не желают смотреть сериал, чуть позже к ним добавляются те, кто решил остановиться и ждать оставшиеся книги. Но спрятаться от спойлеров негде: «Игра престолов» добирает обороты, оживление Джона Сноу становится главной новостью планеты, а актеров рвут на части, пытаясь затянуть то в «Терминатор», то в «Золушку», то в «Люди Икс».

Цифры растут, сериал обгоняет литоснову, после чего количество сюжетных дыр вырастает, и хвалить «Игру» становится дурным тоном. Последние сезоны не ругает только ленивый, вся лента проклинает шоураннеров Бениоффа и Уайсса и неистовствует, обсуждая битву «Долгой ночи», а ты едешь в автобусе, пытаешься скачать эпизод на заправке и думаешь, что так, наверное, и должно было быть.

Серьезно. Задача автора – поднять интерес к произведению. Стала бы «Песнь» вровень с Толкинианой без сериала? Точно нет. Так что Мартин остался в плюсах, если мы наблюдаем прописанную им развязку, то теперь Джордж сможет спокойно оценить реакцию, скорректировать сюжет (отодвинуть требушеты в Винтерфелл, к примеру), выпустить две оставшиеся книги и выйти во всем белом.

Канал тоже доволен – планета на ушах, все мемы сезона за ними. Если бы не «Игра», Netflix бы их уже прожевал - «Мир Дикого Запада» на роль нового фаворита не тянет, «Барри» и «Кремниевая долина» великолепны, но что такое полмиллиона просмотров в наше время? Остается запускать спин-оффы «Игры» и доить, доить, доить.

Создателям же на сюжетные неловкости вообще плевать. Шоураннеры – максимально циничные люди, которые решают за ланчем, кого бы из симпатичных персонажей завалить, а то последние цифры не очень, пора пускать кровь. И отношение к аудитории соответствующее – большая часть зрителей позабыла события годичной давности и без нарезки «ранее в сериале» не вспомнит, кто кому тетя и почему девочка, не убоявшаяся мертвяков, через две недели пугается живых. Им так проще, вот почему.

И сотни гневных вопросов от фансектора (почему бюджета не хватило на лютоволков и т.д.) им неинтересны. Ход мыслей другой: проектом правит бюджет и мнение фокус-групп, а там хотят поцелуя крупным планом, так что вы хотели пати – нате! И на вопрос: «Куда девать орду нео-монголов?» следует ответ: «Отправить в темноту», и на эффектах экономим, и от массовки избавимся. Во-первых, это красиво, цифры не врут, миллиард китайцев не может ошибаться. А до во-вторых никто не доживет.

Все кончилось так, как должно было быть, у сказки счастливый конец. Год назад я перечитал книги заново – все есть, все на месте, магия никуда не делась. Мартина ждет тяжелая работа, каждая завязка интересна по-своему, каждый закрытый финал по-своему банален (не верите – пересмотрите третьего «Крестного отца»).

Через несколько дней в главном сериале поколения будет поставлена точка. Создатели опять наломают дров, мемы всколыхнут интернет, в новостях напишут о спин-оффах, конкуренты ускорят работу над своими фэнтези-франшизами, а мы продолжим смотреть «Чернобыль». Свою задачу сериал выполнил – вернул жанр в топы и познакомил миллионы людей с отличной книгой. Я вот тоже посмотрю финальный эпизод, поморщусь, выдохну и буду ждать следующую книгу, перед выходом которой обязательно перечитаю предыдущие.

Так что выдыхаем. Будем считать что книга – первостепенна, даже в эпоху визуалов. А экранизация – рекламный ролик, дорогой и яркий, цель которого – привлечь внимание. Спасибо, привлекли. И вообще, сериал и книга – как клип и песня. Льда и пламени.

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